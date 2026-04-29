English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • विश्व
International GK: 100 डिग्री तापमान असलेले जगातील एकमेव ठिकाण; इतक्या भयानक गर्मीत इथले लोक जिवंत कसे राहतात? जाणून शॉक व्हाल

जगात एक असे ठिकाण आहे जिथे तापमान 100 डिग्रीपर्यंत असते.  इतक्या भयानक गर्मीत इथले लोक जिवंत कसे राहतात जाणून घेऊया. 

वनिता कांबळे | Updated: Apr 29, 2026, 11:01 PM IST
Hottest Place On Earth :  संपूर्ण जगात भयानक उष्णतेची लाट आली आहे. जगातील 100 पैकी 95 उष्ण शहरं भारतात आहेत. तर, महाराष्ट्रातील अकोला जिल्हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात जास्त तापमान असणारे ठिकाण ठरला आहे.  भारतात महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी तापमान 50 अंशापर्यंत जाऊ शकते अशा इशारा देण्यात आला आहे. अनेकांना उष्माघाताचा त्रास झाला आहे तर अनेक लोक उष्णतेमुळे दगावले आहेत. मात्र, तुम्हाला माहित आहे का पृथवीवर एक असे ठिकाण आहे जिथे 100 डिग्री तापमान आहे. इतक्या भयानक गर्दीत इथले लोक जिवंत कसे राहतात? जाणून शॉक व्हाल. 

Add Zee News as a Preferred Source

अमेरिकेच्या कॅलिफोर्निया राज्यातील डेथ व्हॅली मिस्ट्री हे जगातील सर्वात उष्ण ठिकाण म्हणून ओळखले जाते. प्रचंड उष्णतेमुळे या ठिकाणाला डेथ व्हॅली म्हणूनही ओळखले जाते. जून ते ऑगस्ट दरम्यान, या ठिकाणचे तापमान 100 अंशांच्या वर जाऊ शकते. या भयानक उष्णतेमध्ये दोन मिनिटे जरी उभे राहिले तर काय होईल याची आपण कल्पनाही करु  शकत नाही. 

या ठिकाणी पारा 100अंशांच्या वर जातो. मात्र, याच ठिकाणी 130 अंश फॅरेनहाइटच्या विक्रमी तापमानाची नोंद झाल्याची  माहिती जागतिक हवामान संघटनेने (WMO) दिली आहे. विशेष म्हणजे, या ठिकाणी भेट देणारे पर्यटक उष्णता मोजणाऱ्या मीटरचे फोटो सोबत घेऊन जातात. या ठिकाणच्या उष्णतेचे कारण त्याचे भौगोलिक स्थान आहे.  डेथ व्हॅली जून आणि ऑगस्ट महिन्यांत सर्वात उष्ण असते. येथे पाण्याच्या थेंबासाठीही मोठी वणवण करावी लागते. यासह जगातील सर्वात उष्ण ठिकाणाचा विक्रम अल अझीझियाच्या नावावर देखील आहे, जिथे 100 वर्षांपूर्वी पारा 136 अंश फॅरेनहाइटपर्यंत पोहोचला होता.

कॅलिफोर्नियातली डेथ व्हॅली जगातील एक मोठ रहस्य मानले जाते. अमेरिकेतल्या नेवाडा राज्याच्या नैर्ऋत्येला कॅलिफोर्नियाजवळ हे ठिकाण. हा जगातला सर्वांत उष्ण प्रदेश मानला जातो. त्यामुळे तिथे मनुष्य वस्ती तर सोडाच, पण प्राणीदेखील दिसत नाहीत. या डेथ व्हॅलीतून जाणारा रस्तादेखील व्हॅलीप्रमाणेच गूढ आहे. 225 किलोमीटर लांबीचा सरळ रस्ता या व्हॅलीमधून गेला आहे. या रस्त्याचं वैशिष्ट्य म्हणजे, त्यावर एकही वळण नाही. या रस्त्यावर एकही वळण नसल्यामुळे अगदी अंतराळातूनही तो रस्ता दिसतो. असे म्हटले जाते की, येथून जाणाऱ्या माणसांचा आणि प्राण्यांचा उष्णतेमुळे वाटेतच मृत्यू झाला. जेव्हा येथे तपासणी करण्यात आली, तेव्हा माणसे आणि प्राणी या दोघांचीही मोठ्या संख्येने हाडे सापडली. यामुळेच या जागेला डेथ व्हॅली असे नाव देण्यात आले आणि 1993 पासून अमेरिकन सरकारने याला राष्ट्रीय स्मारकाचा दर्जा दिला आहे.

डेथ व्हॅलीमध्ये राहणारे लोक कसे जिवंत राहतात?

डेथ व्हॅलीमध्ये वर्षभर सुमारे 300 लोक राहतात. ज्यामध्ये नॅशनल पार्क सर्व्हिसचे कर्मचारी आणि रिसॉर्ट्समधील कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.  कॅलिफोर्नियामधील फर्नेस क्रीक किंवा स्टोव्हपाइप वेल्सजवळ यांच्या राहण्याची सोय आहे. इथले लोक शक्तिशाली वातानुकूलन, काटेकोर हायड्रेशन आणि रात्रीच्या दिनचर्यांचा वापर करतात. दीर्घकाळ राहणारे रहिवासी एका वर्षानंतर वातावरणाशी जुळवून घेतात आणि त्यांच्यात उष्णता सहन करण्याची शक्ती निर्माण होते. नॅशनल पार्क सर्व्हिसचे कर्मचारी, सवलतदार आणि टिंबिशा शोशोन जमातीचे लोक आहेत. 

About the Author

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
International GKhottest place on earthCalifornia Death ValleyMaharashtra Tourismworld tour

