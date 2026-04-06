English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • विश्व
समुद्राच्या मध्यात भारताची खेळी, पाकिस्तानची अन्नटंचाई आणखी वाढेल; काय घडलंय नेमकं?

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 6, 2026, 10:44 PM IST
भारताची खेळी

Supply Ship: पाकिस्तानच्या कराची बंदराकडे खाण्यापिण्याच्या पुरवठ्याने भरलेलं ‘सेलेन’ नावाचं जहाज समुद्रातून निघालं होतं. सध्याच्या काळात पाकिस्तानला या पुरवठ्याची खूप गरज होती. पण समुद्राच्या मध्यभागी, म्हणजे हॉर्मुज सामुद्रिक मार्गात पोहोचताच हे जहाज अचानक थांबवलं गेलं. या घटनेमुळे पाकिस्तानला मोठा धक्का बसला आहे. भारताने यात अप्रत्यक्षरीत्या मोठी भूमिका बजावली असल्याचं दिसतंय. हा प्रकार पाकिस्तानसाठी मोठी हार समजला जातोय. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.  

Add Zee News as a Preferred Source

इराणच्या नौदलाने जहाजाला घेरलं

हॉर्मुज सामुद्रिक मार्ग हा जगातील अतिशय संवेदनशील आणि महत्त्वाचा भाग आहे. इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने जहाजाला पूर्ण घेराव घातला. जहाजाकडे या मार्गातून जाण्यासाठी पूर्ण परवानगी नव्हती, असे यावेळी सांगण्यात आलं. कोणत्याही देशाचं जहाज असलं तरी, त्यांच्या समुद्री प्राधिकरणाची परवानगी आवश्यक आहे, असे इराणचे स्पष्ट नियम आहेत. परवानगी नसल्यास जहाज थांबवता येतं. या नियमाचा वापर करून इराणने जहाजाला पुढे जाण्यापासून रोखलं गेलं.

जहाजाचं मार्ग बदलला आणि मुंबईकडे वळलं

इराणच्या या कारवाईनंतर ‘सेलेन’ जहाज कराचीला जाण्याऐवजी दिशा बदलून भारताच्या मुंबई बंदराकडे निघालं आहे. शिप ट्रॅकिंग डेटानुसार, जहाज आता मुंबईच्या दिशेने 10-11 नॉट्स वेगाने सरळ जात आहे. लवकरच ते मुंबईत पोहोचेल असा अंदाज आहे. पाकिस्तानसाठी हा पुरवठा अत्यंत गरजेचा होता, पण आता तो भारतात येणार आहे. यामुळे पाकिस्तानला मोठा आर्थिक आणि पुरवठ्याचा तोटा सहन करावा लागणार आहे. 

पाकिस्तानची अन्नटंचाई आणखी वाढेल

पाकिस्तान सध्या अन्न आणि गरजेच्या वस्तूंच्या टंचाईशी झुंज देत आहे. अशा वेळी हे जहाज थांबवल्याने त्यांची परिस्थिती आणखी बिकट होणार आहे. खाण्यापिण्याचा पुरवठा कराचीपर्यंत पोहोचू शकला नाही तर लोकांना मोठ्या अडचणींना तोंड द्यावं लागेल. ही घटना फक्त एक जहाज थांबवण्याची नाही तर पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि जनजीवनावर मोठा परिणाम करणारी आहे. भारतासाठी मात्र ही घटना सकारात्मक मानली जात आहे. 

इराण-पाकिस्तान संबंध 

या घटनेमुळे इराण आणि पाकिस्तानमधील तणाव स्पष्ट दिसतोय. इराण आपल्या समुद्री नियमांचं काटेकोर पालन करत असल्याचं सांगत आहे. यापूर्वीही अशा प्रकारच्या घटना घडल्या आहेत ज्यात जहाजांचे मार्ग अचानक बदलले गेल आहेत. 

भू-राजकीय परिणाम

यामुळे आंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार आणि राजकारण कसं जोडलेलं आहे हे दिसून येतं. भारताने समुद्रात पाकिस्तानचा हा खेळ बिघडवल्याचं चित्र उभं राहिलं आहे. या घटनेमुळे भारत-पाकिस्तान संबंधांमध्ये नवीन वळण येऊ शकते.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
indiaPakistanPakistan vs indiapakistan oil diverted to mumbaikarachi oil diverted to mumbai

