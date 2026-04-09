  • भारताची ‘अमेझॉन’ नदी कोणती? रक्तासारखी लाल का वाहते? इतिहास जाणून वाटेल आश्चर्य!

भारताची ‘अमेझॉन’ नदी कोणती? रक्तासारखी लाल का वाहते? इतिहास जाणून वाटेल आश्चर्य!

Indias Amazon River: अमेझॉन नदी दक्षिण अमेरिकेतून वाहते. ब्राझील, पेरू सारख्या देशांतून जाऊन ती जगातील 20 टक्के ताजे पाणी वाहून नेते. तिचे जंगले पृथ्वीचे फुफ्फुस म्हणून ओळखले जातात

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 9, 2026, 03:51 PM IST
भारताची ‘अमेझॉन’ नदी कोणती? रक्तासारखी लाल का वाहते? इतिहास जाणून वाटेल आश्चर्य!
ब्रम्हपुत्रा नदी

Indias Amazon River: जगातील सर्वात मोठ्या नद्यांपैकी अमेझॉन नदीला पाण्याच्या प्रमाणात प्रथम क्रमांक मिळतो. पण भारतातही एक नदी आहे जी अमेझॉनसारखीच विशाल, समृद्ध आणि जीवनदायी मानली जाते. ती म्हणजे ब्रह्मपुत्र नदी. पावसाळ्यात ही नदी खूनासारखी लाल का दिसते?, यामागे काय कारण आहे? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

जगातील सर्वात मोठी नदी

अमेझॉन नदी दक्षिण अमेरिकेतून वाहते. ब्राझील, पेरू सारख्या देशांतून जाऊन ती जगातील 20 टक्के ताजे पाणी वाहून नेते. तिचे जंगले पृथ्वीचे फुफ्फुस म्हणून ओळखले जातात, कारण ते प्रचंड ऑक्सिजन देतात आणि कार्बन शोषून घेतात. येथे 30 लाखांहून अधिक प्राणी-वनस्पतींच्या प्रजाती आढळतात. भारतात ब्रह्मपुत्र नदीला ‘भारताची अमेझॉन’ म्हणतात. ही नदीही प्रचंड पाणी वाहून नेते आणि घनदाट जंगले, विविध प्राणी यांनी भरलेली आहे. दोन्ही नद्या आपल्या भागात जीवनाचे केंद्र आहेत.

ब्रह्मपुत्र नदी कुठून सुरू होते आणि कुठे जाते?

ब्रह्मपुत्र नदीचे मूळ तिबेटमधील 5300 मीटर उंचीवर असलेल्या अंगसी हिमनद्यात आहे. तिथे तिला यारलुंग त्सांगपो म्हणतात. नंतर ती अरुणाचल प्रदेशात येते, जिथे तिचे नाव सियांग किंवा दिहांग होते. असमच्या विशाल मैदानात ती ब्रह्मपुत्र म्हणून ओळखली जाते. पुढे बांगलादेशात जाऊन गंगेशी मिळून ती सुंदरबन डेल्टा तयार करते आणि शेवटी बंगालच्या उपसागरात मिळते. ही नदी हिमालयातून खाली येताना खूप वेगाने आणि मोठ्या प्रमाणात पाणी घेऊन येते.

पावसाळ्यात पाणी लाल का होते?

मान्सूनच्या दिवसांत ब्रह्मपुत्रचे पाणी अनेकदा लाल किंवा गढूळ दिसते. हिमालयातील लोहयुक्त माती आणि भरपूर गाळ हे यामागचे मुख्य कारण आहे. जोरदार पाऊस पडल्याने ही माती नदीत वाहून येते. नदीचा वेग खूप जास्त असतो आणि सरासरी 19800 घन मीटर प्रति सेकंद पाणी वाहते. असममध्ये काही ठिकाणी नदीची रुंदी 10 किलोमीटरपेक्षा जास्त होते. त्यामुळे ती नदी वाटत नसता अंतर्देशीय समुद्रासारखी भासते. ही लाल छटा केवळ सौंदर्य नाही, तर नदीची शक्ती दाखवते.

ब्रह्मपुत्रेची अद्भुत जैवविविधता

ब्रह्मपुत्र नदीचे खोरे इंडो-बर्मा जैवविविधता हॉटस्पॉटमध्ये येते. किनाऱ्यावर उष्णकटिबंधीय घनदाट जंगले आहेत. येथे एकशिंगी गैंडा, बंगाल वाघ, गंगा नदीतील डॉल्फिन सारखे दुर्मीळ प्राणी राहतात. जगातील सर्वात मोठे नदी बेट ‘माजुली’ही याच नदीवर आहे. पण किनारे कमी होत असल्याने त्याचे आकार बदलत राहतात. या भागात दरवर्षी 2000 ते 3000 मिलिमीटर किंवा त्याहून अधिक पाऊस पडतो. त्यामुळे जंगले हिरवेगार आणि प्राणी-वनस्पतींचा खजिना भरलेला आहे.

अमेझॉन आणि ब्रह्मपुत्रातील साम्य काय?

दोन्ही नद्या आपल्या प्रदेशाला पोषण देतात. ब्रह्मपुत्र हिमालयातील उपजाऊ गाळ आणून असमची भूमी सुपीक बनवते, जसे अमेझॉन आपल्या खोऱ्यातील जमीन समृद्ध करते. दोन्ही ठिकाणी जंगल, पाणी आणि जीवन यांचा अद्भुत मिलाप दिसतो. ब्रह्मपुत्र भारतासाठी जितकी महत्त्वाची आहे, तितकीच अमेझॉन दक्षिण अमेरिकेसाठी. या नद्या केवळ पाणी देत नाहीत तर पर्यावरण, शेती आणि पर्यटनाला आधार देतात. पावसाळ्यातील लाल पाणी ही नदीची शक्ती आणि सौंदर्य दोन्ही दिसते.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

