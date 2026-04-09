English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • विश्व
  Lockdown Explained : आखातात धुमसणाऱ्या युद्धामुळं आतापर्यंत जगातील कोणत्या देशांमध्ये लॉकडाऊन? आंतरराष्ट्रीय प्रवास करताय? हे वाचा

Lockdown Explained : आखातात धुमसणाऱ्या युद्धामुळं आतापर्यंत जगातील कोणत्या देशांमध्ये लॉकडाऊन? आंतरराष्ट्रीय प्रवास करताय? हे वाचा

Lockdown Amid Middle East War : कोणकोणत्या देशांमध्ये लॉकडाऊनचे नियम लागू, काय करावं आणि काय करु नये हे त्या- त्या सरकारनं सांगितलं. भारतात काय स्थिती? नागरिकांवर कसा होतोय परिणाम? आंतरराष्ट्रीय प्रवासाला निघण्याआधी पाहा महत्त्वाची माहिती...   

सायली पाटील | Updated: Apr 9, 2026, 08:54 AM IST
Lockdown Explained : आखातात धुमसणाऱ्या युद्धामुळं आतापर्यंत जगातील कोणत्या देशांमध्ये लॉकडाऊन? आंतरराष्ट्रीय प्रवास करताय? हे वाचा
Lockdown Amid Middle East War : आखाती देशांमध्ये युद्धविराम लागू असतानाची 24 ताससुद्धा उलटत नाहीत, तोच पुन्हा एकदा संघर्ष पेटला आणि शस्त्रसंधीच्या नियमांचं उल्लंघन झाल्याचं दिसून आलं. या तणावामुळं होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा बंद करण्यात आली, ज्यामुळं किमान दिलासा मिळालेल्या जगातील अनेक देशांना पुन्हा संकटांनी घेरलं. तेल आणि इंधनाचा तुटवडा येत्या काळात आणखी भीषण रुप धारण करण्याचे संकेत मागील 24 तासांतील घटनांमुळं मिळाले. 

Add Zee News as a Preferred Source

युद्धविराम लागू असला तरीही मध्यपूर्वेतील आतापर्यंतच्या तणावामुळं तेल आणि इंधनाची पुरवठा साखरी मोठ्या प्रमाणात प्रभावित झाली आहे. ज्यामुळं पाकिस्तान, व्हिएतनामसारख्या देशांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. कुठं शाळा बंद आहेत, तर कुठं सरकारी कार्यालयांचे कार्यालयीन दिवस कमी करण्यात आले आहेत. काही देशांनी कर्मचाऱ्यांना घरातून काम करण्याच्या सूचना लागू केल्या आहेत. नाईलाजानं अनेक आशियाई देश एनर्जी लॉकडाऊनचा पर्याय निवडत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. यामुळं श्रीलंका, व्हिएतनामसारख्या पर्यटनासाठी ओळखल्या देशांमध्ये येणाऱ्या पर्यटकांनासुद्धा अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो, ज्या धर्तीवर आता परिस्थिती पाहूनच परदेश दौरा आखण्याचं आवाहन केलं जात आहे. 

पाकिस्तानमध्ये 8 च्या आत घरात! 

इंधन तुटवड्यामुळं पाकिस्तानमध्ये शाहबाज शरीफ सरकारनं कठोर नियम लागू करत अनेक बाजार, मॉल रात्री 8 नंतर सुरू न ठेवण्याच्या सूचना केल्या आहेत. फक्त बाजार नव्हे तर, देशात सध्या स्मार्ट लॉकडाऊन लागू करण्याचा विचारही केला जात आहे. पेट्रोल- डिझेलसारख्या इंधनाचा कमी खप करण्यासाठी शाळा बंद ठेवत कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होम करण्याच्या सूचना देण्याची तयारी सरकार करत आहे. अफगाणिस्तानसोबत असणाऱ्या तणावामुळं पाकिस्तानवर दुहेरी संकट ओढावताना दिसत आहे. 

