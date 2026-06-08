/भारतीय जहाजावर हल्ला! 24 भारतीयांचा जीव धोक्यात; इंडियन नेव्हीला मदतीचा कॉल

Indian Ship Attacked: ओमानच्या किनारपट्टीजवळ एका व्यापारी जहाजावर हल्ला झाल्याची माहिती समोर येत आहे. या जहाजावर एकूण 24 भारतीय खलाशी असल्याची माहिती मिळत आहे. जहाजाने तातडीने एसओएस मेसेज म्हणजेच मदतीचा संदेश पाठवला आहे. ज्या भारतीय जहाजावर हल्ला झाला ते इराणजवळच्या हार्मुझ सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) परिसरात असल्याची माहिती मिळत आहे. या जहाजाकडून भारतीय नौदलाला (Indian Navy) मदतीचे आवाहन करण्यात आले आहे.
जहाजाची स्थिती आणि हल्ल्याचे नेमके स्वरूप अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. भारतीय खलाशांच्या सुरक्षिततेबाबत चिंता व्यक्त केली जात असून बचावकार्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. या हल्ल्यासंदर्भातील अधिकृत तपशील ही बातमी लिहीपर्यंत समोर आलेला नव्हता.
यापूर्वी 13 मे रोजीही ओमानच्या किनाऱ्याजवळ भारताचा राष्ट्रध्वज असलेल्या एमएसव्ही हाजी अली या लाकडी मालवाहू जहाजावर ड्रोन किंवा क्षेपणास्त्र हल्ला झाला. हल्ल्यात जहाजाला आग लागली आणि ते डुबले. जहाज सोमालियाहून संयुक्त अरब अमिरातमधील शारजाकडे माल घेऊन जात होते. या जहाजावर 14 भारतीय खलाशी होते. ओमानच्या तटरक्षक दलाने सर्वांना सुरक्षित बाहेर काढले. कोणतीही जीवित हानी झाली नाही. परराष्ट्र मंत्रालयाने या हल्ल्याचा कठोर शब्दांमध्ये निषेध केलेला. “व्यावसायिक जहाजे आणि निरपराध खलाशांना लक्ष्य करणे अस्वीकार्य आहे,” असे भारताने जारी केलेल्या पत्रकामध्ये म्हटलं होतं. सर्व खलाशांना वाचलव्याबद्दल भारताने ओमान प्रशासनाचे आभार मानले होते.
होर्मुझ आखात आणि ओमान किनाऱ्यावर जहाजांवर होणारे हल्ले वाढले आहेत. यापूर्वी एप्रिल-मार्च 2026 मध्येही भारतीय क्रू असलेल्या इतर जहाजांवर ज्यामध्ये हल्ले झाले आहेत. एमटी चिरॉन आणि एमकेडी व्योम यासारख्या जहाजांचा समावेश होता. 1 मार्च रोजी ओमानच्या सुल्तान काबूस बंदरापासून 96 किमी उत्तर-पश्चिमेकडे असलेल्या एमकेडी व्योम जहाजावर संशयित ड्रोन बोट किंवा प्रोजेक्टाइल धडक दिली. यानंतर इंजन रूममध्ये आग आणि स्फोट झाला. या हल्ल्यामध्ये मुंबईचा रहिवाशी असलेला 32 वर्षीय दिक्षित सोलंकी नावाचा भारतीय खलाशी मरण पावला. तो इंजन रूममध्ये काम करत होता. या जहाजावर एकूण 21 खलाशी होते. त्यापैकी 16 भारतीय, 4 बांगलादेशी, 1 युक्रेनियन नागरिक होता. सर्वांना एमव्ही सँड या जहाजाने सुरक्षित बाहेर काढले.