English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • विश्व
  • जो आमच्याशी नडला...; ट्रम्प यांच्या अमेरिका प्रेमापोटी जगापुढं एक नवं संकट, या देशांवर लादली मोठी शिक्षा...

'जो आमच्याशी नडला...'; ट्रम्प यांच्या अमेरिका प्रेमापोटी जगापुढं एक नवं संकट, 'या' देशांवर लादली मोठी शिक्षा...

America Donald Trump Latest News : अमेरिका प्रेम की हट्ट? ट्रम्प यांच्या आणखी एका भूमिकेचा जगातील अनेक देशांवर थेट परिणाम. भारताला पुन्हा फटका? जाणून घ्या नेमकं घडलंय काय...   

सायली पाटील | Updated: Jan 13, 2026, 07:43 AM IST
'जो आमच्याशी नडला...'; ट्रम्प यांच्या अमेरिका प्रेमापोटी जगापुढं एक नवं संकट, 'या' देशांवर लादली मोठी शिक्षा...
Iran america clash Donald Trump imposes immediate 25 percent tariff countries doing business with Iran latest update

America Donald Trump Latest News : अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा त्यांच्या एका निर्णयानं साऱ्या जगाचं लक्ष वेधलं असून, सध्या अमेरिका आणि अणेरिकी नागरिक वगळता इतर कोणताही विचार ट्रम्प करत नसल्याचच त्यांच्या एका निर्णयावरून स्पष्ट होत आहे. सध्याच्या घडीला आपल्या देशाशी वाडक्यात शिरणाऱ्या सर्वच शक्तिंना धडा शिकवण्याचा पवित्रा ट्रम्प यांनी घेतल्याचं स्पष्ट होत आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

President ट्रम्प यांनी नुकताच घेतलेला निर्णय हा त्यांच्या अमेरिकाप्रेमाचाच एक भाग असून, आता त्यांनी इराणविरोधात आणखीच कठोर भूमिका देत आणखी काही देशांनासुद्धा दणका दिला आहे. इराणशी व्यवसाय करणाऱ्या देशांवर नव्यानं आयात शुल्क लागू करत ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा टॅरिफच्या हत्याराचा वापर करत इराणला धडा शिकवताना इतर देशांच्याही अडचणींमध्ये भर टाकली आहे. 

काय म्हणाले ट्रम्प?

अमेरिकेकडून इराणसह व्यापार करणाऱ्या सर्व देशांवर 25 टक्क्यांचं आयात शुल्क लागू करण्यात येत असून, असं केल्यानं इराण आणि त्यांच्या व्यावसायिक साथीदारांवर यामुळं आर्थिक दबाव वाढेल असं ट्रम्प यांनी स्पष्ट केलं. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म Truth च्या माध्मयातून ट्रम्प यांनी ही माहिती दिली. 

हा निर्णय तातडीनं लागू करण्यात येणार असून, जी कोणती राष्ट्र इस्लामिक प्रजासत्ताक इराणसह कोणत्याही प्रकारे व्यवसाय करतात, त्यांना अमेरिकेसोबतच्या व्यवसायामध्ये वाढीव 25 टक्क्यांचं आयातशुल्क द्यावं लागणार आहे. हा आदेश अंतिम असेल, असंही अमेरिकेकडून स्पष्ट करण्यात आलं. 

का घेण्यात आला हा निर्णय? 

अमेरिका आणि इराणमध्ये तणाव वाढत असताना या निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान या निर्णयापूर्वी अमेरिकेकडून कित्येकदा इराणला धमकीसुद्धा देण्यात आली असून, आता या मुस्लिमबहुल देशाचं कंबरडं मोडण्यासाठी त्या देशाची साथ देणाऱ्यांवरही अमेरिकेनं आयात शुल्काचा मारा करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्याचा परिणाम अमेरिकेच्या इतर देशांसह असणाऱ्या व्यावसायिक संबंधावरही होऊ शकतो हे स्पष्ट आहे. ज्यामध्ये भारत, तुर्की, चीन आणि संयुक्त अरब अमिराती यांचाही समावेश आहे. दरम्यान हे आयात शुल्क नेमकं कोणत्या स्वरुपात लागू करण्यात येईल याची सविस्तर माहिती मात्र अद्यापही ट्रम्प प्रशासनानं जारी केलेली नाही. 

अमेरिका, इराणमध्ये तणावाचं कारण काय?

सातत्यानं सुरू असणाऱ्या विरोधप्रदर्शनांमुळं अमेरिका आणि इराणमध्ये तणाव प्रचंड वाढत आहे. इराणमध्ये दोन आठवड्यांहून अधिक काळापासून सरकारविरोधी निदर्शनं सुरू असून, यामध्ये साधारण 600 गून अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाल्याचा दावा केला जात आहे. निदर्शकांना ट्रम्प प्रशासन आणि अमेरिकेनं समर्थन दिलं असून, ट्रम्प यांनी दिलेल्या इशाऱ्यानुसार जर निदर्शकांचं काही बरंवाईट झालं, त्यांना मारहाण झाली, तर अमेरिका त्यांचीच मदत करेल. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
world newstrump tarriflatest newsडोनाल्ड ट्रम्प टॅरिफiran

इतर बातम्या

School Closed: पुन्हा वाढल्या 5वी पर्यंतच्या सुट्ट्या, थेट...

भारत