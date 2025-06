इराणने दोहा येथील अमेरिकन तळावर क्षेपणास्त्र डागले

Iran Strike on US Base: इस्रायल-इराण संघर्षात अमेरिकेच्या प्रवेशा बाहेर तणाव आणखी वाढला आहे आणि आता इराणने कतारमधील अमेरिकन हवाई तळाला लक्ष्य केले आहे. वृत्तानुसार, इराणने कतारमधील अमेरिकन तळांवर 6 क्षेपणास्त्रे डागली आहेत. कतारमधील अल उदेद हवाई तळ हा अमेरिकन लष्कराचा एक प्रमुख तळ आहे.

इस्रायल-इराण संघर्षात अमेरिकेच्या प्रवेशा बाहेर मध्य पूर्वेत तणाव आणखी वाढला आहे. दोहामध्ये अनेक स्फोटांचे आवाज ऐकू आले आहेत. इराणने कतारमधील अमेरिकन हवाई तळाला लक्ष्य केले आहे. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, इराणने कतारमधील अमेरिकन तळांवर 6 क्षेपणास्त्रे डागली आहेत.

हा हल्ला तेहरानच्या धमकीनंतर झाला ज्यामध्ये अमेरिकेने आण्विक स्थळांवर केलेल्या हल्ल्यांचा बदला घेण्याची चर्चा केली होती. इराणी वृत्तसंस्थेनुसार, इराणने इराक आणि कतारमधील अमेरिकन तळांवर 'विजयाची घोषणा' क्षेपणास्त्र कारवाई सुरू केली.

In view of the ongoing situation, Indian community in Qatar is urged to be cautious and remains indoors. Please remain calm and follow local news, instructions and guidance provides by Qatari authorities. The Embassy will also keep updating through our social media channels.

