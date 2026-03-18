'लारीजानींच्या मृत्यूने आम्हाला फरक पडत नाही', टॉप सुरक्षा अधिकारी ठार झाल्यानंतरही इराण ठाम, अमेरिका-इस्रायलला इशारा

Abbas Araghchi Big Statement on Ali Larijani Death: इस्रायलने इराणचे वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी ठार झाल्याचा दावा केल्यानंतर, इराणचे परराष्ट्रमंत्री अब्बास आराघची यांनी दिलेल्या प्रतिक्रियेत लारिजानींच्या मृत्यूला दुजोरा दिल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.  

उर्वशी खोना | Updated: Mar 18, 2026, 02:12 PM IST
उर्वशी खोना, नवी दिल्ली

Abbas Araghchi Big Statement on Ali Larijani Death: मध्यपूर्वेतील संघर्ष तीव्र होत असतानाच इराणने अप्रत्यक्षपणे एक मोठा संकेत दिला आहे. इस्रायलने इराणचे वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी ठार झाल्याचा दावा केल्यानंतर, इराणचे परराष्ट्रमंत्री अब्बास आराघची यांनी दिलेल्या प्रतिक्रियेत लारिजानींच्या मृत्यूला दुजोरा दिल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. मात्र, त्याचवेळी त्यांनी ठामपणे सांगितले की, “यामुळे इराणच्या सत्तासंरचनेवर कोणताही परिणाम होणार नाही”.

 

“लारिजानींच्या मृत्यूने काही फरक पडणार नाही”

अल जजीराला दिलेल्या मुलाखतीत अब्बास आराघची म्हणाले, “इराणची व्यवस्था एखाद्या व्यक्तीवर अवलंबून नाही. एक व्यक्ती गेल्याने संपूर्ण सिस्टम कोसळत नाही.” ते पुढे म्हणाले की, इराणची राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक संस्थात्मक रचना अत्यंत मजबूत आहे आणि ती कोणत्याही एकाच नेत्यावर आधारित नाही". 

अमेरिका आणि इस्रायल अजूनही हे का समजून घेत नाहीत, हे मला कळत नाही,” असा टोला त्यांनी लगावला.

 

इस्रायलचा दावा आणि गोंधळ

इस्रायलचे संरक्षण मंत्री इस्राएल काटझ यांनी दावा केला होता की, अली लारिजणी यांचा इस्रायली हल्ल्यात मृत्यू झाला. लारिजानी हे इराणच्या सुरक्षा धोरणाचे प्रमुख ‘आर्किटेक्ट’ मानले जात होते. सर्वोच्च नेते अली खामेनेई यांच्या मृत्यूनंतर ते इराणमधील सर्वात प्रभावशाली नेत्यांपैकी एक होते. मात्र, या दाव्यानंतर त्यांच्या सोशल मीडियावरून हस्तलिखित नोट पोस्ट झाल्याने सुरुवातीला संभ्रम निर्माण झाला होता. आता इराणकडून आलेल्या प्रतिक्रियेमुळे परिस्थिती अधिक स्पष्ट होत असल्याचे मानले जात आहे.

 

खामेनेईनंतर लारिजानी ‘की प्लेअर’

इराणचे सर्वोच्च नेते अली खामेनेई यांच्या मृत्यूनंतर सत्तासंरचनेत मोठे बदल सुरू झाले होते. या संक्रमण काळात अली लारिजणी यांच्यावर ‘रेजीम कंटिन्युइटी’ची महत्त्वाची जबाबदारी होती.

 

माजी संसद अध्यक्ष

सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेचे (SNSC) सचिव

अणुकरार चर्चेतील महत्त्वाचे चेहरा

खामेनेई यांचे विश्वासू सल्लागार

 

यामुळेच त्यांना इराणच्या धोरणात्मक निर्णय प्रक्रियेतील ‘नंबर 2’ मानले जात होते.

 

“सिस्टम व्यक्तीपेक्षा मोठी” — इराणचा संदेश

 

अब्बास आराघची यांनी स्पष्ट केले की, “खामेनेई यांच्या मृत्यूनंतरही इराणची व्यवस्था कोसळली नाही, कारण ती संस्थांवर आधारित आहे.” त्यांच्या या वक्तव्याचा स्पष्ट अर्थ असा आहे की, लारिजानींचा मृत्यू हा मोठा धक्का असला तरी इराणची धोरणे किंवा निर्णयप्रक्रिया बदलणार नाही.

लारिजानी यांनी संघर्षाच्या सुरुवातीलाच अमेरिका आणि इस्रायलला कडक इशारा दिला होता. “अमेरिका आणि झायनिस्ट शासनाने इराणी राष्ट्राच्या हृदयाच्या धबक्या ला जाळून टाकले आहे. आम्ही त्यांच्या हृदयालाही जाळून टाकू.”

या पार्श्वभूमीवर, त्यांच्या मृत्यूनंतरही इराणची आक्रमक भूमिका कायम राहण्याची शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. सध्या अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्ष शिगेला पोहोचला आहे. हल्ले आणि प्रत्युत्तर हल्ल्यांची मालिका सुरू आहे. लारिजानींच्या मृत्यूने इराणला मोठा धक्का बसला असला तरी, अधिकृत भूमिकेनुसार देशाची धोरणे बदलणार नाहीत — उलट अधिक आक्रमक भूमिका घेण्याची शक्यता आहे. 

अली लारिजणी यांच्या मृत्यूने इराणच्या नेतृत्वाला मोठा धक्का बसला असला, तरी अब्बास आराघची यांच्या प्रतिक्रियेतून एक स्पष्ट संदेश दिला गेला आहे. इराणची ताकद व्यक्तींमध्ये नाही, तर संस्थांमध्ये आहे. मात्र, हा आत्मविश्वास प्रत्यक्षात किती टिकतो आणि मध्यपूर्वेतील संघर्ष पुढे कोणत्या दिशेने जातो, याकडे आता संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.

Urvashi Khona

उर्वशी खोना या झी मीडियामध्ये वरिष्ठ विशेष प्रतिनिधी म्हणून नवी दिल्ली येथे कार्यरत आहेत. १५ वर्षांहून अधिक राष्ट्रीय पत्रकारितेचा अनुभव असलेल्या उर्वशी खोना या सध्या दिल्लीतील झी मीडिया समूहात वरिष्ठ विशेष प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत आहेत.

