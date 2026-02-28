इराणचा सौदी अरेबिया, UAE, कुवेत, कतार, बहरीनसह 8 देशांवर हल्ला; जगात तिसरे महायुद्ध सुरु? अमेरिकेच्या लष्करी तळांवर क्षेपणास्त्रे डागली

Iran Israel War : इस्रायल इराणमध्ये युद्धाचा भडका उडाला आहे. अमेरिका आणि इस्रायलकडून इराणवर हवाई हल्ले करण्यात आले आहेत. राजधानी तेहरानसह 30 ठिकाणी हवाई हल्ले करण्यात आले आहेत. इस्फहान, कोम अणू केंद्रावर हवाई हल्ला करण्यात आला आहे. तेहरान, मेहराबाद एअरपोर्टवर मिसाईल डागण्यात आले. इराणकडूनही हल्ल्यांना जोरदार प्रत्युत्तर देण्यात आले. अशातच इराणने जगभरातील अनेक देशांमध्ये अमेरिकेच्या 7 लष्करी तळांवर मोठा विनाश केला आहे. UAE, कुवेत, कतार, बहरीनमधील तळांवर क्षेपणास्त्रे डागली आहेत.
इस्रायलनंतर इराणने अमेरिकेविरुद्ध युद्ध पुकारले आहे. इराणने मध्यपूर्वेतील सात अमेरिकन लष्करी तळांवर बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांनी हल्ला केला आहे. ताज्या माहितीनुसार, इराणने सौदी अरेबिया, जॉर्डन, बहरीन, कुवेत, कतार आणि युएई सह जगातील 8 देशांवर हल्ला केला आहे. अमेरिकन नौदल तळांवर हल्ला केला आहे. बहरीनने शनिवारी सांगितले की, क्षेपणास्त्र हल्ल्यात बेटावरील अमेरिकेच्या नौदलाच्या 5 व्या फ्लीट मुख्यालयाला लक्ष्य करण्यात आले. हल्ल्याबद्दल त्यांनी त्वरित कोणतीही अधिक माहिती दिली नाही. बहरीनने शनिवारी सांगितले की, बेटावरील अमेरिकेच्या नौदलाच्या 5 व्या फ्लीट मुख्यालयावर क्षेपणास्त्र हल्ला करण्यात आला. हल्ल्याची अधिक माहिती त्यांनी त्वरित दिली नाही. बहरीनच्या मनामा शहरातही स्फोटांचे आवाज ऐकू आले.
इराणने मध्यपूर्वेतील अमेरिकेच्या लष्करी तळांवर क्षेपणास्त्र हल्ल्यांची मालिका सुरू केली आहे. इराणने युएईमधील अल धफ्रा हवाई तळ, कुवेतमधील अमेरिकेचा लष्करी तळ, सौदी अरेबियातील अमेरिकेचा तळ आणि बहरीनमधील अमेरिकेच्या तळावर हल्ला केला आहे. कतारची राजधानी दोहामध्येही स्फोटांचे आवाज ऐकू आले. दोहा हवाई तळ बंद करण्यात आला आहे. इराणने संयुक्त अरब अमिरातीवरही हल्ला केला आहे. कुवेत, युएई आणि बहरीनमधील अनेक अमेरिकन लष्करी तळांवरही हल्ला झाला आहे.
अमेरिकेकडून इराणमध्ये ऑपरेशनला सुरुवात झाली आहे. 500 फायटर जेट ऑपरेशनमध्ये सहभागी झाले आहेत. इराण कधीच आण्विक शक्ती बनू शकत नाही. शरण या किंवा मरा, ट्रम्प यांचा इराणला इशारा. इराणवर सुरू असलेल्या अमेरिका-इस्रायलच्या हल्ल्यांदरम्यान इराणकडून क्षेपणास्त्रांनी प्रत्युत्तर दिलं. त्यानंतर बहरीनमध्ये आपत्कालीन सायरन वाजवण्यात आले. मनामामध्ये स्फोट झाल्याचं वृत्त आहे, तर जफेरमधील अमेरिकेच्या पाचव्या नौदलाच्या तळाजवळ धुराचे लोट दिसले. इराणने बहरीनमधील अमेरिकेच्या लष्करी तळावर क्षेपणास्त्र हल्ला केला. तसंच इराणने इस्रायल आणि बहरीन, युएई, कुवेत आणि कतारसह अनेक आखाती राष्ट्रांना लक्ष्य करून क्षेपणास्त्र डागल्याचं वृत्त आहे. नियुक्त केलेल्या आश्रयस्थानांच्या जवळ राहा, पुढील सूचना मिळेपर्यंत प्रवास टाळा. भारताकडून इस्त्रायल-इराणधील भारतीयांना सूचना. आपत्कालीन परिस्थितीत हेल्पलाईनवर संपर्क करण्याचं आवाहन.