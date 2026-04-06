समुद्राच्या मध्यात भारताची खेळी, पाकिस्तानची अन्नटंचाई आणखी वाढेल; काय घडलंय नेमकं?

Supply Ship: पाकिस्तानच्या कराची बंदराकडे खाण्यापिण्याच्या पुरवठ्याने भरलेलं ‘सेलेन’ नावाचं जहाज समुद्रातून निघालं होतं. सध्याच्या काळात पाकिस्तानला या पुरवठ्याची खूप गरज होती. पण समुद्राच्या मध्यभागी, म्हणजे हॉर्मुज सामुद्रिक मार्गात पोहोचताच हे जहाज अचानक थांबवलं गेलं. या घटनेमुळे पाकिस्तानला मोठा धक्का बसला आहे. भारताने यात अप्रत्यक्षरीत्या मोठी भूमिका बजावली असल्याचं दिसतंय. हा प्रकार पाकिस्तानसाठी मोठी हार समजला जातोय. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
हॉर्मुज सामुद्रिक मार्ग हा जगातील अतिशय संवेदनशील आणि महत्त्वाचा भाग आहे. इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने जहाजाला पूर्ण घेराव घातला. जहाजाकडे या मार्गातून जाण्यासाठी पूर्ण परवानगी नव्हती, असे यावेळी सांगण्यात आलं. कोणत्याही देशाचं जहाज असलं तरी, त्यांच्या समुद्री प्राधिकरणाची परवानगी आवश्यक आहे, असे इराणचे स्पष्ट नियम आहेत. परवानगी नसल्यास जहाज थांबवता येतं. या नियमाचा वापर करून इराणने जहाजाला पुढे जाण्यापासून रोखलं गेलं.
इराणच्या या कारवाईनंतर ‘सेलेन’ जहाज कराचीला जाण्याऐवजी दिशा बदलून भारताच्या मुंबई बंदराकडे निघालं आहे. शिप ट्रॅकिंग डेटानुसार, जहाज आता मुंबईच्या दिशेने 10-11 नॉट्स वेगाने सरळ जात आहे. लवकरच ते मुंबईत पोहोचेल असा अंदाज आहे. पाकिस्तानसाठी हा पुरवठा अत्यंत गरजेचा होता, पण आता तो भारतात येणार आहे. यामुळे पाकिस्तानला मोठा आर्थिक आणि पुरवठ्याचा तोटा सहन करावा लागणार आहे.
पाकिस्तान सध्या अन्न आणि गरजेच्या वस्तूंच्या टंचाईशी झुंज देत आहे. अशा वेळी हे जहाज थांबवल्याने त्यांची परिस्थिती आणखी बिकट होणार आहे. खाण्यापिण्याचा पुरवठा कराचीपर्यंत पोहोचू शकला नाही तर लोकांना मोठ्या अडचणींना तोंड द्यावं लागेल. ही घटना फक्त एक जहाज थांबवण्याची नाही तर पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि जनजीवनावर मोठा परिणाम करणारी आहे. भारतासाठी मात्र ही घटना सकारात्मक मानली जात आहे.
या घटनेमुळे इराण आणि पाकिस्तानमधील तणाव स्पष्ट दिसतोय. इराण आपल्या समुद्री नियमांचं काटेकोर पालन करत असल्याचं सांगत आहे. यापूर्वीही अशा प्रकारच्या घटना घडल्या आहेत ज्यात जहाजांचे मार्ग अचानक बदलले गेल आहेत.
यामुळे आंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार आणि राजकारण कसं जोडलेलं आहे हे दिसून येतं. भारताने समुद्रात पाकिस्तानचा हा खेळ बिघडवल्याचं चित्र उभं राहिलं आहे. या घटनेमुळे भारत-पाकिस्तान संबंधांमध्ये नवीन वळण येऊ शकते.