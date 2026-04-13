ही आहे इराणची कोडेड धमकी 'ΔO_BSOH>0, काय आहे याचा अर्थ? ट्रम्प यांना कळताच होईल थयथयाट

Iran Coded Warning: इराणचे संसदेतील स्पीकर मोहम्मद बगेर गलिबफ यांनी अमेरिकेतील राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या चेतावणीची खिल्ली उडवत होर्मुज जलमार्गाद्वारे जाणाऱ्या जहाजांना बंदी केल्याच म्हटलं होतं. या दरम्यान व्हाइट हाऊसला अमेरिकेत वाढत्या गॅस किंमतींची आठवण करुन दिली. सध्याच्या वाढत्या किमतींचा आनंद घ्या. या तथाकथित 'नाकेबंदी'मुळे, तुम्हाला लवकरच 4-5 डॉलर प्रति गॅलन पेट्रोल मिळायचं त्या दिवसांची आठवण येईल. ΔO_BSOH>0 ⇒ f(f(O))>f(O). हा विचित्र संदेश इराणच्या संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ यांनी एक्स (X) वर शेअर केला होता.
पाकिस्तानमधील शांतता चर्चा अयशस्वी झाल्यानंतर आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी होर्मुझवर नाकेबंदी लादल्यानंतर जेव्हा मोहम्मद बागेर गालिबाफ यांनी हा इशारा दिला, तेव्हा "ΔO_BSOH>0 ⇒ f(f(O))>f(O)" या शब्दात धमकी दिली. मात्र त्याचा अर्थ काय? असा प्रश्न अनेकांना पडत आहे.
एक्स युझर्सने सांगितल्याप्रमाणे X वापरकर्त्यांनी स्पष्ट केले की, हे सूत्र नाकेबंदीला तेलाच्या किमती कशा प्रतिसाद देतात याचे वर्णन करते. येथे, "O" म्हणजे तेलाच्या किमती, आणि "BSOH" म्हणजे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील नाकेबंदी. पहिल्या भागाचा अर्थ असा आहे की, जर नाकेबंदी वाढली, तर तेलाच्या किमती वाढतील.दुसरा भाग दर्शवतो की, हा परिणाम थांबवता न येणारा आहे. हा परिणाम कालांतराने अधिक तीव्र होतो. प्रत्येक दरवाढीनंतर दुसरी, त्याहूनही मोठी वाढ होते. हे पुरवठ्यातील व्यत्यय, वाढलेला वाहतूक खर्च आणि बाजाराच्या प्रतिक्रियांमुळे होते.
Enjoy the current pump figures. With the so-called 'blockade', Soon you'll be nostalgic for $4–$5 gas.
ΔO_BSOH>0 ⇒ f(f(O))>f(O) pic.twitter.com/rVxlC6vFWG
— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 12, 2026
O – तेलाची किंमत
BSOH – होर्मुझची नाकेबंदी
ΔOBSOH>0 = नाकेबंदीमुळे तेलाच्या किमती वाढतात.
f(f(O))>f(O) = दुसऱ्या फेरीचा परिणाम पहिल्या फेरीच्या परिणामापेक्षा अधिक वाईट
सोशल मीडिया वापरकर्त्यांच्या मते, इराणच्या संदेशाचा अर्थ असा आहे की नाकेबंदीमुळे तेलाच्या किमतीत साधी, स्थिर वाढ होणार नाही. त्यामुळे महागाईची साखळी प्रतिक्रिया सुरू होईल. इराण असे सूचित करत आहे की, नुकसान हळू हळू वाढत असून त्याची कारणे काय? प्रत्येक पाऊला गणिक हे संकट झपाट्याने वाढत आहे. गालिबफ यांनी व्हाईट हाऊसजवळील पेट्रोलच्या किमती दाखवणारा एक फोटो शेअर केला. त्यांनी इशारा दिला की, जर ही नाकेबंदी लागू झाली, तर अमेरिकन लोकांना लवकरच सध्याच्या इंधनाच्या किमतींकडे वाढ पाहावी लागेल. अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने सांगितले की, ही नाकेबंदी सोमवारी सकाळी 10 वाजता (ईडीटी) किंवा इराणमध्ये सायंकाळी 5.30 वाजता सुरू होईल. ही नाकेबंदी इराणच्या बंदरांमधून आणि किनारपट्टीच्या भागांतून येणाऱ्या किंवा जाणाऱ्या सर्व जहाजांना लागू होईल, ज्यात अरबी आखात आणि ओमानच्या आखातातील जहाजांचा समावेश आहे.