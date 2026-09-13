/खवळलेल्या समुद्रात 243 प्रवाशांचे जहाज अचानक गायब, 6 जणांचा मृत्यू, नेमकं काय घडलं?

इंडोनेशियाच्या जावा समुद्रात मोठी दुर्घटना झाली आहे. 243 प्रवाशांचे जहाज अचानक गायब झालं. हवामान खराब झाल्यामुळे खवळलेल्या समुद्रात ते जहाज उलटले. या दुर्घटनेत सहा जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर रेस्क्यू ऑपरेशनात 97 प्रवाशांना वाचविण्यात यश आलं आहे. पण अद्याप 130 प्रवाशी बेपत्ता आहेत. Virgo Transport 8 ची ही बोट शनिवारी सकाळी 10:33 वाजता सुराबाया हून दक्षिण कालीमंतनच्या बंजारमासिकसाठी निघाली होती. जेव्हा ही फेरी बोट रविवारी दुपारी 2 वाजता बंजारमासिनला पोहोचली. पण त्यानंतर तेव्हा तिचा संपर्क तुटला.
इंडोनेशियाई बचाव कर्मचाऱ्यांनी माहिती दिली की, खराब हवामानामुळे अधिकाऱ्यांशी संपर्क तुटल्यानंतर रविवारी सकाळी जहाज बेपत्ता झाली. जहाज पूर्व जावामधील सुराबाया इथून दक्षिण कालीमंतन प्रांतातील बंजारमासिनकडे प्रवास करत होतं. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, 10 फूट उंचीच्या वादळी लाटांचा तडाखा बसल्याने प्रवासी जहाज उलटलं. ज्यामुळे प्रवासी आणि 30 कर्मचारी समुद्रात पडले.
A terrifying moment in Indonesia as a passenger ship carrying more than 240 people begins to sink during its journey between Surabaya and Banjarmasin— Sonu (@sonucnc) September 13, 2026
What started as a normal journey suddenly turned into a fight for survival pic.twitter.com/NULxLHdsqG
इंडोनेशियाचे परिवहन मंत्री दुदी पुरवागांधी या घटनेची माहिती देताना सांगितलं की, जहाज बुडाले नसून ते उलटले होते. स्थलांतरितांना विविध जहाजांमधून सुरक्षित स्थळी नेले जात असून, त्यापैकी काहींना पूर्व जावामधील एका बंदरात पाठवले जात आहे. बचाव पथकाने प्रवासी जहाजाच्या शेवटच्या ज्ञात स्थानावर एक शोध पथक, एक जहाज आणि एक हेलिकॉप्टर पाठवलं आहे.
LOOK AT SIZE of INDONESIA FERRY that CAPSIZED in JAVA SEA— RT (@RT_com) September 13, 2026
FLIPS UPSIDE DOWN in SEA — at least 6 DEAD
HUNDREDS MISSING, 107 RESCUED — 243 ONBOARD pic.twitter.com/h0L4S0Zb4G
दरम्यान 17,000 बेटांचा द्वीपसमूह असलेला इंडोनेशिया देश वाहतुकीसाठी मोठ्या प्रमाणावर फेरींवर अवलंबून आहे, कारण हवाई प्रवासापेक्षा सागरी मार्ग स्वस्त आणि अधिक सोयीचे आहेत.