श्रीलंकेत पेट्रोलची रेशनिंग 

भारताचं आणखी शेजारी राष्ट्र असणाऱ्या श्रीलंकेतही परिस्थिती वेगळी नाही. इशं इंधन बचतीसाठी सरकारनं बुधवारची रजा जाहीर केली आहे. विजेसह वाहनांचाही कमी वापर करून इंधन बचत करणं हा हेतू यातून साधला जात आहे. शिवाय खासगी वाहनांसाठीसुद्धा देशात पेट्रोलची रेशनिंग सुरू करण्यात आली असून, निर्धारित मर्यादेपर्यंतच इंधन खरेदी करता येत आहे. 

फिलिपिन्सवर उर्जा संकट 

फिलिपिन्स जवळपास 98 टक्के आयातीच्या माध्यमातून तेलाच्या गरजा भागवणारा देश आहे. ज्यामुळं सध्या या देशापुढं मोठं संकट ओढावल्याचं चित्र आहे. देशात सध्या सरकारनं अधिकृत उर्जा आणिबाणीची घोषणा केली असून, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या दरवाढीनं या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरही ताण आणला आहे. तर, विजनिर्मितीसाठी लागणाऱ्या गॅसचा साठासुद्धा संपण्याच्या नजीक असल्यानं देशापुढं गंभीर संकट आहे.

व्हिएतनाममध्ये गरज नसल्यास प्रवास करण्यावर निर्बंध 

व्हिएतनाममध्ये गेल्या काही आठवड्यांत पेट्रोल आणि डिझेलचे दर 50 ते 60 टक्क्यांनी वाढलेय या महागाईमुळं देशात गरज नसल्यास केल्या जाणाऱ्या प्रवासावर निर्बंध लावण्यात आले आहेत. कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होमची मुभा देण्याच्या सूचना सरकारनं केल्या आहेत. सध्या देशाच्या दरडोई उत्पन्नासाठी गरज असणाऱ्याच उर्जा संसाधनांवर सरकार भर देत असून, उर्वरित गोष्टींवरील खर्च आणि वापरात कपात करण्यात आली आहे. 

म्यानमारमध्ये सम- विषम सूत्र लागू 

म्यानमारमध्ये रस्त्यावर वाहनांची गर्दी आणि पर्यायानं इंधनाची बचत करण्यासाठी सम- विषम अर्थात 'ऑड इवन' फॉर्म्युला लागू करण्यात आला आहे. ज्यामुळं परवानगीनुसारच वाहनांना रस्त्यावर आणण्याची मुभा असेल. देशातील तेलसाठा दीर्घकाळ पुरेसा राहील या दृष्टीकोनातून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. बांगलादेशमध्येसुद्धा हीच अवस्था असून, इथं वीज उत्पादनं आणि वापरावर निर्बंध आणण्यात आले आहेत. 

एनर्जी लॉकडाऊनवर जगाचा भर, याचा नेमका अर्थ तरी काय? 

जाणकारांकडून विविध देशांतील या निर्बंधांना 'एनर्जी लॉकडाऊन' म्हणून संबोधण्यात येत आहे. हे कोणत्याही वैद्यकिय कारणांसाठी लागू असणारं लॉकडाऊन नसून, तेल- गॅस आणि वीज अशा उर्जा संसाधनांच्या तुटवड्यामुळं लागू करण्यात आलेले निर्बंध आहेत. इंधनाचा खप कमी करणं हा यामागचा मुख्य हेतू असून, त्यासाठीच वर्क फ्रॉम होम, वाहनांना वेग मर्यादा, इंधन मर्यादा, वाहनांच्या वापरावर मर्यादा, सार्वजनिक वाहनांचा वापर करण्यावर भर देण्याकडेच देशांचा कल दिसून येत आहे. भारतात सध्या अशी गंभीर स्थिती नसली तरीही नागरिकांमध्ये मात्र चिंतेचं वातावरण पाहायला मिळत आहे. तर, जर्मनी आणि दक्षिण आफ्रिका हे देश हळुहळू असे निर्बंध लागू करण्याच्या दिशेनं वाटचाल करत असल्याचंही म्हटलं जात आहे. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
