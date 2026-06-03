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संपूर्ण जगाची अर्थव्यवस्था एका झटक्यात कोसळणार? बाब अल-मंदेब जलमार्ग बंद करण्याची इराणची धमकी; भारताकडे दुसरा पर्याय कोणता?

 बाब अल-मंदेब जलमार्ग बंद करण्याची धमकी इराणने दिली आहे. हा जलमार्ग बंद झाल्यास संपूर्ण जगाची अर्थव्यवस्था धोक्यात येवू शकते.  

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 03, 2026, 04:07 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 04:07 PM IST
संपूर्ण जगाची अर्थव्यवस्था एका झटक्यात कोसळणार? बाब अल-मंदेब जलमार्ग बंद करण्याची इराणची धमकी; भारताकडे दुसरा पर्याय कोणता?

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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