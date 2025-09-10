iPhone Air... apple ने लाँच केला गेम चेंजर फोन; डिजाईन बदलली; apple iphone 17 च्या फोनची किंमत किती?

apple event 2025 iphone 17 launch price feature : अॅपलने आपला लेटेस्ट आयफोन लाँच केला आहे. कंपनीने चार नवीन फोन लाँच केले आहेत, ल iphone 17 आणि iPhone Air. कंपनीने फोनचा डिजाईन बदलली आहे. iPhone Air. हा गेम चेंजर फोन ठरणार आहे.
iphone 17 मध्ये अॅपल इंटेलिजेंसचा सपोर्ट मिळेल. यात 48 MP मेन लेन्ससह ड्युअल रियर कॅमेरा सेटअप असेल. सेकंडरी कॅमेरा देखील 48 MP आहे. यावेळी कंपनीने कॅमेऱ्यात एआय फीचर्ससाठी सपोर्ट देखील दिला आहे, जो आपोआप ग्रुप सेल्फीवर स्विच होऊ शकतो. फ्रंट कॅमेऱ्यामध्ये स्टेबिलायझेशन सुधारण्यात आले आहे. यात 6.3 इंचाचा डिस्प्ले असेल. हा फोन 256 जीबीच्या बेस व्हेरिएंटसह उपलब्ध असेल. त्यात अॅक्शन बटण आहे.
कंपनीने iPhone 17 Air लाँच केला आहे. हा ब्रँडचा आतापर्यंतचा सर्वात पातळ फोन आहे. हा स्मार्टफोन फक्त 5.6 मिमी जाड आहे. यामध्ये तुम्हाला पुढच्या आणि मागच्या दोन्ही बाजूंना सिरेमिक शील्ड मिळते. हा हँडसेट चार रंगांच्या पर्यायांमध्ये लाँच करण्यात आला आहे. यात A19 प्रो प्रोसेसर आहे.
कंपनीने त्यांच्या इन-हाऊस मॉडेलमध्ये C3x देखील सादर केले आहे. या फोनमध्ये 48MP सिंगल रियर कॅमेरा सेटअप आहे. हा फोन दोन कॅमेऱ्यांसारखा काम करेल. आयफोन 17 एअरमध्ये फक्त eSIM पर्याय उपलब्ध असेल. म्हणजेच तुम्ही फिजिकल सिम वापरू शकणार नाही.
यामध्ये अॅडॉप्टिव्ह पॉवर मोड उपलब्ध असेल, जो फोनची बॅटरी लाईफ सुधारेल. या फीचरमुळे, तुम्ही एका चार्जमध्ये संपूर्ण दिवस फोन वापरू शकाल. त्यात मॅगसेफ चार्जिंग सपोर्ट उपलब्ध असेल.
कंपनीने iPhone 17 प्रो नवीन डिझाइनसह लाँच केला आहे. कंपनीने नवीनतम प्रो मॉडेलमध्ये अॅल्युमिनियमचा वापर केला आहे. यात मोठी बॅटरी आहे. या डिव्हाइसमध्ये A19 प्रो प्रोसेसर आहे. हा स्मार्टफोन मागील आवृत्तीपेक्षा 40 टक्के चांगले परफॉर्मन्स देईल.
प्रो आणि प्रो मॅक्स दोन्हीमध्ये १८ मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा असेल. स्मार्टफोनमध्ये 48 मेगापिक्सेल + 48 मेगापिक्सेल + 48 मेगापिक्सेलचा ट्रिपल रियर कॅमेरा सेटअप असेल. आयफोन 17 प्रो मध्ये 6.3 इंचाचा डिस्प्ले असेल. त्याच वेळी, आयफोन 17 प्रो मॅक्स मध्ये 6.9 इंचाचा डिस्प्ले असेल.
किंमत किती आहे?
कंपनीने Apple iPhone 17 ची सुरुवातीची किंमत 799 डॉलर आहे. iPhone 17 Air ची किंमत 899 डॉलर पासून सुरू होते, तर Pro मॉडेलची किंमत1099 डॉलर पासून सुरू होते. iPhone 17 Pro Max ची किंमत 1199 डॉलर पासून सुरू होते.