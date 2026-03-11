English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
दुबई इंटरनॅशनल एयरपोर्टवर ड्रोन हल्ला, 2 ड्रोन डागले, एका भारतीयासह 4 जण जखमी

दुबई इंटरनॅशनल एयरपोर्टवर ड्रोन हल्ला झाला आहे. दुबई इंटरनॅशनल एयरपोर्टवर  2 ड्रोन डागले आहेत. या हल्ल्यात एका भारतीयासह 4 जण जखमी झाले आहेत. 

वनिता कांबळे | Updated: Mar 11, 2026, 02:13 PM IST
Iran Drone Attack ON Dubai Airport : अमेरिका इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धाच भडका उडाला आहे. इराणने मध्य पूर्वेत अनेक हल्ले केले आहेत. यामध्ये संयुक्त अरब अमिरातीतील दुबई शहराला इराणने टार्गेट केल्याचे दिसत आहे.  इराणने दुबईतील प्रसिद्ध लक्झरी हॉटेल बुर्ज अल अरबवर हल्ला केला होता. यानंतर आता  दुबई इंटरनॅशनल एयरपोर्टवर ड्रोन हल्ला केला आहे. 2 ड्रोन डागले आहेत. या हल्ल्यात एका भारतीयासह 4 जण जखमी झाल्याचे वृत्त समोर येत आहे. 

दुबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळ ड्रोन हल्ला झाल्याने नागरिक भयभित

बुधवारी दुबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळ दोन ड्रोन पडले. अचानक झालेल्या ड्रोन हल्ल्यामुळे  मोठ्या प्रमाणात घबराट पसरली. अधिकाऱ्यांनी या घटनेची पुष्टी केली आहे. या ड्रोन हल्ल्यात चार जण जखमी झाले आहेत. घानाचे दोन नागरिक आणि एक बांगलादेशी नागरिक किरकोळ जखमी झाले आहेत. एका भारतीय नागरिकालाही किरकोळ दुखापत झाली आहे. सुरक्षा नियमांचे पालन करून परिस्थितीचा तात्काळ आढावा घेण्यात आला.

हे देखील वाचा... संपूर्ण जगात तेल संकट असताना भारताने बांगलादेशला पाठवले 5,000 टन डिझेल; बांगलादेशची पुढच्या 6 महिन्यांची चिंता मिटली

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की हवाई वाहतुकीवर कोणताही नकारात्मक परिणाम झालेला नाही आणि हवाई वाहतूक पूर्णपणे सामान्य सुरू आहे.  "अधिकाऱ्यांनी पुष्टी केली आहे की काही वेळापूर्वी दुबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळ (DXB) दोन ड्रोन पडले, ज्यामुळे घानाचे दोन नागरिक आणि एक बांगलादेशी नागरिक किरकोळ जखमी झाले आणि एका भारतीय नागरिकाला किरकोळ दुखापत झाली. हवाई वाहतूक सामान्यपणे सुरू आहे," असे दुबई मीडिया ऑफिसने एका सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटले आहे. दुबई हे मध्य पूर्वेतील सर्वात मोठे पर्यटन आणि व्यापार केंद्र आहे. त्याचे विमानतळ जगातील सर्वात व्यस्त प्रवास केंद्रांपैकी एक आहे.

इराणने युएईवर 137 क्षेपणास्त्रे आणि 209 ड्रोन डागले

संयुक्त अरब अमिरातीने म्हटले आहे की इराणने या प्रदेशात 137 क्षेपणास्त्रे आणि 209 ड्रोन डागले, त्यापैकी बहुतेक त्यांच्या संरक्षण यंत्रणेने रोखले. इराणने अबू धाबी, दुबई आणि कतारची राजधानी दोहा येथे क्षेपणास्त्रे डागली आहेत. इराणी हल्ल्यांमुळे मध्य पूर्वेतील विमान कंपन्यांनी शनिवारी दुबई आणि अबू धाबीला जाणाऱ्या आणि येणाऱ्या विमानांचा समावेश असलेल्या उड्डाणांना स्थगिती दिली.

 

