/International Gk: ट्रेन जाईपर्यंत विमान रेल्वे क्रॉसींगवर थांबते; रनवेवर रेल्वे ट्रॅक असलेले जगातील एकमेव विमानतळ

जगात एक असे विमानतळ आहे जिथे रनवेवर रेल्वे ट्रॅक आहे. यामुळे रेल्वे जाई पर्यंत विमानाला थांबावे लागते.
Gisborne Airport: रेल्वेचं फाटकं पडल की वाहने आणि पादचारी जागच्या जागी थांबातात. रेल्वे क्रॉसींगवर वाहने आणि माणसं थांबलेले चित्र जगभरात आपण अनेक ठिकाणी पाहतो. मात्र, जगात एक असे रेल्वे क्रॉसिंग आहे जिथे ट्रेन जाईपर्यंत विमानं रेल्वे क्रॉसींगवर थांबतात. कारण विमानतळाच्या रनवेवरच रेल्वे ट्रॅक आहे. जाणून घेऊया जगातील हे अनोखे विमानतळ कोणत्या देशात आहे.
रनवेवर रेल्वे ट्रॅक असलेले हे अनोखे विमानतळ न्यूझीलंडमध्ये आहे. येथे अनेकदा विमानं टेक ऑफ घेण्याच्या तयारीत असतात. मात्र, यावेळी रेल्वे फाटक पडले तर विमानांना रेल्वे क्रॉस होईपर्यंत थांबवे लागते. हे अनोखे विमानतळ पाहण्यासाठी जगभरातून पर्यटक येथे येतात. न्यूझीलंडच्या उत्तर बेटावरील गिस्बोर्न येथे हे विमानतळ त्याच्य वेशिष्ट्यपूर्ण रचनेमुळे अनोखे ठरते
हे विमानतळ, जगातील सर्वात वैशिष्ट्यपूर्ण विमानतळांपैकी एक मानले जाते. या विमानतळाची रचना अशा प्रकारे आहे की धावपट्टी आणि रेल्वे क्रॉसिंग एकाच ठिकाणी आहे. या विमानतळाच्या मुख्य धावपट्टीच्या मधून एक रेल्वेमार्ग जातो. हा मार्ग पामर्स्टन नॉर्थ-गिस्बोर्न रेल्वे मार्गाचा एक भाग आहे. या रेल्वे क्रॉसिंगमुळे विमनातळाची धावपट्टीला दोन विभागांमध्ये विभाजित झालेली आहे. यामुळेच विमान आणि रेल्वेच्या वेळापत्रकांचे व्यवस्थापन अत्यंत काळजीपूर्वक करावे लागते.
या मार्गावर विमानांचे उड्डाण आणि रेल्वेची वाहतूक यांचे एकाचवेळी नियोजन करणं खूपच आव्हानात्मक आहे. गिस्बोर्न विमानतळावर सकाळी 6:30 ते रात्री 8:30 पर्यंत विमाने आणि रेल्वे यांची वाहतूक सुरु असते. जेव्हा रेल्वेगाडीला धावपट्टी ओलांडायची असते, तेव्हा विमानाला उड्डाणापूर्वी थांबावे लागते. मात्र, जर धावपट्टीवर विमान असेल, तर रेल्वेगाडीला थांबण्याचा इशारा दिला जातो. विमान की ट्रेन कोणाला पहिले प्राधान्य द्यायचे याचा निर्णय विमानतळ प्रशासन घेते. यावर विमानतळ प्रशासनाचे पूर्ण नियंत्रण असते.
ऑस्ट्रेलियातील टास्मानियामधील विनयार्ड विमानतळावर देखील एकेकाळी असाच रेल्वेमार्ग होता. मात्र, आता येथील रेल्वे सेवा आता बंद झाली आहे. परिणामी, गिस्बोर्न विमानतळ हे सध्या जगातील एकमेव विमानतळ आहे, जिथे धावपट्टीवरून रेल्वे धावते. या विमानतळावरुन दर आठवड्याला अंदाजे 60 देशांतर्गत विमानांची ये-जा होते. दरवर्षी दीड लाखांहून अधिक प्रवासी या विमानतळावरून प्रवास करतात. या विमानतळाचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतात. रेल्वे ट्रॅक आणि रनवे एकाच ठिराणी पाहून लोक थक्क होत आहेत. विमाने आणि रेल्वे यांच्यातील ताळमेळ हे एक पाहण्यासारखे दृश्य आहे. इतकचं नाही तर गिस्बोर्नचे निसर्ग सौंदर्य यामुळे हे विमानतळ तितचं सुंदर देखील आहे.