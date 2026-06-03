/संपूर्ण जगाची अर्थव्यवस्था एका झटक्यात कोसळणार? बाब अल-मंदेब जलमार्ग बंद करण्याची इराणची धमकी; भारताकडे दुसरा पर्याय कोणता?

Baab Al Mandab Choke Iran US War News: इराण आणि अमेरिका इस्त्रायल युद्धाचा भडका दिवसेंदिवस वाढत आहे. युद्धामुळे जगात भीषण इंधन टंचाई निर्माण झाली आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीनंतर जगातील आणखी एक प्रमुख जलमार्ग बंद करण्याची धमकी इराणने दिली आहे. यामुळे संपूर्ण जगात खळबळ उडाली आहे. यामुळे संपूर्ण जगाची अर्थव्यवस्था व्हेंटिलेटरवर येवू शकते. अल-मंदेब जलमार्ग बंद झाल्यास भारताकडे दुसरा पर्याय कोणता? भारत इंधन टंचाईच्या समस्येवर कोणता मार्ग शोधेल असा प्रश्न देखील उपस्थित होत आहे.
लेबनॉनवर इस्रायलने हल्ले केल्याने इराण संतप्त झाला आहे. इस्रायलने हल्ले तात्काळ थांबवले नाहीत, तर या प्रदेशात विनाश अटळ आहे, असा इशारा इराणने दिला आहे. इराणने 'बाब अल-मंदेब'चीही नाकेबंदी करण्याची धमकी दिली आहे. जर इराणची ही धमकी खरी ठरली, तर आधीच उद्ध्वस्त झालेली जागतिक अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोसळू शकते. इराणच्या रिव्होल्युशनरी गार्डच्या कुड्स फोर्सचे कमांडर इस्माईल कानी धमकीवजा इशारा दिला आहे. जर इस्रायलने लेबनॉन आणि गाझावर बॉम्बहल्ला सुरूच ठेवला, तर इराण-समर्थित 'अॅक्सिस ऑफ रेझिस्टन्स' प्रत्युत्तर देण्यासाठी पूर्णपणे तयार आहे. 'अॅक्सिस ऑफ रेझिस्टन्स' होर्मुझच्या सामुद्रधुनीप्रमाणे बाब अल-मंदेबचेही रक्षण करेल. 'अॅक्सिस ऑफ रेझिस्टन्स' हा या प्रदेशातील इराण-समर्थित गटांचा समूह आहे. यामध्ये लेबनॉनची हिजबुल्ला, येमेनचे हुथी बंडखोर आणि गाझाची हमास यांसारख्या संघटनांचा समावेश आहे.
"बाब अल-मंदेब" याचा अर्थ "अश्रूंचे प्रवेशद्वार". बाब अल-मंदेब हा तांबडा समुद्र आणि एडनच्या आखाताच्या दरम्यान असलेला एक अत्यंत अरुंद सागरी मार्ग आहे. हा मार्ग सुएझ कालव्यामार्गे आशियाला युरोपशी थेट जोडला जातो. येमेन आणि आफ्रिकन देश जिबूती तसेच एरिट्रिया यांच्या दरम्यान हा मार्ग आहे. येथे काही ठिकाणी फक्त 26 ते 29 किलोमीटर रुंद आहे. त्याच्या पूर्वेकडील भागात असलेला अलेक्झांडर चॅनल फक्त 3.2 किलोमीटर रुंद असून, जगातील बहुतेक व्यापारी जहाजे याच मार्गातून जातात.
बाब अल-मंदेब मार्ग हा इराणच्या सीमेपासून हजारो किलोमीटर दूर अंतरावर आहे. बाब अल-मंदेबच्या नाकेबंदीमुळे जागतिक व्यापार ठप्प होऊ शकतो. यामागे अनेक कारणे आहेत. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून कच्चे तेल आणि वायूच्या पुरवठा करणाऱ्या जहांची वाहतूक होते. त्याचप्रमाणे अल-मंदेब ही जगभरातील ग्राहकोपयोगी वस्तूंची जीवनरेखा मानली जाते. भारत, चीन आणि जपान यांसारख्या आशियाई उत्पादन केंद्रांमधून युरोपला जाणारे जवळजवळ प्रत्येक मालवाहू जहाज या अरुंद मार्गातून जाते. दरवर्षी जागतिक सागरी व्यापारापैकी 10 ते 12 टक्के व्यापार या अरुंद मार्गातून होतो. या जलमार्गातून प्रामुख्याने इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाईल्स, यंत्रसामग्री आणि वस्त्रोद्योग यांसारख्या उत्पादनांची वाहतूक होते.
अहवालानुसार, या मार्गाद्वारे दररोज 6 ते 8 दशलक्ष बॅरल कच्चे तेल आणि शुद्ध पेट्रोलियम उत्पादने युरोप आणि उत्तर अमेरिकेकडे पाठवली जातात. याव्यतिरिक्त, कतारमधून मोठ्या प्रमाणात द्रवीकृत नैसर्गिक वायू (LNG) याच मार्गाने पाश्चात्य देशांमध्ये पोहोचतो. होर्मुझची सामुद्रधुनी आधीच बंद आहे. यात आता बाब अल-मंदेब बंद केल्यास जागतिक तेल आणि वायूची टंचाई आणखी गंभीर होऊ शकते.
इराण-समर्थित हौथी बंडखोरांनी भूतकाळात या भागातून जाणाऱ्या जहाजांना वारंवार लक्ष्य केले आहे. आता, इराणने असे संकेत दिले आहेत की हौथी पुन्हा सक्रिय होऊ शकतात. जर हा मार्ग असुरक्षित झाला, तर जहाजांना संपूर्ण आफ्रिका खंडाला वळसा घालून केप ऑफ गुड होपमार्गे युरोपला पोहोचावे लागेल. या पर्यायी मार्गामुळे प्रवासाचा वेळ अंदाजे १० ते १४ दिवसांनी वाढेल. यामुळे इंधनाचा खर्च दुप्पट होईल आणि जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत होईल. यामुळे महागाईतही मोठी वाढ होणे निश्चित आहे.