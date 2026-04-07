भारतीयांनी पुढील 48 तास घरातच राहावे…; डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या इराण हल्ल्याच्या धमकीनंतर भारताकडून सूचना जारी

US Iran war : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या इराण हल्ल्याच्या धमकीनंतर भारतीय नागरिकांना पुढील 48 तास जिथे आहेत तिथेच थांबण्याचे, सुरक्षित ठिकाणी आश्रय घेण्याचे आवाहन करण्यात आलंय. 

नेहा चौधरी | Updated: Apr 8, 2026, 12:36 AM IST
US Iran war : आज रात्री एक संपूर्ण संस्कृती नष्ट होणार, अशी धमकी पुन्हा एकदा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 'ट्रूथ' या सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत इराणला आतापर्यंतची सर्वात मोठी धमकी दिल्याचे अख्खा जगाने पाहिलं आहे. त्यानंतर भारतीय नागरिकांना पुढील 48 तास जिथे आहेत तिथेच थांबण्याचे, सुरक्षित ठिकाणी आश्रय घेण्याचे आवाहन करण्यात आलंय. परराष्ट्र मंत्रालयाने इराणमध्ये राहणाऱ्या भारतीय नागरिकांसाठी एक सूचना जारी केलीय. त्यात त्यांनी म्हटलंय की, सध्या इराणमध्ये असलेल्या भारतीय नागरिकांना ते जिथे आहेत तिथेच थांबण्याचा, सुरक्षित आश्रय घेण्याचा आणि प्रवास टाळण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे. पुढील 48 तास घरातच थांबा. प्रवास करण्यापूर्वी कृपया भारतीय दूतावासाशी संपर्क साधा, अशा सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.

खरं तर, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी दिलेल्या मुदतीपूर्वीच अमेरिकेने इराणवर हल्ला करण्यास सुरुवात केली आहे. गेल्या महिनाभरापासून अमेरिका - इस्त्रालय आणि इराणमधील युद्ध सुरु आहे. अमेरिका आणि इस्रायलने इराणच्या खार्ग बेटाला आणि रेल्वे नेटवर्कला लक्ष्य केलंय.

 

या हल्ल्यानंतर इराणच्या अनेक शहरांमध्ये वीजपुरवठा खंडित झाला आहे. एवढंच नाही तर मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं आहे. या हल्ल्यानंतर ट्रम्प यांनी घोषित केलं की, "आज रात्री एक संपूर्ण संस्कृती नष्ट होईल. मला हे घडावे असे वाटत नाही, पण ते घडणारच आहे."

 

ट्रम्प यांनी पत्रकार परिषद घेऊन इराणला पुन्हा एकदा धमकी दिली जात ते म्हणाले की, हा इतिहासातील सर्वात महत्त्वाच्या क्षणांपैकी एक असेल. देव इराणच्या लोकांचे रक्षण करो. ट्रम्प यांच्या धमकीनंतर, अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जेडी व्हान्स यांनीही धमकी दिली. ते म्हणाले की, ते आज रात्री आर्थिक दहशतवाद संपवतील. इराण आर्थिक दहशतवाद पसरवत आहे. अमेरिका-इस्रायलच्या हल्ल्यानंतर इराणनेही प्रत्युत्तर दिले जाणार आहे. 

इराणने मध्य पूर्वेतील अमेरिकेच्या तेल आणि वायू क्षेत्रांवर हल्ला केला. तसंच अमेरिकेच्या मित्र राष्ट्रांच्या वायू आणि तेल क्षेत्रांनाही लक्ष्य केलंय. इराणने एका इस्रायली लष्करी तळावर हवाई हल्लाही केला. ट्रम्प यांनी सोमवारी इराणला गंभीर धमकी दिली की, जर इराणने मंगळवारी रात्री 8 वाजेपर्यंत (अमेरिकेच्या वेळेनुसार) भारतीय वेळेनुसार 8 एप्रिल पहाटे 5.30 वाजता होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली केली नाही, तर ते इराणला नष्ट करण्यात येईल. 

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

