एकही गोळी न चालवता अमेरिकेला झुकवू शकतो इराण! चिनी प्रोफेसरने सांगितली ‘पाणी युद्धा’ची धोकादायक रणनीती

Iran Israel War : इराण सध्या अमेरिका आणि इस्रायलशी एकट्यानेच सामना करत आहे, पण युद्धाचे रूप बदलले आहे. हथियारांऐवजी बुद्धिमत्तेचा वापर आता निर्णायक ठरत आहे. एक चिनी प्रोफेसरने इराणला असा अनोखा मार्ग सुचवला आहे की, अमेरिका किंवा त्याच्या सहयोगी देशांना हरवण्यासाठी इराणला एकही गोळी चालवावी लागणार नाही. फक्त एक छोटासा ड्रोन हल्ला करून खाडी देशातील खाऱ्या पाण्यापासून गोडं पाणी तयार करण्याचे कारखाने उद्ध्वस्त केले तरी लाखो लोक तहानले गुडघ्यावर येतील आणि संपूर्ण क्षेत्र कोलमडेल.
खाडी देशांमध्ये (सऊदी अरब, कतार, बहरीन इत्यादी) नैसर्गिक गोड पाण्याचे कोणतेही स्रोत नाहीत. तेथील 60 टक्के पाणी ‘डिसेलिनेशन प्लांट्स’मधून (खारे समुद्री पाणी गोड करण्याच्या कारखान्यांमधून) पुरवले जाते. हे प्लांट्स नष्ट झाले तर काही तासांतच पाण्यासाठी दंगली सुरू होतील, असे चिनी प्रोफेसरचे विश्लेषण आहे. त्यांना फक्त एक ‘सुसाईड ड्रोन’ पुरेसा आहे – एक प्लांट गेला की लाखो लोक पाण्याविना होतील. याशिवाय, खाडी देशांमधील 80 टक्के अन्न बाहेरून आयात केले जाते, जे पूर्णपणे पाणी आणि पुरवठा साखळीवर अवलंबून आहे. पाणी नसल्यास ना अन्न तयार होईल, ना लोक जगू शकतील. हे पारंपरिक युद्धाशिवाय संपूर्ण लोकसंख्येला संपवण्यासारखे ‘वॉटर वॉर’ आहे.
अमेरिकन सैनिकांसाठीही ही मोठी समस्या आहे. मिडल ईस्टमध्ये तैनात अमेरिकी सैनिकांचे पाणीही याच स्थानिक प्लांट्सवर अवलंबून आहे. जेव्हा सामान्य जनता तहानेने व्याकूळ होईल आणि चारही बाजूला गोंधळ निर्माण होईल, तेव्हा अमेरिकन सैन्य स्वतःच्या सुरक्षेपेक्षा लोकांना पाणी पुरवण्यात अडकून पडेल आणि त्यांचे नियंत्रण ढासळेल. इराणकडे अत्याधुनिक ड्रोन तंत्रज्ञान आहे, जे रडारच्या नजरेतून सुटून अचूक हल्ला करू शकते. डिसेलिनेशन प्लांट समुद्रकिनाऱ्यावर असतात आणि त्यांची सुरक्षा करणे अत्यंत कठीण आहे. एक छोटासा स्फोट या महागड्या मशीनरी पूर्णपणे खराब करू शकतो. दुरुस्तीला महिने लागतात, त्यामुळे ही खाडी देशांसाठी ‘अकिलीज हील’ (सर्वात दुखरी नस) बनली आहे. चीनी प्रोफेसरच्या मते, ही रणनीती कोणत्याही मोठ्या युद्धाशिवाय खाडी देशांना गुडघे टेकवू शकते. एक ड्रोन, एक प्लांट आणि लाखो लोक पाण्याविना – यापेक्षा घातक दुसरे काहीच नाही!