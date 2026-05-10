/International GK: जगातील सर्वात धोकादायक देश! घराखाली वाहतात तपत्या लाव्ह्याच्या नद्या; आकाश जणू काय गॅस चेंबर, इथले लोक जगतात तरी कसे?

Dangerous Congo Goma City Volcano : निरभ्र मोकळ आकाश, झुळूझुळू वाहाणाऱ्या नद्या आणि स्वच्छ हवा... असं चित्र जगातील सर्वच देशांमध्ये पहायला मिळते. जगात एक असा देश आहे जिथे घराखाली तपत्या लाव्ह्याच्या नद्या वाहतात. प्रदूषण इतकं आहे की आकाश गॅस चेंबरसारखे दिसते. हा देश जगातील सर्वात धोकादायक देश आहे. जाणून घेऊया जगातील या सर्वात धोकादायक देशातील लोक जिवंत कसे राहतात.
आफ्रिकेतील काँगो रिपब्लीक देशातील गोमा या शहर हे जगातील सर्वात डेंजर शहर आहे. या शहराती लोकसंख्या 20 लाखाच्या आसपास आहे. येथील लोकांसाठी प्रत्येक दिवस हा मृत्यूची परीक्षा असते. ज्वालामुखीचा उद्रेक होऊ नये म्हणून इतले लोक सूर्योदय होताच प्रार्थना करतात. या शहराला 'ज्वालामुखींचे शहर' म्हणून ओळखले जाते. इथले लोक ज्वालामुखीच्या आगीशी लढण्याचे धाडस करतात. पण त्याच वेळी त्यांना लाव्हाची उष्णता सहन करावी लागते. लाव्हा कोणत्याही क्षणी राक्षसाप्रमाणे उसळू शकतो, ज्यामुळे हे राहण्यासाठी जगातील सर्वात धोकादायक शहर आहे.
गोमाचे भौगोलिक स्थान जगातील इतर कोणत्याही शहरापेक्षा जास्त धोकादायक आहे.शहराच्या एका बाजूला न्यिरागोंगो पर्वत धगधगत आहे. उत्तरेला असलेल्या या पर्वतात जगातील सर्वात मोठे लाव्हा सरोवर आहे. त्याचा लाव्हा द्रवरूप असून पाण्यासारखा वाहतो. 2021 मध्ये जेव्हा त्याचा उद्रेक झाला, तेव्हा लाव्हा ताशी 60 किलोमीटरपर्यंतच्या वेगाने शहराच्या दिशेने उसळला, ज्यामुळे रहिवाशांना सावरण्यासाठी वेळच मिळाला नाही. अलीकडील उपग्रह प्रतिमांनी असा इशारा दिला आहे की पर्वताच्या विवरातील लाव्हाची पातळी पुन्हा एकदा धोकादायक उंचीवर पोहोचली आहे.
या शहराच्या दुसऱ्या बाजूला 'किवू सरोवर' नावाचा एक अदृश्य धोका आहे. जर तो पर्वत आग ओकत असेल, तर त्याच्या लगतचे किवू सरोवर म्हणजे एक गॅस चेंबर आहे. त्याच्या खोल तळाशी मिथेन आणि कार्बन डायऑक्साइडचा इतका प्रचंड साठा आहे की, एक लहानसा भूकंपसुद्धा सरोवराचा उद्रेक घडवून आणू शकतो, ज्यामुळे संपूर्ण शहर गुदमरून जाईल. येथे प्रत्येक सकाळ पर्वतांवरून उठणाऱ्या धुराने सुरू होते. आगीच्या नद्या आणि गॅस चेंबर्सच्या मधून तग धरून, हे शहर जगाला शिकवते की, मृत्यू समोर उभा असतानाही, हार मानण्याऐवजी त्याच्याशी सुसंवादाने जगणे हाच जीवनाचा खरा अर्थ आहे.
