विमानाच्या चाकात बसून अफगाण मुलगा भारतात कसा आला? हे चाक किती मोठं असतं? पाहा A to Z माहिती

Afghan Boy reaches India : संपूर्ण जगापुढं असंख्य प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या एका प्रवासानं सध्या सारे भारावले आहेत. हा प्रश्न आहे अफगाणिस्तानातून एक 13 ते 15 वयोगटातील मुलगा थराराक प्रवासातून भारतात पोहोचलाच कसा....   

सायली पाटील | Updated: Sep 23, 2025, 03:24 PM IST
Plane Landing Gear: काही वृत्त ही कायमच साऱ्या जगाचं लक्ष वेधतात. असंच एक वृत्त म्हणजे इराणला निघालेल्या मुलाचं चुकून भारताच्या दिशेनं येणाऱ्या विमानाच बसून इथं भारतात येणं. या मुलाचा प्रवास अतिशय चर्चेत आहे आणि त्यामागे एक खास कारणही आहे. कारण, त्यानं चक्क विमानाच्या लँडिंग गिअरमध्ये बसून हा प्रवास केला आहे. ज्यामुळं त्यानं हा प्रवास नेमका कसा केला, तो इथवर इतका सुरक्षित कसा पोहोचला? विमानाच्या चाकात इतकी जागा असते का, असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. (Afghan Boy reaches India )

हा मुलगा नेमका कसा भारतात आला? 

उपलब्ध माहितीनुसार हा मुलगा ज्या मार्गानं भारतात आला तो मार्ग अतिशय अनपेक्षित, कारण तो विमानाच्या लँडिंग गिअरमध्ये बसून इथवर आला. विमानाच्या ज्या जागेत बसून तो इथं आला, ती जागा विमानाच्या बरोबर मधोमध असते. विमान जेव्हा टेक ऑफ करतं तेव्हा त्याची चाकं आतमध्ये दुमडली जातात. ही जागा इतकी कमी असते की फक्त तिथं विमानाची चाकंच राहू शकतात. ज्यामुळं या मुलाचं तिथं बसणं आणि इतका प्रवास करणं अनेकांना पचलेलं नाही. 

ही जागा सुरक्षित आहे? 

स्पष्टच सांगावं तर, ही जागा अजिबातच सुरक्षित नाही. कारण, इथं टायर असतात. ज्यामुळं इथून प्रवास करण्यात 99 टक्के मृत्यू होण्याची भीती असते. कारण हायड्रोलिक पद्धतीनं विमानाची चाकं आत येताना कोणाचाही मृत्यू होऊ शकतो. शिवाय कोणीही व्यक्ती जर वाचलीच तर, हजारो फुटांच्या उंचीवर ऑक्सिजनची कमतरता जाणवते आणि तापमानही उणे 50 अंशांच्या घरात असतं. ज्यामुळंही मृत्यूचा धोका सतावतो. 

एव्हिएशन तज्ज्ञ राहुल बोराडे यांच्या माहितीनुसार 'विमानाच्या लँडिंग गिअरच्या भागात खूप मोठी जागा असली तरीही तिथं बसता येतं. मात्र या ठिकाणी बसणं देखील मोठा कठीण असत करण या ठिकाणी श्वास घेता येत नाही. विमान हे 30 ते 40 हजार फुटावर उंच उडत असत आणि तेव्हा -40 टक्के तापमान विमान परिसरात असतं. अशा शंभर घटना घडल्या असतील मात्र यात वीस टक्केच लोक हे जिवंत राहिले असतील असं माझ्या ऐकण्यात वाचण्यात आलं आहे. या मुलाचंही असंच झालं असावं... देवानेच त्याला जीवनदान दिलं असावं.

FAQ

मुलगा नेमका कसा विमानात शिरला?
काबूल विमानतळावर प्रवाशांमागे लागून घुसला आणि मागील मध्य लँडिंग गिअर खोलीत लपला. त्याचा उद्देश इराण होता, पण चूकने दिल्लीच्या फ्लाइटवर चढला.

लँडिंग गिअरमध्ये जागा असते का?
लँडिंग गिअरमध्ये चाकांसाठी डिझाइन केलेली अरुंद जागा असते. मोठ्या विमानांमध्ये थोडी जागा शक्य, पण हे धोकादायक असतं. 

हा प्रवास किती वेळाचा होता आणि तो कसा वाचला?
हा प्रवास 94 मिनिटांचा (2 तास). कमी वेळ आणि कमी उंचीमुळे ऑक्सिजन आणि थंडीचा पूर्ण परिणाम झाला नाही. अन्यथा, 76% प्रकरणांमध्ये मृत्यू होतो.

