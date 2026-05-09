प्रत्येकाला ₹4.18 कोटी बोनस देणार 'ही' कंपनी! दिलदार मालकामुळे 540 कर्मचारी एका झटक्यात कोट्यधीश

Inspirational Story Of Company Owner: कंपनी विकतानाच मालकाने कंपनीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक अट घातली आणि त्यामुळे हे कर्मचारी रातोरात कोट्यधीश झालेत. ही कंपनी कोणती, मालक कोण? कर्मचाऱ्यांचं म्हणणं काय जाणून घेऊयात...
Inspirational Story Of Company Owner: सामान्यपणे एखादी कंपनी विक्रीला काढल्यानंतर कंपनीचे मालक तेथे काम करणाऱ्यांना थोडीफार रक्कम देऊन दुसरं काम शोधा असं सांगतात. मात्र अमेकेतील एका कंपनीच्या मालकांनी कंपनी विक्रीनंतरी त्यामधील मोठा वाटा कंपनीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दिला आहे. त्यामुळे या कंपनीत काम करणारे सर्व कर्मचारी कोट्यधीश झालेत. हा सारा प्रकार भारतात घडला नसून अमेरिकेत घडला आहे. ही कंपनी कोणी, प्रत्येक कर्मचाऱ्याला किती पैसे मिळाले जाणून घेऊयात...
अमेरिकेतील लुइझियाना राज्यातील एका छोट्याश्या शहरात राहणाऱ्या कंपनी मालकाने वंश परंपरागत पद्धतीने मिळालेली कुटुंबाच्या मालकीची कंपनी विकली आहे. ही कंपनी विकल्यानंतर मालकाने कंपनीतील 540 कर्मचाऱ्यांमध्ये 240 दशलक्ष डॉलर्स म्हणजेच भारतीय चलनानुसार 2266 कोटी 37 लाख 76 हजार 960 रुपये वाटले आहेत. या निर्णयामध्ये 540 कर्मचाऱ्यांना प्रत्येकी 443000 अमेरिकी डॉलर्स मिळाले आहेत. चलन दरानुसार भारतीय चलनात विचार केल्यास ही रक्कम 4 कोटी 18 लाख 30 हजार 496 रुपये इतकी होते.
'द वॉल स्ट्रीट जर्नल'ने दिलेल्या बातमीनुसार, ग्रॅहम वॉकर असं या दिलदार मालकाचं नाव आहे. मिंडेन येथील या कंपनीचं नाव फायबरबॉन्ड कॉर्पोरेशन असं असून वॉकर हे कंपनीचे माजी सीईओ आहेत. ग्रॅहम वॉकर यांनी गेल्या वर्षी विद्युत उपकरणांसाठी आवरण बनवणारी फायबरबॉन्ड कॉर्पोरेशन कंपनी पॉवर-मॅनेजमेंट क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी 'ईटन'ला 1.7 अब्ज डॉलर्स किंमतीला विकली. भारतीय चलनानुसार ही रक्कम 16 हजार 60 कोटी रुपये इतकी होते.
कंपनी विक्रीसंदर्भातील करारावर स्वाक्षरी करण्यापूर्वी, त्यांनी या व्यवहारात एक अट घातली होती. कंपनीच्या विक्रीतून मिळालेल्या रकमेपैकी 15% रक्कम त्यांच्या या कंपनीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना देण्यात यावी ही अट मान्य केल्यानंतरच ग्रॅहम वॉकर यांनी करारावर स्वाक्षरी केली. विशेष म्हणजे ज्या 540 कर्मचाऱ्यांपैकी कोणाचीही या कंपनीमध्ये व्यवसायिक मालकी नव्हती. या निर्णयामुळे एका रात्रीत हे 540 कर्मचारी कोट्यधीश बनले आहेत.
जूनपासून या 540 कर्मचाऱ्यांना ही ठरलेली रक्कम बोनस स्वरुपात दिली जाणार आहे. पाच वर्षांमध्ये ही रक्कम दिली जाईल. यासाठी एक रिटेन्शनची अट घालण्यात आली आहे. संपूर्ण रक्कम मिळवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी पुढील पाच वर्ष कंपनीत कामावर टिकून राहणे आवश्यक असल्याची अट नवीन मालक असलेल्या 'ईटन' कंपनीने घातली आहे. 65 वर्षांवरील कामगारांना या रिटेन्शन अटीतून सूट देण्यात आली आहे. ज्यामुळे दीर्घकाळ काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना तात्काळ निवृत्त होण्याची संधी मिळाली आहे. मालकाने एवढं उदार होऊन आपल्याला कंपनीचा मालक असल्याप्रमाणे हिस्सा दिल्याने अनेक कर्मचाऱ्यांच्या डोळ्यात आनंदाश्रू होते.
फायबरबॉन्डचा अनपेक्षित कायापालट. फायबरबॉन्ड कंपनीची सुरुवात 1982 मध्ये वॉकर यांचे वडील क्लॉड यांनी केली होती. ते टेलिफोन आणि इलेक्ट्रिकल उपकरणांसाठी बेसिक स्ट्रक्चर तयार करायचे. 1998 मध्ये हा कारखाना जळून खाक झाला. त्यानंतर लगेचच डॉट-कॉमचं युग सुरु झाल्याने टेलिफोन आणि इलेक्ट्रिकल उपकरणांंच्या मागणीत मोठी घट झाली. म्हणूनच नाइलाजास्तव कंपनीला कर्मचाऱ्यांची संख्या सुमारे 900 वरून 320 पर्यंत कमी करावी लागली. वॉकर कुटुंबाने या सर्वात वाईट काळातही पगार देणे सुरू ठेवले आणि त्यामुळेच अनेक कर्मचारी दिर्घकाळ या कंपनीत काम करत होते, असं येथील जुन्या कर्मचाऱ्यांनी आवर्जून सांगितलं.
पॉवर उपकरणांसाठीच्या आवरणांसहित बदलत्या काळानुसार कंपनीने डेटा-सेंटरच्या पायाभूत सुविधांवर 150 दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक केली आणि कंपनीचं नशीब पुन्हा पालटलं. कोविड लॉकडाऊनच्या काळात क्लाउडच्या वाढलेल्या मागणीचा 2020 मध्ये कंपनीला फार फायदा झाला. एआय-आधारित उभारणी आणि एलएनजी निर्यात टर्मिनल्समुळे पाच वर्षांत कंपनीच्या सेवा आणि उपकरण विक्रीमध्ये जवळपास 400% वाढ झाली. म्हणूनच मोठ्या कंपन्यांनी ही कंपनी विकत घेण्यासाठी हजारो कोटींची ऑफर देण्यास सुरुवात केली. त्यामधूनच अखेर हा सौदा पूर्ण झाला.