या शहराच्या अस्तित्वाची कहाणी म्हणजे एक लढाईच आहे. असे असले तरी गोमाच्या लोकांचा उत्साह जगाला चकित करणारा आहे. इतके धोके असूनही, येथील लोकसंख्या वाढतच आहे. येथील लोकांनी ज्वालामुखीशी एक विचित्र तडजोड केली आहे. गोमाच्या रस्त्यांवर दिसणारे काळे खडक म्हणजे गोठलेला लाव्हा आहे. येथील लोक हा लाव्हा कापून विटा बनवतात आणि आपली घरे बांधतात. ज्या आगीने त्यांची घरे उद्ध्वस्त केली, तिच्या राखेतून ते नवीन घरे बांधतात.
पण या राखेत समृद्धीची बीजेही दडलेली आहेत. ज्वालामुखीच्या राखेमुळे जमीन इतकी सुपीक होते की खताशिवाय पिके जोमाने वाढतात. शिवाय, हे एक प्रमुख साहसी पर्यटन स्थळ आहे. येथील पर्यटन व्यवसाय स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देतो. जगभरातील लोक हा ज्वालामुखी पर्वत पाहण्यासाठी येथे येतात.
जमीन काळी आणि रंगहीन असली तरी, येथील संस्कृती चैतन्यमय आहे. स्त्रिया आपल्या संघर्षमय जीवनात रंग भरण्यासाठी, रंगीबेरंगी कापडांपासून बनवलेले 'तोशितेंगी' घालतात. लाव्हाच्या खडकांपासून स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी, लोक जाड तळव्याचे रबरी बूट घालतात. येथील मुख्य अन्न म्हणजे कसावा किंवा मक्याच्या पिठापासून बनवलेले 'फुफू' आणि किवू सरोवरातील मासे 'सांबासा'. येथील ज्वालामुखी पर्वतावरील कॉफी जगभर प्रसिद्ध आहे.
आंतरराष्ट्रीय संस्था गोमाला एक 'संकटात सापडलेला टाइम बॉम्ब' मानतात. भूगर्भशास्त्रज्ञ चोवीस तास जमिनीखालील भूकंपाच्या घटनांवर लक्ष ठेवतात. अत्याधुनिक सेन्सर्स, पूर्वसूचना देणारे सायरन्स आणि रेडिओवरील अद्ययावत माहितीद्वारे लोकांना माहिती दिली जाते. सुरक्षित मार्गांचे डिजिटल नकाशे आता मोबाईल फोनवर उपलब्ध आहेत. युरोपियन युनियन आणि जागतिक बँक गोमामधील परिस्थिती सुधारण्यासाठी लाखो डॉलर्स खर्च करत आहेत, परंतु राजकीय अस्थिरता आणि बंडखोर गटांमुळे वैज्ञानिक उपकरणांची सुरक्षा हे एक मोठे आव्हान बनले आहे. जगभरातील अनेक शहरे ज्वालामुखींच्या जवळ आहेत, पण गोमाइतके असुरक्षित ठिकाण दुसरे नाही.
-नेपल्स (इटली) - येथील देखरेख तंत्रज्ञान खूप प्रगत आहे. लोकांना ज्वालामुखींबद्दल वेळेवर सूचना मिळतात आणि त्यांना सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित केले जाते.
-कागोशिमा (जपान) - येथे दररोज राख पडते, पण लोक हेल्मेट आणि विशेष सुविधांसह राहतात.
-ऑकलंड (न्यूझीलंड) - हे शहर 53 लहान ज्वालामुखींवर वसलेले आहे, पण ते मोनोजेनेटिक आहेत, म्हणजेच ते एकदाच फुटतात आणि नंतर शांत होतात.
-रेकजाविक (आइसलँड) - फाग्रादाल्सफ्यालसारखे ज्वालामुखी अलिकडच्या वर्षांत सतत सक्रिय आहेत.
-गोमा (काँगो) - येथे ज्वालामुखी सक्रिय आहे, लाव्हा सर्वात शक्तिशाली आहे आणि विषारी वायूचे सरोवरही आहे.