International GK: भारतापासून फक्त 90 मिनिटांवर असलेला देश 56 वर्ष 8 पुढे; 2083 सालाचे जल्लोषात केले स्वागत; या देशाचे नाव जाणून शॉक व्हाल

Nepal Welcomed New Year 2083 Bikram Sambat : संपूर्ण जगात 2026 वर्ष सुरु आहे. असे असताना भारतापासून फक्त 90 मिनिटांवर असलेला देश 56 वर्ष पुढे आहे. या देशात 2083 सालाचे जल्लोषात स्वागत करण्यात आले. नव्या वर्षाचे कॅलेंडर प्रसिद्ध झाले आहे. हे कॅलेंडर खूप वेगळे आहे. या देशात अनोख्या परंपरा पहायला मिळतात. हा देश भारताचा चांगला मित्र आहे.
हा देश दुसरा तिसरा कोणता नसून नेपाळ आहे. 1947 पासून शेजारी प्रथम' धोरण हे धोरण भारताच्या य परराष्ट्र धोरणाचा एक अविभाज्य भाग आहे. शेजारी देशांशी दृढ संबंध निर्माण करणे, प्रादेशिक सहकार्याला प्रोत्साहन देणे आणि सामायिक समस्यांचे निराकरण करणे, हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. नेपाळ हा भारताचा चांगला शेजारी आहे. भारताची दोन राज्य नेपाळच्या सीमेला लागून आहेत. क्षेत्रफळ, लोकसंख्या, जीडीपी आणि पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत नेपाळ एक छोटा देश आहे. मात्र, या देशाचे कॅलेंडर पाहिले असता नेपाळ भारत आणि जगातील इतर सर्व देशांपेक्षा 59 वर्षे 8 महिने पुढे आहे.
भारत आणि नेपाळमधील अंतर ठिकाणानुसार बदलते. नवी दिल्ली ते काठमांडू हे अंतर रस्त्याने गेल्यास अंदाजे 1150 किलोमीटर आसपास आहे. बाय रोड हा 20 ते 30 तासांचा प्रवास आहे. विमानाने गेल्ययास भारत ते नेपाळ हे अंतर 817 किलोमीटर आहे. फक्त दीड तासात आपण भारतातून नेपाळमध्ये पोहचू शकतो. रक्सौल आणि सोनाउली ही नेपाळ भारत सीमेवरील प्रमुख शहरे आहेत. रक्सौल हे बिहारच्या पूर्व चंपारण जिल्ह्यात येते. हे शहर नेपाळमधील बिरगंजला जोडलेले आहे. सोनाउली हे उत्तर प्रदेशातील महाराजगंज जिल्ह्यात असून, ते नेपाळच्या लुंबिनी प्रदेशाजवळ आहे.
नेपाळच्या विक्रम संवत कॅलेंडरप्रमाणे 2083 वर्ष सुरु झाले आहे. नेपाळमध्ये 2083 सालाचे जल्लोषात स्वागत करण्यात आले. नेपाळने 14 एप्रिल 2026 रोजी विक्रम संवत 2083 या नवीन वर्षाचे स्वागत केले. हे वर्ष पारंपरिक चांद्र आणि सौर दिनदर्शिकेवर आधारित आहे. ही दिनदर्शिका ग्रेगोरियन पद्धतीपेक्षा अंदाजे 56 वर्षे आणि 8 महिने पुढे आहे. याचा उपयोग शासकीय नोंदी, सण आणि दैनंदिन जीवनात केला जातो. नेपाळमध्ये 14 एप्रिल हा दिवस बिस्का जात्रासारख्या उत्साही कार्यक्रमांसह साजरा केला जातो.
जगभरात ग्रेगोरियन कॅलेंडर पाळले जाते. नेपाळ जागतिक ग्रेगोरियन कॅलेंडरपेक्षा सुमारे 56 वर्षे आणि 8 महिने पुढे आहे. नेपाळ अधिकृतपणे विक्रम संवत कॅलेंडरचे पालन करतो. हे कॅलेंडर पाश्चात्य कॅलेंडरपेक्षा (इ.स.) बरेच पुढे आहे. भारत देखील ग्रेगोरियन कॅलेंडरचे पालन करतो. याचा अर्थ असा की, भारतात सध्या 2026 हे वर्ष सुरु आहे.
भारत आणि नेपाळमध्ये 15 मिनिटांचा वेळेचा फरक आहे. नेपाळ भारतापेक्षा 15 मिनिटे पुढे आहे. नेपाळ प्रमाण वेळ (NPT) UTC+5:45 आहे, तर भारतीय प्रमाण वेळ (IST) UTC+5:30 आहे. त्यामुळे, जेव्हा भारतात सकाळी 6 वाजलेले असतात, तेव्हा नेपाळमध्ये सकाळी 6 वाजून 15 मिनिट झालेले असतात.
239 वर्षे नेपाळमध्ये राजेशाही होती. 2008 मध्ये ही राजेशाही संपुष्टात आली. मात्र, 2008 पासून कोणत्याही पक्षाने स्वबळावर सरकार स्थापन केले नव्हते. यावेळी, बालेन शाह यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षाने स्वबळावर सरकार स्थापन केले आहे. नेपाळच्या संसदेत एकूण 275 जागा असून, सरकार स्थापन करण्यासाठी 138 जागांची आवश्यकता असते. बालेन शाह यांच्या पक्षाने 180 हून अधिक जागा जिंकून मोठे सत्ता परिवर्तन घडवून आणले. हे जगातील 'जनरेशन-झेड'चा (Gen-Z) जवळपास पहिले सरकरा मानले जात आहे.