Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /विश्व
  • /International GK: 11 टाईम झोन, 11 प्रकारची घड्याळं वापरली जातात; Google देखील या देशात कन्फ्यूज होतो; एका भागात दिवस उजाडतो तर, दुसरीकडे रात्र होते

International GK: 11 टाईम झोन, 11 प्रकारची घड्याळं वापरली जातात; Google देखील या देशात कन्फ्यूज होतो; एका भागात दिवस उजाडतो तर, दुसरीकडे रात्र होते

जगात एक असा देश आहगे जिथे 11 टाईम झोन आहेत. 11 प्रकारची घड्याळं वापरली जातात. जगातील या चमत्कारिक देशात एका भागात दिवस उजाडतो, तर, दुसरीकडे रात्र होते.

Written ByVanita KambleUpdated byVanita Kamble
Published: May 23, 2026, 06:38 PM IST|Updated: May 23, 2026, 06:42 PM IST
International GK: 11 टाईम झोन, 11 प्रकारची घड्याळं वापरली जातात; Google देखील या देशात कन्फ्यूज होतो; एका भागात दिवस उजाडतो तर, दुसरीकडे रात्र होते

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
LSG vs PBKS : अखेर प्रतीक्षा संपली! अर्जून तेंडूलकर IPL 2026 मध्ये लखनऊकडून खेळणार..

LSG vs PBKS : अखेर प्रतीक्षा संपली! अर्जून तेंडूलकर IPL 2026 मध्ये लखनऊकडून खेळणार..

LSG Vs PBKS48 min ago
2

प्रसाद लाड यांची मनोज जरांगेना लास्ट वॉर्निंग! एका शब्दात ठणकावून सांगितले

prasad lad50 min ago
3

'लक्ष्मण हाकेंना मी ओळखत नाही', मराठ्यांची बाजू घेतली तर वाईट का वाटलं? प्रसाद लाड य

Laxman Hake1 hr ago
4

महाराष्ट्रातील जगप्रसिद्ध जिल्हा धोक्याच्या छायेत; कोकणात किनारपट्टीवर उधाणाचा धोका

World famous district of Maharashtra1 hr ago
5

पेट्रोल-डिझेल थेट ६ रुपयांनी स्वस्त! शेजारील देशांतील किंमती ऐकून डोळे पांढरे होतील!

Pakistan Petrol Prices2 hrs ago