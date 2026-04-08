International GK: जगातील सर्वात पावरफुल देश अमेरिकेला कोणत्या देशाने बनवले होते गुलाम? तब्बल 176 वर्षे राज्य केले, देशाचे नाव जाणून शॉक व्हाल

सपूर्ण जगावर वर्चस्व गाजवण्याचा प्रयत्न करणारा जगातील सर्वात पावरफुल देश अमेरिकेला एकेकाळी 176 वर्ष एका  देशाचा गुलाम होता. जाणून घेऊया कोणत्या देशाने अमेरिकेला आपला गुलाम बनवले होते

वनिता कांबळे | Updated: Apr 8, 2026, 09:51 PM IST
United States were ruled by Great Britain England : संयुक्त राज्य अमेरिका सध्या जगातील सर्वात पावरफुल देश आहे.  अमेरिकेची अर्थव्यवस्था जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था देखील आहे. अमेरिकडे जगातील सर्वात मोठे व सर्वात शक्तिशाली सैन्यदेखील आहे. अमेरिकन डॉलर हे जगभरात सर्वाधिक वापरले जाणारे चलन आहे. अमेरिका तंत्रज्ञान, विज्ञान आणि संशोधनातही आघाडीवर आहे. इतकेच नव्हे, तर जागतिक राजकारण, व्यापार आणि संस्कृतीवर त्याचा मोठा प्रभाव आहे. यामुळेच अमेरिका संपूर्ण जगावर वर्चस्व गाजवण्याचा प्रयत्न करत आहे. तसचं आपल्या कृतीतून देखील अमेरिका सातत्याने आपली शक्ती दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे.  जगातील सर्वात पावरफुल देश अमेरिकेला एका देशाने गुलाम बनवले होते. या देशाने तब्बल 176 वर्षे अमेरिकेवर राज्य केले. अमेरिकेवर राज्य करणाऱ्या या देशाचे नाव जाणून शॉक व्हाल

ब्रिटीशांनी तब्बल 150 वर्षे भारतावर राज्य केले.  भारताप्रमाणेच  ब्रिटिशांनी अमेरिकेला गुलाम बनवले होते. ब्रिटीशांनी अमेरिकेवर तब्बल 176 वर्ष राज्य केले. 1607  मध्ये जेम्सटाऊन येथील पहिल्या इंग्रजी वसाहतीपासून ते 4 जुलै 1776 पर्यंत, अमेरिकेवर 176 वर्षे ब्रिटिशांची वसाहत (गुलामगिरी) होती. 3 सप्टेंबर 1783 रोजी पॅरिसच्या तहावर स्वाक्षरी करून ब्रिटिशांनी अमेरिकेचे स्वातंत्र्य मान्य केले.

ब्रिटिशांनी अमेरिकेला गुलाम कसे बनवले?

ब्रिटिशांनी अमेरिकेला गुलाम कसे बनवले? या प्रश्नाची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न केला असता ऐतिहासिक कारणे समोर येतात.  इंग्लंडने 17 व्या शतकाच्या सुरुवातीला अमेरिकेत वसाहती स्थापन करण्यास सुरुवात केली. पहिली कायमस्वरूपी इंग्रजी वसाहत 1607 मध्ये व्हर्जिनियातील जेम्सटाउन येथे स्थापन झाली आणि तिचा विस्तार होत गेला. अखेरीस, तेरा ब्रिटिश वसाहती होत्या. या वसाहती प्रामुख्याने व्यापार, शेती आणि धार्मिक स्वातंत्र्याच्या शोधात स्थापन करण्यात आल्या होत्या.

ब्रिटिश सरकारने या वसाहतींवर कडक नियंत्रण ठेवले आणि आर्थिक फायद्यासाठी शुगर ॲक्ट व स्टॅम्प ॲक्टसह विविध कर लादले. कर भरण्यात वसाहतवाल्यांना प्रतिनिधित्व दिले गेले नाही, ज्यामुळे ते असंतुष्ट झाले. या असंतोषातून हळूहळू स्वातंत्र्य चळवळ उभी राहिली. 
दरम्यान, ब्रिटन आणि फ्रान्स यांच्यातील महायुद्धानंतर, ब्रिटनने वसाहतींकडून वाढीव खंडणी वसूल करण्यास सुरुवात केली, ज्यामुळे स्वातंत्र्य चळवळीची मुळे अधिकच मजबूत झाली. वसाहतवाल्यांनी ब्रिटिश मालावर बहिष्कार टाकला आणि आपल्या हक्कांसाठी चळवळ सुरू केली.

बॉस्टन टी पार्टीचे बंड 

1973 च्या बॉस्टन टी पार्टी चळवळीने बंडाचे रूपांतर एका जनआंदोलनात झाले. 1775 मध्ये लेक्सिंग्टन आणि कॉनकॉर्डच्या लढायांनी स्वातंत्र्ययुद्धाला सुरुवात झाली. 1776 मध्ये, अमेरिकन वसाहतींनी स्वातंत्र्य घोषित केले. ब्रिटिश राजवटीविरुद्ध युद्ध पुकारले. तेरा अमेरिकन वसाहतींनी आपल्या हक्कांसाठी आंदोलन केले. 1775 मध्ये युद्ध सुरू झाले. फ्रान्स, स्पेन आणि इतर देशांनी अमेरिकन क्रांतिकारकांना मदत केली, ज्यामुळे त्यांना युद्धात निर्णायक फायदा मिळाला.  १७७५ मध्ये सुरू झालेल्या अमेरिकन क्रांती युद्धात जॉर्ज वॉशिंग्टन यांनी कॉन्टिनेंटल आर्मीचे नेतृत्व केले. 1781 मध्ये यॉर्कटाऊन येथे ब्रिटिश जनरल कॉर्नवॉलिसचा झालेला पराभव निर्णायक ठरला. फ्रान्सने अमेरिकेची बाजू घेतली, ज्यामुळे युद्धाचे पारडे फिरले आणि अमेरिकेच्या स्वातंत्र्याचा मार्ग मोकळा झाला. 

अमेरिका देशाला स्वातंत्र्य कसे मिळाले?

पॅरिसच्या तहावर 3 सप्टेंबर 1783 रोजी पॅरिसमध्ये स्वाक्षरित झाला. ब्रिटनने 13 वसाहतींना स्वतंत्र सार्वभौम राज्ये म्हणून औपचारिकपणे मान्यता दिली. या करारामुळे अमेरिका जगाच्या नजरेत एक स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून घोषीत झाला.  भारतातील ब्रिटिश राजवट 1757 प्लासीची लढाई पासून 1947 पर्यंत टिकली, तर अमेरिकेतील राजवट 1607 ते 1783 पर्यंत होती. दोन्ही देशांवर ब्रिटिशांनी राज्य केले.  फरक एवढाच आहे की अमेरिकेने शस्त्रास्त्रांच्या जोरावर स्वातंत्र्य मिळवले, तर भारताने अहिंसक संघर्षाद्वारे स्वातंत्र्य मिळवले. 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

