Explainer: भारतात 1 लाख रुपये कमवून पाकिस्तानात नेले तर किती रुपये होतात? इतक्या पैशात पाकिस्तानी काय काय खरेदी शकतात?

वनिता कांबळे | Updated: Apr 18, 2026, 09:12 PM IST
1 Lakh Indian Rupees In Pakistani Rupees : अमेरिकन डॉलर हे जगातील सर्वात पावरफुल चलन आहे.  जागतिक स्तरावर व्यापारासाठी मोठ्या प्रमाणात डॉलरचा वापर केला जातो. जगातील सर्व देशांच्या चलनावर युद्धाचा परिणाम झाला आहे. 2026 मध्ये पाकिस्तानी रुपया (PKR) आतापर्यंतच्या सर्वाधिक प्रमाणात कमजोर झाला आहे. सध्या 1 अमेरिकन डॉलर (USD) म्हणजे अंदाजे  भारतीय चलनात 92 रुपये आहे. तर पाकिस्तानात एका डॉलरचे 279   पाकिस्तानी रुपये असे मूल्य आहे. डॉलर प्रमाणे भारतीय रुपयाचे मूल्य देखील पाकिस्ताना जास्त आहे.  जाणून घेऊया भारतातील एक लाख रुपयांचे मूल्य पाकिस्तानात किती होते. 

जगातील अनेक देशांंप्रमाणाने पाकिस्तानमधून देखील लोक मोठ्या संख्येने भारतात रोजगार आणि नोकरीसाठी येतात. भारतीय रुपया प्रमाणे पाकिस्तानात पाकिस्तानी रुपया हे चलन वापरले जाते. पाकिस्तानात भारतीय रुपयाचे मूल्य जास्त आहेत. जाणून घेऊया   भारतात 1 लाख रुपये रुपये कमवून पाकिस्तानात नेले तर किती रुपये होतात?  
भारत आणि पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थांची तुलना केल्यास तुम्ही चकित व्हाल. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (IMF) 2026 च्या अंदाजानुसार, भारताचा जीडीपी 4.51 ट्रिलियन डॉलर्स आहे, तर पाकिस्तानचा केवळ 0.41 ट्रिलियन डॉलर्स आहे.  भारताची अर्थव्यवस्था पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेपेक्षा अंदाजे 11 पट मोठी आहे. पाकिस्तानी रुपया खूपच कमकुवत आहे. पाकिस्तानी रुपया घसरण्याची अनेक कारणे आहेत.  उच्च महागाई, राजकीय अस्थिरता आणि मोठ्या परकीय कर्ज अशा अनेक कारणांमुळे पाकिस्तानी रुपयाची सातत्याने घसरण होत आहे.

पाकिस्तानमध्ये भारतीय एक लाख रुपयांचे मूल्य किती होते?

पाकिस्तानमध्ये एक लाख भारतीय रुपयांचे मूल्य 3,01,393.80 पाकिस्तानी रुपये इतके आहे. म्हणजेच भारताचे एक लाख रुपये पाकिस्तानच 3 लाख रुपये होतात. चलन बाजारात, एक भारतीय रुपया अंदाजे 2.99 पाकिस्तानी रुपयांच्या बरोबर आहे. हा दर मध्य-बाजार दरावर आधारित आहे. एक लाखाचे गणित पाहिले असता भारतीय 10 रुपये पाकिस्तानी 30 रुपये,

भारतीय  100 रुपये पाकिस्तानी 300 तर, भारतीय 1,000 रुपये पाकिस्तानी 3,000 रुपये अशा प्रकारे भारतीय एक लाख रुपये पाकिस्तानी 3 लाख रुपये होतात.   ही गणना 18 एप्रिल 2026 रोजीच्या वास्तविक दरावर आधारित आहे. जिथे 1 INR = 2.99 ते 3.00 PKR हा दर बदलत असतो. पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून अनेकदा आर्थिक मदत मिळाली आहे.  पाकिस्तानच्या चलनात सातत्याने घसरण होत आहे. भारतात, स्थिर विकास, परकीय गुंतवणूक आणि रिझर्व्ह बँकेची मजबूत धोरणे रुपयाला आधार देत आहेत. यामुळे रुपयांची पडझड थांबली आहे. 

पाकिस्तान जाणाऱ्या पर्यटकांना फायदा 

भारतीय पर्यटकांना किंवा व्यावसायिकांना पाकिस्तानात गेल्यावर त्यांच्या भांडवलाचे मूल्य अधिक वाटते.  परंतु पाकिस्तानी नागरिकांना भारतात खर्च रुपयाचे मूल्य परवडत नाही.  पाकिस्तानी लोक भारतात नोकरीसाठी आल्यास ते एक लाख रुपये कमवून आपल्या देशात गेल्यास याचे मूल्य 3 लाख रुपये होते. 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

