International GK: जगातील असे देश जिथे एकही झाड नाही, ऑक्सिजन कसा मिळतो? लोक श्वास कसा घेतात? एक देश तर जगात प्रसिद्ध, जाणून शॉक व्हाल

Countries Without Trees: मानवाला जगण्यासाठी ऑक्सिजन लागतो. झाडांमुळे ऑक्सिजन मिळतो. यामुळे झाडांशिवाय आपण जगूच शकत नाही असं आपण शाळेतही शिकलो. यामुळे जगभरात मोठ्या प्रमाणात वृद्धारोपण केले जातो. लाखो झाडे लावली जातात. मात्र, जगात असे काही देश आहेत. जिथे एकही झाड नाही. या यादीत एक देश तर खूपच फेमस आहे. मग या देशात ऑक्सिजन कसा मिळतो? इथले लोक श्वास कसा घेतात? जाणून शॉक व्हाल.
ऑक्सिजन वायूमुळेच पृथ्वीवर जीवसृष्टा अस्तित्वात आहे. जीवनासाठी ऑक्सिजन आवश्यक आहे. झाडे हा पृथीवरचा ऑक्सिजनचा सर्वात मोठा स्त्रोत आहे. यामुळे कुठेही फिरले तर हिरवळ दिसतेच. इतकचं नाही तर जगातील अनेक देशांमध्ये राखीव आणि संवर्धन केलेली जंगले देखील आहे. असे असताना जगात असे काही देश आहे जिथे एकही झाड नाही. येथील भौगोलिक परिस्थिती वनस्पतींसाठी अनुकूल नसल्याने येथे वृक्ष नाहीत. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे येथे झाडे नसतावा तेथील लोक सामान्य जीवन जगत आहेत.
या देशाचे नाव ग्रीनलँड असले तरी या देशात कुठेही झाडा झुडपांची हिरवळ पहायला मिळणार नाही. ग्रीनलँड हा बर्फाच्छदित देश आहे. ग्रीनलँडचा बराचसा भाग वर्षभर बर्फाने झाकलेला आहे. येथे जिथपर्यंत नजर जाईल तिथपर्यंत फक्त आणि फक्त बर्फ पहायला मिळतो. येथे अनेक महिने सूर्याचे दर्शन होत नाही. यामुळे येथे झाडं जगत नाहीत. हा प्रदेश इतका थंड आहे की तिथे झाडांची वाढ जवळजवळ अशक्य आहे. येथे काही ठिकाणी सूर्य प्रकाशाशिवाय वाढमारी रोपे आणि झुडपे पहायला मिळतात. पण येथे कुठेच मोठे डेरेदार झाड पहयाला मिळणार नाही. येथे मोठी झाडे अस्तित्वातच नाहीत. या देशाला ग्रीनलँड हे नाव देण्यामागचा इतिहास खूपच रंजक आहे. "ग्रीनलँड" या नाव लोक आकर्षित होऊन येथे स्थायिक होतील म्हणून असे नाव देण्यात आल्याचे सांगितले जाते. पण प्रत्यक्षात हा देश पांढराशुभ्र असून हिरव्या रंगाचे एकही झाड येथे पहायला मिळत नाही.
कतार हा जगातील सर्वात लोकप्रिय देश आहे. श्रीमंत आणि आधुनिक देशांच्या यादीत कतारचे नाव आहे. उंच इमारती आणि आलिशान जीवनशैलीसाठी देखील हा देश ओळखला जातो. येथील विमानसेवा आणि पायाभूत सुविधा जगभरात प्रसिद्ध आहेत. लोक प्रवास करण्यासाठी आणि फिरण्यासाठी खूप पैसा खर्च करतात. जगभरातून पर्यटक येथे फिरण्यासाठी आणि नोकरीसाठी येतात. या जगप्रसिद्ध देशाचे एक विचित्र सत्य अविश्वसनीय आहे. या देशात सर्व सोई सुविधा असल्या तरी येथे एकही झाड नाही. कतारमध्ये खूप कमी हिरवळ आहे. बहुतेक भाग वाळवंटी आहे. या देशात पर्जन्यमान खूप कमी आहे. ज्यामुळे झाडे वाढणे खूप कठीण होते. तथापि, कतार सरकार आता पर्यावरण सुधारण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. एक मोठे "मानवनिर्मित जंगल" किंवा कृत्रिम जंगल तयार करण्याची योजना सुरू आहे. हजारो झाडांची लागवड करुन जंगल उभारण्याचा सरकारचा प्रकल्प आहे. हे जगातील सर्वात मोठ्या मानवनिर्मित जंगलांपैकी एक असू शकते असा दावा देखील केला जात आहे.
खूप कमी हिरवळ असलेल्या देशांच्या यादीत ओमानचाही समावेश आहे. ओमानमध्ये झाडांची संख्या खूपच कमी आहे. येथे नैसर्गिक हिरवळ जवळपास कुठेच पहायला मिळणार नाही. 1990 सालापर्यंत परिस्थिती इतकी वाईट होती की, येथील वनक्षेत्र जवळजवळ शून्य टक्के नोंदवले गेले होते. येथे जंगलाचा मागमूसही नव्हता. विविध समस्यांचा विचार करता अनेक संस्था आणि संघटनांनी पर्यावरण सुधारण्यासाठी पुढाकार घेण्यास सुरुवात केली. ओमानमध्ये कृत्रिम जंगले म्हणजेच मानवनिर्मित जंगले तयार करण्याचा प्रयत्न सुरु झाला आहेत. येथील हिरवळ वाढवण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. या प्रयत्नांनंतरही, ओमान अजूनही असा देश आहे जिथे हिरवळ खूप कमी आहे. ओमानमध्ये बहुतेक भाग कोरडा व वाळवंटी आहे.
मोनॅको आणि व्हॅटिकन सिटी देखील नैसर्गिक वनक्षेत्र नसलेले देश आहेत. येथे दाट शहरीकरण झालेली शहर आहेत. यामुळे येथे झाडांचे प्रमाण अत्यल्प म्हणजेच जवळपास नसल्यासारखे आहे. लिबिया देशात देखील वृक्ष नाहीत. हा देश सहारा वाळवंटाने व्यापलेला प्रदेश आहे.
वृक्ष नसलेल्या किंवा वृक्ष संंख्या कमी असलेल्या या देशांची यादी पाहिल्यावर झाडांशिवाय येथील लोक ऑक्सिजनही गरज कशी भागवतात असा प्रश्न उपस्थित होतो. येथील लोत आधुनिक तंत्रज्ञान आणि नैसर्गिक संतुलनाच्या इतर साधनांचा वापर करतात. या देशांमध्ये सागरी वारे, लहान वनस्पती आणि वैश्विक वातावरणाद्वारे ऑक्सिजनचे संतुलन राखले जाते. याशिवाय, हवा शुद्धीकरण आणि हरित तंत्रज्ञान यांचा देखील वपार केला जातो.