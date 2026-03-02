युद्धाची किंमत जगाला मोजावी लागणार;ड्रोन हल्ल्यानंतर तेल रिफायनरी बंद; तुमच्यावर कसा परिणाम?

Drone Attacked at Aramco refinery: इराणनं सौदी अरेबियातील अरामको कंपनीच्या तेल रिफायनरीवर ड्रोन हल्ला केलाय. इराणच्या ड्रोन हल्ल्यात रिफायनरीत आग लागलीये. आखाती देशातील अमेरिकेच्या एकही मित्रदेशाला सोडणार नाही असा इशाराच इराणनं आखाती देशांना दिलाय. रिफानरींवर हल्ला करुन जगातील तेलपुरवठाही ठप्प करण्याचा इराणचा प्लॅन आहे.
सौदी अरेबियातील अरामको कंपनीच्या रास तनुरा रिफायनरीत लागलेली ही आग पाहा.इराणवर हल्ला झाल्यानंतर इराणनं अमेरिकेचे मित्र असलेल्या आखाती देशांमध्ये हल्ले सुरु केलेत. सौदी अरेबियाही यातून सुटला नाही.सौदी अरेबियातली अरामको कंपनीची रास तनुरा ही जगातली सर्वात मोठी रिफायनरी आहे. या रिफायनरीवर इराणनं ड्रोन हल्ला चढवलाय. इराणच्या ड्रोन हल्ल्यात रिफायनरीच्या दोन संयत्रांचं मोठया प्रमाणात नुकसान झालंय.
शिवाय रिफायनरीत आगही लागलीये. आगीमुळं रिफायनरीतून धुराचे लोट उठताना दिसत होते. सध्या रिफायनरी बंद ठेवण्यात आलीय. ड्रोन हल्ल्यात काही नुकसान झालं नसलं तरी रिफायनरीचं उत्पादन ठप्प झालंय. रास तनुरा रिफायनरीत रोज साडेपाच लाख बॅरल तेलाचं उत्पादन करते. रिफायनरी ठप्प झाल्यानं जगातल्या तेल पुरवठ्यावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
जगातल्या सर्वात मोठ्या रिफायनरीवर हल्ला करुन इराणनं त्यांचे इरादे स्पष्ट केलेत. इराणवर हल्ला कराल तर आखाती देशातील अमेरिकेच्या मित्र देशांना त्यांची सर्वात मोठी किंमत मोजावी लागेल असा संदेशच इराणनं ड्रोन हल्ला करुन दिलीय.
युद्धाची किंमत एकट्या इराणलाच मोजावी लागणार असं नाही... युद्धाची किंमत अमेरिकेच्या मित्र देशांना मोजावी लागेल असंही इराणनं स्पष्ट केलंय. अरामकोसारख्या रिफायनरी जर ठप्प झाल्या तर जगात क्रूड ऑईल आणि पट्रोलियम पदार्थांचा मोठा तुटवडा निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जातेय.
अयातुल्ला अलिरेजा अराफी यांचा जन्म 1959 साली याज्द प्रांतातील मेयबोड शहरात झाला. ते एका धार्मिक कुटुंबातून आले आहेत. त्यांचे वडील अयातुल्ला मोहम्मद इब्राहिम अराफी हे ईरानच्या इस्लामिक रिपब्लिकचे संस्थापक अयातुल्ला रुहोल्ला खोमेनी यांचे जवळचे सहकारी होते. अराफी यांनी धार्मिक शिक्षण घेतले आणि ईरानच्या धार्मिक व्यवस्थेत सक्रिय झाले. ते एक विद्वान आणि धार्मिक नेते म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्या पार्श्वभूमीमुळे त्यांना ईरानच्या धार्मिक परंपरेचा गाढा अनुभव आहे, ज्यामुळे ते या पदासाठी योग्य ठरले. अराफी यांनी ईरानच्या गार्डियन काउंसिलचे सदस्य म्हणून काम केले आहे. सध्या ते ईराणच्या सेमिनरी व्यवस्थेचे प्रमुख आहेत. जिथे धार्मिक शिक्षण आणि नेतृत्व विकासाचे काम चालते. ते असेंबली ऑफ एक्स्पर्ट्सचे उपाध्यक्ष आहेत, जी संस्था सर्वोच्च नेत्याची निवड करते. धार्मिक आणि राजकीय अनुभव असल्याने ते अंतरिम पदासाठी मजबूत उमेदवार बनले आहेत. त्यांनी ईराणच्या धार्मिक शिक्षण प्रणालीत सुधारणा आणले असून युवा धार्मिक नेत्यांना प्रोत्साहन दिले आहे.