English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

सोन्याच्या खाणीत गुंतवणूक करा, 5 वर्षांची कर सूट मिळवा; पाकिस्तानचा शत्रू असलेल्या कट्टर मुस्लिम देशाने भारताला दिली सर्वात मोठी ऑफर

 मुस्लिम देशाने भारताला सोन्याच्या खाणीत गुंतवणूक करण्याची ऑफर दिली आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Nov 25, 2025, 10:22 AM IST
सोन्याच्या खाणीत गुंतवणूक करा, 5 वर्षांची कर सूट मिळवा; पाकिस्तानचा शत्रू असलेल्या कट्टर मुस्लिम देशाने भारताला दिली सर्वात मोठी ऑफर

Afghanistan Gold Mine : जगभरात सर्वच देशांमध्ये सोन्याचा साठा वाढवण्यावरुन चढाओढ चालली आहे. अनेक देश जमीनी, पोखरून डोंगर खोदून सोन्याच्या खाणी शोधत आहेत. अशातच पाकिस्तानचा शत्रू असलेल्या कट्टर मुस्लिम देशाने भारताला सर्वात मोठी ऑफर दिली आहे. सोन्याच्या खाणीत गुंतवणूक करा,  5 वर्षांची कर सूट मिळवा अशी ही ऑफर आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

अफगाणिस्तानने भारताला सोन्याच्या खाणीत गुंतवणूक करण्याची ऑफर दिली आहे.  अफगाणिस्तानचे उद्योग आणि वाणिज्य मंत्री अल्हाज नूरुद्दीन अजीजी यांनी सोमवारी भारताकडून अनेक क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक करण्याची मागणी केली आणि सांगितले की त्यांचे सरकार सोन्याच्या खाणकामासह नवीन क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यांना पाच वर्षांची कर सूट देण्यास तयार आहे.

असोचेमने आयोजित केलेल्या संवादात्मक सत्रात बोलताना अझीझी म्हणाले की, पाकिस्तानसोबतच्या तणावामुळे व्यापार समस्या निर्माण होत आहेत. गुंतवणुकीसाठी यंत्रसामग्री आयात करणाऱ्या भारतीय कंपन्यांना फक्त 1 टक्के शुल्क आकारले जाईल. सहा दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर असलेले अफगाणिस्तानचे मंत्री अजीजी यांनी गुंतवणुकीचे आमंत्रण देत म्हटले की, " अफगाणिस्तानमध्ये प्रचंड क्षमता आहे. तुम्हाला तिथे फारसे स्पर्धक सापडणार नाहीत." त्यांनी असेही सांगितले की, गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यांना टॅरिफ सपोर्ट आणि जमीन दिली जाईल.

सोन्याच्या खाणकामात सवलती

याव्यतिरिक्त, नवीन क्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यांना पाच वर्षांची कर सूट मिळेल. जर भारतीय कंपन्या गुंतवणुकीसाठी यंत्रसामग्री आयात करत असतील तर त्यांना फक्त 1 टक्के कर आकारला जाईल, असेही मंत्र्यांनी सांगितले.सोन्याच्या खाणकामावर विशेष भर देताना ते म्हणाले, "सोन्याच्या खाणकामासाठी निश्चितच तांत्रिक आणि व्यावसायिक संघ किंवा व्यावसायिक कंपन्यांची आवश्यकता असेल." तथापि, त्यांनी अशी अट घातली की रोजगार निर्मितीसाठी प्रक्रिया देशातच झाली पाहिजे.

द्विपक्षीय व्यापार वाढवण्यासाठी "किरकोळ" अडथळे दूर करण्याचे आवाहन अझीझी यांनी भारतीय बाजूने केले. "आम्हाला भारत आणि अफगाणिस्तानमधील संबंध सुधारायचे आहेत," असे त्यांनी भारतीय सरकारी अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत सांगितले. "व्हिसा, हवाई कॉरिडॉर आणि बँकिंग व्यवहार यासारखे काही किरकोळ अडथळे आहेत जे एकूण प्रक्रियेवर खरोखर परिणाम करतात. द्विपक्षीय व्यापार आणि गुंतवणूक सुधारण्यासाठी हे दूर करणे आवश्यक आहे."

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Invest in gold mining get 5 years tax exemptionmuslim countryPakistan enemybiggest offer to India Afghanistan Gold Mineअफगाणिस्तान

इतर बातम्या

नवऱ्याचा मृतदेह ड्रममध्ये लपवणाऱ्या मुस्कानने जेलमध्ये दिला...

भारत