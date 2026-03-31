Explained : 'मीच अडॉल्फ हिटलर', 128 वर्षांच्या व्यक्तीचा दावा अन् युद्धाचं सावट; तोच चेहरा, फक्त वाढत्या वयाच्या खुणांसहित.. सत्य काय?

War Adolf Hitler Alive Claim Fact Check Explained : वर्तमानपत्र, वृत्तवाहिन्या, सोशल मीडिया, विविध माध्यमांची संकेतस्थळं या आणि अशा सर्वच ठिकाणी चर्चा सुरू आहे ती म्हणजे युद्धाची. इराण आणि इस्रायल- अमेरिका यांच्यामध्ये असणारा तणाव विकोपास पोहोचला असून, अणू युद्धाचीच भीती जगाला भेडसावत आहे. युद्ध म्हटलं की विध्वंस, प्रचंड जिवीत आणि वित्त हानी या आणि अशा अनेक कटू संकल्पना काळजात धस्स करून जातात. कारण या जगानं महायुद्ध आणि त्यांचे विदारक परिणामही अनुभवले आहेत. याच युद्धाचा भयावह चेहरा आणि दहशत सांगणारं एक नाव म्हणजे अडॉल्फ हिटलर.
हिटलरविषयी नव्यानं वेगळं सांगण्याची गरज नाही. ऑस्ट्रियामध्ये जन्मलेला हा एक जर्मन हुकूमशाहा. 1933 पासून नाझी काळामध्ये अगदी आत्महत्या करून आयुष्य संपवण्यापर्यंत तो हुकूमशाहा म्हणूनच कायम समोर आला. हिटलरचा उदय आणि अस्त याबाबतचे अनेक सिद्धांत प्रत्यक्षातील घटना आणि इतिहासातील नोंदींसह उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे मांडण्यात येतात. हिटलरचा शेवट नेमका कसा झाला याबाबतसुद्धा काही सिद्धांत आहेत. मात्र 'मीच अडॉल्फ हिटलर आहे' असा दावा कोणी केला तर?
संपूर्ण जग युद्धाच्या सावटाखाली असतानाच एकाएकी सोशल मीडियावील काही अकाऊंटवरून एक पोस्ट व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये एका वृद्ध व्यक्तीचा फोटो हिटलरच्या फोटोसह जोडल्याचं पाहायला मिळत आहे. आपण हिटलर असल्याचा दावा या व्यक्तीनं केल्याचीच माहिती या व्हायरल पोस्टच्या माध्यमातून दिली जात आहे.
पोस्टमध्ये लिहिल्यानुसार, 'अर्जेंटिनातील 128 माणसानं आपणच हिटलर असल्याचा दावा केला होता. मीच खरा अडॉल्फ हिटलर असून, दुसऱ्या महायुद्धानंतर कैक दशकं लपून राहिलो होतो असा त्यांचा दावा. त्यांनी सांगितल्यानंसार युरोपला गेल्यापासून साधारण 70 वर्षे ही व्यक्ती कोणाच्याही नजरेत आली नाही.' उपलब्ध माहितीनुसार ह्रमन गथनबर्ग असं या व्यक्तीचं नाव. त्यांनी केलेल्या दाव्यांची बरीच चर्चा होण्यामागचं कारण म्हणजे हिटलरसंदर्भातील अनेक सिद्धांत आणि चेहऱ्यांमध्ये असणारं काहीसं साधर्म्य. ज्यामध्ये एका दाव्यानुसार 1945 नंतर हिटलर दक्षिण अमेरिकेला पसार झाल्याचं म्हटलं गेलं. मात्र, इतिहासकार आणि अधिकृत नोंदींनुसार अडॉल्फ हिटलरचा मृत्यू 1945 मध्ये बर्लिन इथं झाला होता. परिणामी आपण हिटलर असल्याचा दावा करणाऱ्या या व्यक्तीसंदर्भात कोणताही विश्वासार्ह पुरावा नसल्यानं त्याचा दावा फोल ठरतो.
हिटलरच्या अस्तित्वाचा दावा करणाऱ्या या व्यक्तीच्या खासगी जीवनाविषयी माहिती मिळवण्याचाही प्रयत्न अनेकांनी केला. ज्यानुसार त्याची पत्नी Angela Martinez नंसुद्धा 2017 मध्ये करण्यात आलेला हा दावा फेटाळला होता.
असं म्हणतात की, 1939 मध्ये हिटलरनं झेकोस्लोव्हाकियाच्या उर्वरित भागाचा ताबा मिळवला. पुढं त्यानं रशियाशी करार करत पोलंडचा उत्तरेकडील भाग त्यांना देऊ केला आणि पश्चिमी भागावर त्याचं वर्चस्व राहिलं. ब्रिटननं पोलंडच्या रक्षणासाठी आपलं लष्कर पाठवलं आणि दुसऱ्या महायुद्धाची सुरुवात झाली. फ्रान्स पराभूत झालं, ज्यानंतर हिटलरनं मुसोलिनीशं करार करत रुम सागरावर अधिपत्य मिळवण्याचा मनसुबा बाळगला. मात्र यानंतर जर्मनीनं रशियावर आक्रमण केल्यानंतर हिटलरला धक्का बसला. त्याचे लष्करी अधिकारी त्याच्याच विरोधात कट चरू लागले. जेव्हा रशियानं बर्लिनवर हल्ला केला तेव्हाच हिटलरनं 30 एप्रिल 1945 ला आत्महत्या केल्याचं सांगण्यात येतं.