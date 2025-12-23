English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'या' मुस्लिम देशात माणूस मेल्यावर त्याला झाडामध्ये पुरतात, काय आहे ही परंपरा?

जगभरात विविध धर्म आणि जमातींमध्ये मृत्यूनंतर माणसाच्या देहावर अंत्य संस्कार करण्याची परंपरा आणि पद्धती वेगवेगळी आहे. यापैकीच एक आगळ्यावेगळ्या आणि आश्चर्यकारक अंत्य संस्काराच्या पद्धतीविषयी जाणून घेऊयात. 

पूजा पवार | Updated: Dec 23, 2025, 09:05 PM IST
Indonesia : जगभरात माणसाच्या मृत्यूनंतर त्याच्या देहावर अंत्य संस्कार करण्याची परंपरा प्रत्येक संस्कृतीमध्ये वेगवेगळी आहे. पण काही आगळ्यावेगळ्या परंपरा अशा आहेत ज्या तुम्हाला आश्चर्यचकित करतात. इंडोनेशियामध्ये एक असा भाग आहे तिथे लहान मुलांचा मृत्यू झाल्यास त्यांचं शरीर हे जमिनीत नाही तर झाडात पुरतात. ऐकताना हे खूप भयानक वाटतंय परंतू स्थानिक लोकांसाठी हे निसर्ग आणि आत्म्याशी जोडल्याचे प्रतीक आहे. 

इंडोनेशियातील अनोखी परंपरा : 

इंडोनेशिया हा जगातील सर्वात मोठा मुस्लिम बहुल देश आहे. दक्षिण सुलावेसी प्रांतातील तोराजा जमात त्यांच्या अनोख्या अंत्यसंस्कार परंपरांसाठी ओळखली जाते. या परंपरा धर्मापेक्षा स्थानिक श्रद्धा आणि निसर्गाशी संबंधित श्रद्धांवर आधारित आहेत. तोराजा जमातीत जर कोणत्या लहान मुलाचा मृत्यू हा दात येण्याच्या आधीच झाला तर त्याला जमिनीत पुरलं जात नाही तर गावातील लोक एका मोठ्या झाडाच्या बुंध्यात एक मोठा भोक काढून त्यात मुलाचं शरीर पुरतात. त्यानंतर ते भोक खजुरीच्या झाडांपासून बनवलेल्या फायबरने बंद केले जाते. कालांतराने, झाड वाढते आणि भोक स्वतःच भरून जातं.

नेमकी कशामुळे असं करतात? 

स्थानिक लोकांचं म्हणणं आहे की दात न आलेल्या कोवळ्या बाळांची आत्मा ही खूप पवित्र असते. झाडात त्याच्या शरीराला पुरल्यामुळे हवा आणि निसर्ग या आत्म्याला आपल्यात विसवते. त्यांच्या श्रद्धेनुसार या प्रक्रियेमुळे मुलाचा आत्मा थेट निसर्गात विलीन होतो. म्हणून तो मृत्यू मानला जात नाही तर जीवनाच्या नवीन स्वरूपात परत येणे मानले जाते.

वयस्कर लोकांसाठी वेगळी प्रक्रिया : 

तोराजा जमातीत वयस्कर आणि युवकांवर अंतिम संस्कार करण्याची प्रक्रिया वेगवेगळी असते. जर कोणत्या वयस्कर व्यक्तीचा मृत्यू झाला तर त्यांच्या पूर्वजांचे शव कब्रमधून बाहेर काढलं जातं. त्यांना नवीन कपडेब घातले जातात आणि पूर्ण गावात फिरवलं जातं. त्यानंतरच नव्या मृत व्यक्तीला ताईत पुरलं जातं. ही परंपरा मृत आणि जीवितांच्यामध्ये संबंध बनवण्याचं प्रतीक आहे. 

हेही वाचा : कंपनीनं 'सिक्रेट सँटा' होत कर्मचाऱ्यांना दिलं 'आलिशान फ्लॅट'चं गिफ्ट; नेटकरी म्हणे Job Vacancy आहे का?

 

आधुनिक दौऱ्यात परंपरा आणि पर्यटन : 

तोराजा जमातीतील ही परंपरा जगभरातील लोकांसाठी कुतूहलाचा विषय बनली आहे. या विधींचे साक्षीदार होण्यासाठी असंख्य पर्यटक तोराजा प्रदेशाला भेट देतात. स्थानिक प्रशासन आणि समुदाय हे सुनिश्चित करतात की या परंपरा केवळ भावना म्हणून नव्हे तर आदराने पाळल्या जातील.

 

