  • भारताच्या सर्वात मोठ्या शत्रूला सापाडला पृथ्वीवरचा सर्वात पावरफुल खजिना! अमेरिकेला धडकी भरली, संपूर्ण जगावर राज्य करणार?

वनिता कांबळे | Updated: Mar 23, 2026, 11:28 PM IST
China got super treasure : संपूर्ण जग तंत्रज्ञान आणि ऊर्जा यांसारख्या संसाधनांसाठी संघर्ष करत आहे. अशातच भाराताचा सर्वात मोठा शत्रू असलेल्या चीनला पृथ्वीवरचा सर्वात पावरफुल खजिना सापडला आहे. चीनने दुर्मिळ मृदा, फ्लोराइट, बॅराइट आणि अँटिमनी यांसारख्या अनेक प्रमुख खनिजांचे प्रचंड साठे शोधून काढले आहेत. ही सर्व खनिजे उच्च-तंत्रज्ञान, नवीन ऊर्जा आणि संरक्षण क्षेत्रांसाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जातात. यामुळे डिफेंस आणि टेक सेक्टरमध्ये चीन मोठी क्रांती करु शकते. चीनमध्ये सापडलेल्या या महाखजान्यामुळे  अमेरिकेला धडकी भरली आहे. 

चीनची सरकारी वृत्तसंस्था शिन्हुआने याबाबतचे वृत्त दिले आहे. सिचुआन प्रांतातील मियानिंग काउंटीमधील माओनिउपिंग खाणीत 97 लाख टन दुर्मिळ मृदा ऑक्साईडचा नवीन साठा सापडला आहे. यामुळे या प्रदेशातील एकूण साठा 1 कोटी 04 लाख टन झाला आहे. याशिवाय, त्याच परिसरात 2 कोटी 71 लाख टन फ्लोराइट आणि 3 कोटी 72 लाख टन बॅराइटचाही शोध लागला आहे. या मोठ्या प्रमाणामुळे या साठ्याला 'अति-मोठा साठा' (सुपर-लार्ज रिझर्व्ह) असा दर्जा मिळाला आहे.

चीनला जॅकपॉट लागला

दुर्लभ मृदा (रेअर अर्थ्स) हा 17 मूलद्रव्यांचा एक गट आहे. याचा उपयोग स्मार्टफोनपासून ते इलेक्ट्रिक वाहने, क्षेपणास्त्र प्रणाली आणि अंतराळ तंत्रज्ञानापर्यंत सर्व गोष्टींमध्ये होतो. चीन आधीच जगातील सर्वात मोठा उत्पादक आहे. या नवीन शोधामुळे चीनची ताकद आणखी वाढणार आहे. तज्ञांच्या मते फ्लोराइट आणि बॅराइटचा शोध अधिक महत्त्वपूर्ण आहे. फ्लोराइटचा उपयोग सेमीकंडक्टर आणि लिथियम-आयन बॅटरी उद्योगांमध्ये होतो. बॅराइटचा उपयोग तेल आणि वायू उत्खननामध्ये विहिरी स्थिर करण्यास मदत करण्यासाठी होतो. तज्ञांच्या मते, बॅराइटशिवाय तेल आणि वायू उत्पादन अक्षरशः ठप्प होऊ शकते.

अँटिमनीमुळे चीनची ताकद वाढणार

गांसू प्रांतात अँटिमनीचा 51,455 टनांचा नवीन साठा सापडला आहे. हे खनिज इलेक्ट्रॉनिक्स आणि प्लॅस्टिकमध्ये ज्वाला-रोधक म्हणून वापरले जाते. यामुळे या प्रदेशाच्या एकूण साठ्यात 50 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. दुर्मिळ मृदा आणि महत्त्वपूर्ण खनिजे ही केवळ आर्थिक शस्त्रे न राहता, सामरिक शस्त्रे बनली आहेत. अमेरिका आणि चीन यांच्यात सुरू असलेल्या तंत्रज्ञान आणि व्यापार युद्धांमध्ये या दुर्मिळ साठ्यांचा शोध हे चीनसाठी खूपच महत्वाचे आहे.  चीनने दबाव आणण्यासाठी या संसाधनांचा आधीच वापर केला आहे. गेल्या वर्षी, अमेरिकेने चिनी उत्पादनांवरील आयात शुल्क वाढवल्यानंतर, चीनने सात दुर्मिळ मूलद्रव्ये आणि चुंबकांच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. जरी चीनने आता काही दीर्घकालीन निर्यात परवाने देण्यास सुरुवात केली असली, ज्यामुळे युरोपला होणारा पुरवठा वाढला आहे, तरी अमेरिकेला होणारी निर्यात कमीच राहिली आहे.
नवीनतम आकडेवारीनुसार, 2026 च्या पहिल्या दोन महिन्यांत अमेरिकेला होणारा दुर्मिळ धातुंचा पुरवठा 22.5 टक्के ने घटला आहे.  तर दुसरीकडे युरोपला होणारी निर्यात 28.4 टक्केने वाढली आहे.

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

