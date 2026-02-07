English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
चंद्रावर वाजणार iPhone ची रिंगटोन, नासाने अंतराळवींराना दिली परवानगी

Nasa iPhone : चंद्रावर प्रवास करणारे आणि इतर अंतराळ मोहिमांमध्ये जाणारे अंतराळवीर आता आयफोन सोबत घेऊन जाऊ शकतील. नासाने सांगितले की त्यांनी चाचणीनंतर फोनला मान्यता दिली आहे.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Feb 7, 2026, 12:52 PM IST
NASA iPhone : चंद्रावर प्रवास करणारे अंतराळवीर आता आयफोन सोबत घेऊन जाऊ शकतील. अमेरिकन अंतराळ संस्था, नासाने आता अंतराळवीरांना आयफोन आणि इतर आधुनिक स्मार्टफोन घेऊन जाण्याची परवानगी दिली आहे. नासाचे प्रशासक जेर इसाकमन यांनी सांगितले की क्रू-१२ आणि आर्टेमिस २ मोहिमांमध्ये जाणारे अंतराळवीर त्यांच्यासोबत फोन घेऊन जाऊ शकतील. हे फोन अंतराळात फोटो काढण्यासाठी, त्यांच्या कुटुंबियांशी संपर्कात राहण्यासाठी आणि इतरांसोबत अंतराळाचे फोटो आणि व्हिडिओ शेअर करण्यासाठी वापरले जाऊ शकतात.

आतापर्यंत, अंतराळवीरांना वैयक्तिक फोन अंतराळात घेऊन जाण्याची परवानगी नव्हती. आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकावरील अंतराळवीर ईमेल, मेसेजिंग आणि व्हिडिओ कॉलिंगसाठी लॅपटॉप वापरत होते. सुरक्षितता, टिकाऊपणा आणि सुरक्षिततेच्या चिंतेमुळे, फोन पूर्वी प्रतिबंधित होते. नासाने आता हा नियम बदलला आहे. इसाकमन म्हणाले की जुन्या नियमांचा पुनर्विचार करण्यात आला आहे. या निर्णयाकडे नासातील सांस्कृतिक बदल म्हणून देखील पाहिले जात आहे, जिथे कालबाह्य झालेले किंवा आता संबंधित नसलेले नियम आता पुनरावलोकन केले जात आहेत.

आता काय बदलले आहे?

नासाने अहवाल दिला आहे की चाचणीनंतर, त्यांनी अंतराळ उड्डाणात फोन घेऊन जाण्यास मान्यता दिली आहे. ही उपकरणे सर्व सुरक्षा मानकांची पूर्तता करतात आणि अंतराळयान प्रणालींमध्ये व्यत्यय आणणार नाहीत. यामुळे क्रू-१२ आणि आर्टेमिस २ मोहिमांमधील अंतराळवीरांना त्यांचे फोन त्यांच्यासोबत घेऊन जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नासाला असेही वाटते की अवकाश आणि चंद्रावर प्रवास करणाऱ्या अंतराळवीरांनी त्यांचे अनुभव अधिक चांगल्या प्रकारे रेकॉर्ड करावेत आणि वैयक्तिक स्पर्शाने ते जगासोबत शेअर करावेत. स्मार्टफोन त्यांना या कामात मदत करू शकतात

