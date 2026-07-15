/इराणचा होर्मुझ सामुद्रधुनीत UAE च्या जहाजांवर क्षेपणास्त्र हल्ला; एका भारतीयाचा मृत्यू

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत दोन तेलवाहू जहाजांवर इराणने केलेल्या हल्ल्यांमध्ये एका भारतीय खलाशाचा मृत्यू झाला, तर 10 जण जखमी झाले आहेत. या हल्ल्यांमुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील नियंत्रणावरून अमेरिका-इराण यांच्यातील संघर्ष शिगेला पोहोचल्याचे अधोरेखित झाले असून, त्याच्या झळा भारताला बसत आहेत. भारताने इराणी दुतावासाच्या प्रमुखांना बोलावून या हल्ल्यांबायत तीव्र निषेध नोंदवला आहे.
अमेरिका आणि इराण यांच्यातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर संयुक्त अरब अमिरातीची (यूएई) 'अल बाहिया' आणि 'मोम्बासा' ही व्यापारी जहाजे होमुझच्या दक्षिणेकडील मार्गिकेवरून जात असताना इराणने क्षेपणास्त्र हल्ले केले. दोन्ही जहाजांवर मिळून 30 भारतीय खलाशी होते. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने मोहम्मद जवाद होसेनी मांना बोलावून या घटनेचा निषेध केला, पश्चिम आशियात शांतता स्थिरता प्रस्थापित करण्यासाठी हिंसाचार त्वरित थांबवत संवाद आणि मुत्सद्देगिरीचा मार्ग स्वीकारण्याचे आवाहनही भारताने पुन्हा केले', असे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले. 28 फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्राइलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यानंतर सुरू झालेल्या संघर्षामध्ये पश्चिम आशियात आत्तापर्यंत 14 भारतीयांचा मृत्यू झाला आहे.
'अल बाहिया आणि 'मोम्बासा या जहाजांवर झालेल्या हल्ल्यांबाबत भारत अत्यंत चिंतित आहे. या दोन्ही जहाजांवरील एकूण 46 कर्मचाऱ्यांपैकी 30 जण भारतीय खलाशी होते. यातील 'अल बाहिया'वरील 12 भारतीय नागरिकांपैकी एकाचा मृत्यू झाला, अन्य एक जण जखमी झाला असून त्यापैकी दोघांची प्रकृती गंभीर असल्याचे वृत्त आहे, असे परराष्ट्र मंत्रालयाने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे. 'खलाशांना लक्ष्य करणान्या आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीसारख्या आंतरराष्ट्रीय जलमागांमधून अडथळा आणणाऱ्या या हल्ल्यांचा मुक्त व सुरक्षित जलवाहतुकीत आणि हिंसक कृत्यांचा आम्ही निषेध करतों, असेही यात नमूद केले आहे.
होर्मुझ सामुद्रधुनीतून सुरक्षित प्रवासासाठी सर्व जहानांवर 20 टक्के शुल्क लागू करण्याचा निर्णय अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मागे घेतला. 'पश्चिम आशियातील नेत्यांशी सविस्तर चर्चा केल्यानंतर होर्मुझमध्ये शुल्क आकारणीचा निर्णय रद्द केला. त्याऐवजी पश्चिम आशियातील देश अमेरिकेसोबत यापार, गुंतवणुकीचे करार करतील, असे ट्रम्प म्हणाले.
अमेरिका आणि इराण यांच्यातील पुन्हा संघर्ष सुरू होण्यापूर्वी भारतीय ध्वज असलेली सात जहाजे होर्मुश सामुद्रधुनीच्या पश्चिम भागात असल्याची माहिती एका सरकारी अधिकाऱ्याने मंगळवारी दिली. 'सात जहाजांवर 148 खलाशी आहेत, मात्र तणाव निवळल्याशिवाय ही जहाजे पर्शियन आखातातून बाहेर पडण्याची शक्यता कमी आहे, असं अमेडी या अधिकाऱ्याने नमूद केले.