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इराणचा होर्मुझ सामुद्रधुनीत UAE च्या जहाजांवर क्षेपणास्त्र हल्ला; एका भारतीयाचा मृत्यू

होर्मुझची सामुद्रधुनी ओलांडत असताना हल्ला. इराणी दूतावासाच्या उपप्रमुखांना पाचारण करून भारताकडून निषेध व्यक्त करण्यात आला आहे. हिंसाचार थांबवून संवाद, मुत्सद्देगिरीचा मार्ग स्वीकारण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 15, 2026, 08:26 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 08:26 AM IST
इराणचा होर्मुझ सामुद्रधुनीत UAE च्या जहाजांवर क्षेपणास्त्र हल्ला; एका भारतीयाचा मृत्यू
Image Credit: Indias Strong Message To Iran After Sailors Death In Hormuz Ship Strike

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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इराणचा होर्मुझ सामुद्रधुनीत UAE च्या जहाजांवर क्षेपणास्त्र हल्ला; एका भारतीयाचा मृत्यू
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