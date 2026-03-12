English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  विश्व
नापास झालात तर थेट इस्त्रायलविरुद्ध युद्धात; इराणच्या लाखो तरुणांना प्रवेश परीक्षेमुळे भरलीय धडकी!

Iran Entrance Exam: इराणची 'कोंकुर' ही राष्ट्रीय स्तरावरील प्रवेश परीक्षा आहे. ती युनिवर्सिटीमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी घेतली जाते. ही परीक्षा जगातील सर्वात कठीण परीक्षांपैकी एक आहे.  यात अपयशी झाल्यास थेट सैन्यात भरती होण्याची सक्ती येते.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 12, 2026, 01:03 PM IST
इराण परीक्षा

Iran Entrance Exam: इराणमध्ये सध्या युद्धाचे वातावरण आहे, पण तेथील लाखो युवकांना एका परीक्षेचा मोठा धोका वाटतो. ही परीक्षा म्हणजे 'कोंकुर', जी जगातील सर्वात कठीण प्रवेश परीक्षा मानली जाते. यात अपयशी झाल्यास डॉक्टर किंवा अभियंता होण्याचे स्वप्न भंगते आणि थेट सैन्यात भरती होण्याची सक्ती येते. मार्च 2026 च्या ताज्या अहवालानुसार, इराण-इस्रायल युद्धामुळे या परीक्षेचा तणाव आणखी वाढलाय. तरुण बंकरमध्ये अभ्यास करताना दिसतायत.

कोंकुर परीक्षा कशी असते? 

इराणची 'कोंकुर' ही राष्ट्रीय स्तरावरील प्रवेश परीक्षा आहे. ती युनिवर्सिटीमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी घेतली जाते. ही परीक्षा जगातील सर्वात कठीण परीक्षांपैकी एक आहे. यात विज्ञान, फारसी साहित्य, अरबी भाषा आणि धार्मिक अभ्यास यांचा समावेश असतो. परीक्षा साडे चार तास चालते, ज्यात ब्रेक नसतो. इराणमध्ये चांगली रँक मिळाली नाही तर चांगल्या करियरची संधी हुकते. ही परीक्षा युवकांसाठी भविष्याचा निर्णय घेणारी असते.

युवकांना का भरलीय धडकी? 

इराणच्या युवकांना या परीक्षेचा मोठा धोका वाटतो कारण अपयशी झाल्यास थेट सैन्यात भरती होण्याची सक्ती येते. सध्या युद्ध चालू असल्याने हे भय दुप्पट झाले आहे. परीक्षेत पास होऊन युनिवर्सिटीमध्ये गेल्यास सैन्य सेवा टाळता येते. पण अपयशी झाल्यास सीमेवर लढाई करावी लागते. लाखो युवक या तणावात आहेत, कारण परीक्षा म्हणजे केवळ अभ्यास नव्हे तर जीवन-मृत्यूचा प्रश्न आहे.

सैन्य सेवेची सक्ती

इराणच्या कायद्यानुसार, 18 वर्षांच्या प्रत्येक मुलाला दीड ते 2 वर्षांची सैन्य सेवा अनिवार्य आहे. ही सेवा टाळण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे युनिवर्सिटीमध्ये शिक्षण घेणे. म्हणून 'कोंकुर' ही परीक्षा युवकांसाठी 'सुरक्षा कवच' आहे. पास झाल्यास शिक्षण आणि अपयशी झाल्यास सैन्यात भरती. युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर ही सक्ती अधिक भयावह झाली आहे, कारण सीमेवर धोका वाढला आहे.

युद्धाचा परीक्षेवर काय परिणाम? 

मार्च 2026 मध्ये इराण-इस्रायल युद्धामुळे तेहरान आणि इस्फहानसारख्या शहरांत बॉम्बस्फोट होत आहेत. शाळा-कॉलेज बंद आहेत. युवक लायब्ररीऐवजी बंकर आणि बेसमेंटमध्ये अभ्यास करत आहेत. इंटरनेट बंद असल्याने ऑनलाइन कोचिंग थांबलीय. युद्धामुळे परीक्षा केंद्रे बंकरजवळ हलवण्याची चर्चा आहे. सीबीएसईनेही खाडी देशांत परीक्षा पुढे ढकलल्या आहेत.

भारतीय परीक्षांशी तुलना

भारतातील जेईई आणि नीट परीक्षा 3 तासांच्या असतात, पण 'कोंकुर' साडे चार तासांची आहे. याचा अभ्यासक्रम अधिक कठीण आहे, ज्यात धार्मिक आणि भाषिक विषयही आहेत. भारतात प्रायव्हेट कॉलेजचा पर्याय असतो, पण ईरानमध्ये नाही. म्हणून अपयशी झाल्यास करियर संपुष्टात येते आणि सैन्यात जावे लागते. ही परीक्षा भारतीय परीक्षांपेक्षा अधिक दबावपूर्ण आहे.

परीक्षेची तयारी 

युवकांना युद्धाच्या मधोमध अभ्यास करावा लागतो. आकाशातून मिसाईल पडत असताना अभ्यास करणे कठीण आहे. परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी कठोर मेहनत आवश्यक आहे. पण सध्याच्या परिस्थितीत इंटरनेट आणि शैक्षणिक सुविधा बंद असल्याने तयारी अडचणीत आहे. लाखो युवक या परीक्षेसाठी तयार होत आहेत, पण युद्धाने सर्व गणित बिघडले आहे.

परीक्षेचे वेळापत्रक

इराणमध्ये 'कोंकुर' वर्षातून दोनदा घेतली जाते. पहिला टप्पा मे/जून (ईरानी कॅलेंडरनुसार 'ओर्डिबेहेश्ट') मध्ये आणि मुख्य परीक्षा जुलाईत होते. पण २०२६ मध्ये युद्धामुळे वेळापत्रकात विलंब होण्याची शक्यता आहे. 'नॅशनल ऑर्गनायझेशन फॉर एज्युकेशनल टेस्टिंग' (संजेश) ने परीक्षा उशिरा होण्याचे संकेत दिले आहेत. एअरस्पेस बंद असल्याने केंद्रे बदलण्याची चर्चा आहे.

