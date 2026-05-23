/International GK: 11 टाईम झोन, 11 प्रकारची घड्याळं वापरली जातात; Google देखील या देशात कन्फ्यूज होतो; एका भागात दिवस उजाडतो तर, दुसरीकडे रात्र होते

International GK: सामान्यत: जगभरात 24 तासांचे घड्याळ असते. दोन प्रकारचे टाईम झोन असतात. जगात एक असा देश आहे जिथे 11 टाईम झोन आहेत. या देशात 11 प्रकारची घड्याळं वापरली जातात. विशेष म्हणजे या देशाच्या एका भागात सूर्योदय होऊन दिवस उजाडलेला असतो, तर, दुसऱ्या भागात सूर्यास्त होऊन रात्र झालेली असते. म्हणजेच एका बाजूला लोक सकाळचा नाष्टा करत असतात. तर, दुसरीकडे लोक रात्रीच्या गाढ झोपेत असतात. जाणून घेऊया हा देश कोणता?
जगातील हा चमत्कारिक देश भारतापेक्षा पाचपट मोठा आहे. हा देश 17 कोटी चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळावर फसरलेला आहे. हा जगातील सर्वात मोठ्या देशांपैकी एक आहे. हा देश 11 टाइम झोनमध्ये विभागलेला आहे. या देशात एका बाजूला सूर्य उगवतो तर दुसऱ्या प्रदेशात सूर्य मावळतो. रशिया या देशात हे 11 प्रकारचे टाईम झोन आहेत. रशिया हा जगातील सर्वात मोठा देश असून तो पूर्व युरोपपासून आशियाच्या ईशान्य टोकापर्यंत पसरलेला आहे.
रशियामध्ये 11 टाइम झोन वेगवेगळ्या प्रांतात पहायला मिळतात. जेव्हा राजधानी मॉस्कोमध्ये सकाळ असते, तेव्हा रशियाचा सर्वात पूर्वेकडील प्रदेश असलेल्या कामचटकामध्ये संध्याकाळ झालेली असते. रशियाचे क्षेत्रफळ 17 दशलक्ष चौरस किलोमीटरपेक्षा जास्त आहे. रशियाच्या सीमा 11 देशांना लागून आहेत. देशाच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये उन्हाळा, हिवाळा आणि पावसाळा हे तिन्ही ऋतू एकाच वेळी अनुभवता येतात.
अमेरिकेत सहा, ऑस्ट्रेलियामध्ये तीन, तर भारतासारख्या देशांमध्ये फक्त एक टाईम झोन आहे. रशियाच्या विशाल भूभागामुळे तो जगातील सर्वाधिक टाईम झोन असलेला देश बनला आहे. रशियाच्या एका भागात लोक झोपलेले असताना, दुसऱ्या भागात दिवसाची सुरुवात झालेली असते. यावरून अंदाज येऊ शकतो की रशिया देश आकाराने किती मोठा आहे, म्हणूनच जगभरातील लोक येथील नैसर्गिक सौंदर्याचा आनंद घेण्यासाठी रशियात येतात.
रशियाने आपल्या सोयीसाठी वेगवेगळ्या UTC (समन्वित जागतिक वेळ) वर आधारित 11 टाइम झोन तयार केले आहेत. मॉस्को (पश्चिम रशिया): UTC +3 आणि व्लादिवोस्तोक (पूर्व रशिया): UTC +10. त्यामुळे, जेव्हा मॉस्कोमध्ये सकाळ असते, तेव्हा व्लादिवोस्तोकमध्ये दुपार झालेली असते. सूर्याच्या स्थितीनुसार वेळ निश्चित करण्याचा हा टाईम झोनचा मुख्य उद्देश आहे. जर रशियासारख्या विशाल देशाला एकच वेळ लागू केली, तर काही ठिकाणी लोक पहाटे 3 वाजता जागे होतील, तर इतर ठिकाणी सूर्य दुपारी 12 वाजता उगवेल. यामुळे जीवनशैलीत मोठा व्यत्यय येऊ शकतो. टाईम झोन हे सूर्योदय आणि सूर्यास्तानुसार वेळेचे नियोजन करण्यासाठी तार करण्यात आले आहेत.