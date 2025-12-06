जगभरात चर्चेत असलेल्या या फोटोनं पालटलं फोटोतल्या भारतीय तरुणाचं नशीब; आता महिना 83000...

Indian Origin Youth Got Frame From Worldwide: सोशल मीडियाच्या जगात कोण, कधी आणि कसं लोकप्रिय होईल सांगता येत नाही. एखादा छोटा व्हिडीओ किंवा फोटो एखाद्या व्यक्तीला रातोरात ऑनलाइन सेलिब्रिटी बनवून जातो. असाच काहीसा प्रकार एका भारतीयाबद्दल घडला असून तो जगभरात चर्चेचा विषय ठरतोय. हा सारा प्रकार जगातील आघाडीच्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक असलेल्या जर्मनीमध्ये घडली आहे.
वरील फोटोमध्ये त्रासलेला, व्यथित आणि कशाचा काही गंध नसल्याप्रमाणे शून्यात नजर लावून बसलेला भारतीय मुलगा दिसतोय. हा मुलगा जर्मन मेट्रोमध्ये बसलेला असताना हा फोटो काढण्यात आला. त्याच्या बाजूला बसलेली तरुणी ही एक प्रसिद्ध अभिनेत्री आहे. मात्र हा मुलगा तिला ओळखत नाही. हा फोटो काही तासांमध्ये संपूर्ण जर्मनीमध्ये व्हायरल झाला.
प्रसिद्ध जर्मन मासिक 'डेर स्पीगल'ने फोटोत दिसणाऱ्या भारीतय वंशांच्या मुलाचा शोध सुरू केला. बराच काळ शोध घेतल्यानंतर अखेर हा शोध म्युनिकमध्ये संपला. तपास केला असता असं आढळून आलं की हा भारतीय तरुण जर्मनीमध्ये बेकायदेशीरपणे राहत होता.
पत्रकाराने त्याला विचारले: "तुला माहित आहे का तुझ्या शेजारी बसलेली गोरी मुलगी 'गेम ऑफ थ्रोन्स' या लोकप्रिय मालिकेची नायिका मैसी विल्यम्स होती? जगभरात तिचे लाखो चाहते आहेत जे तिच्यासोबत सेल्फी काढण्याचे स्वप्न पाहतात, पण तू अगदी तिच्या बाजूला बसून काहीच प्रतिसाद नोंदवला नाही. असं का?"
त्या तरुणाने अगदी शांतपणे उत्तर देताना, "जेव्हा तुमच्याकडे निवासी परवाना नसतो, जेव्हा तुमच्या खिशात एकही युरो नसतो आणि तुम्ही दररोज ट्रेनमध्ये 'बेकायदेशीरपणे' प्रवास करता, तेव्हा तुमच्या शेजारी कोण बसले आहे याची तुम्हाला पर्वा नसते," असं म्हटलं.
या तरुणाचा प्रामाणिकपणाने प्रभावित होऊन, 'डेर स्पीगल' मासिकाने त्याला 800 युरो प्रति महिना (83 हजार रुपये महिना) पगारावर पोस्टमनची नोकरी देऊ केली. या नोकरीच्या करारामुळे त्याला कोणत्याही अडचणीशिवाय लगेचच नियमित निवासी परवाना मिळाला.
कोणाचं नशीब कसं पालटू शकतं हे यामधून अधोरेखित होत आहे. प्रत्येक पुढची घटना मागील घटनेशी जोडलेली असते आणि वर्तमानातील प्रत्येक घटना भविष्यातील घटनेशी जोडलेली असते. सर्व काही पूर्वनियोजित असते. नशिबाने कोणासाठी काय ठेवले आहे हे कोणालाही माहिती नाही, असं म्हणतात ते अगदीच खरं असल्यासारखं अशा प्रसंगांनंतर वाटतं.