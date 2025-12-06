English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

जगभरात चर्चेत असलेल्या या फोटोनं पालटलं फोटोतल्या भारतीय तरुणाचं नशीब; आता महिना 83000...

Indian Origin Youth Got Frame From Worldwide: कोण, कधी आणि कोणत्या कारणासाठी व्हायरल होईल हे आजच्या सोशलमीडियाच्या जगात सांगता येत नाही. असाच काहीसा प्रकार एका तरुणासोबत घडला आणि त्याचं आयुष्य बदलून गेलं आहे. नेमकं घडलं काय जाणून घेऊयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 6, 2025, 08:04 AM IST
जगभरात चर्चेत असलेल्या या फोटोनं पालटलं फोटोतल्या भारतीय तरुणाचं नशीब; आता महिना 83000...
हा फोटो जगभर चर्चेत (फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

Indian Origin Youth Got Frame From Worldwide: सोशल मीडियाच्या जगात कोण, कधी आणि कसं लोकप्रिय होईल सांगता येत नाही. एखादा छोटा व्हिडीओ किंवा फोटो एखाद्या व्यक्तीला रातोरात ऑनलाइन सेलिब्रिटी बनवून जातो. असाच काहीसा प्रकार एका भारतीयाबद्दल घडला असून तो जगभरात चर्चेचा विषय ठरतोय. हा सारा प्रकार जगातील आघाडीच्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक असलेल्या जर्मनीमध्ये घडली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

देशभरात फोटो चर्चेत

वरील फोटोमध्ये त्रासलेला, व्यथित आणि कशाचा काही गंध नसल्याप्रमाणे शून्यात नजर लावून बसलेला भारतीय मुलगा दिसतोय. हा मुलगा जर्मन मेट्रोमध्ये बसलेला असताना हा फोटो काढण्यात आला. त्याच्या बाजूला बसलेली तरुणी ही एक प्रसिद्ध अभिनेत्री आहे. मात्र हा मुलगा तिला ओळखत नाही. हा फोटो काही तासांमध्ये संपूर्ण जर्मनीमध्ये व्हायरल झाला.

मुलाला शोधून काढलं अन्...

प्रसिद्ध जर्मन मासिक 'डेर स्पीगल'ने फोटोत दिसणाऱ्या भारीतय वंशांच्या मुलाचा शोध सुरू केला. बराच काळ शोध घेतल्यानंतर अखेर हा शोध म्युनिकमध्ये संपला. तपास केला असता असं आढळून आलं की हा भारतीय तरुण जर्मनीमध्ये बेकायदेशीरपणे राहत होता.

ती मुलगी कोण?

पत्रकाराने त्याला विचारले: "तुला माहित आहे का तुझ्या शेजारी बसलेली गोरी मुलगी 'गेम ऑफ थ्रोन्स' या लोकप्रिय मालिकेची नायिका मैसी विल्यम्स होती? जगभरात तिचे लाखो चाहते आहेत जे तिच्यासोबत सेल्फी काढण्याचे स्वप्न पाहतात, पण तू अगदी तिच्या बाजूला बसून काहीच प्रतिसाद नोंदवला नाही. असं का?"

मुलाचं उत्तर चर्चेत

त्या तरुणाने अगदी शांतपणे उत्तर देताना, "जेव्हा तुमच्याकडे निवासी परवाना नसतो, जेव्हा तुमच्या खिशात एकही युरो नसतो आणि तुम्ही दररोज ट्रेनमध्ये 'बेकायदेशीरपणे' प्रवास करता, तेव्हा तुमच्या शेजारी कोण बसले आहे याची तुम्हाला पर्वा नसते," असं म्हटलं. 

मासिकेने दिली भन्नाट ऑफर

या तरुणाचा प्रामाणिकपणाने प्रभावित होऊन, 'डेर स्पीगल' मासिकाने त्याला 800 युरो प्रति महिना (83 हजार रुपये महिना) पगारावर पोस्टमनची नोकरी देऊ केली. या नोकरीच्या करारामुळे त्याला कोणत्याही अडचणीशिवाय लगेचच नियमित निवासी परवाना मिळाला.

सगळं काही कनेक्टेड

कोणाचं नशीब कसं पालटू शकतं हे यामधून अधोरेखित होत आहे. प्रत्येक पुढची घटना मागील घटनेशी जोडलेली असते आणि वर्तमानातील प्रत्येक घटना भविष्यातील घटनेशी जोडलेली असते. सर्व काही पूर्वनियोजित असते. नशिबाने कोणासाठी काय ठेवले आहे हे कोणालाही माहिती नाही, असं म्हणतात ते अगदीच खरं असल्यासारखं अशा प्रसंगांनंतर वाटतं.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Inspiring TaleUndocumentedIndian youthMaisie Williams Game of ThronesMaisie Williams

इतर बातम्या

Aajche Rashi Bhavishya 6 December: बुध वृश्चिक राशीत करणार...

भविष्य