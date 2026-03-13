English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • ट्रम्प यांना मोठा झटका! अमेरिकेचं KC-135 एअरक्राफ्ट इराकमध्ये क्रॅश, इराणसोबतच्या युद्धात US चं चौथं विमान नष्ट

KC-135 Aircraft Crash: इराण आणि इस्त्रायल-अमेरिका युद्धातील आज 14 वा दिवस असून, अजूनही दोन्ही देश माघार घेण्यास तयार नाहीत. यादरम्यान डोनाल्ड ट्रम्प यांना इराणने मोठा धक्का दिला असून, अमेरिकेचं KC-135 एअरलिफ्ट विमान पाडलं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Mar 13, 2026, 08:12 AM IST
US KC-135 Aircraft Crash: इराण आणि इस्त्रायल-अमेरिका युद्धातील आज 14 वा दिवस असून, दोन्ही बाजूंकडून एकमेकांवर आक्रमकपणे हल्ले केले जात आहेत. युद्धाची झळ संपूर्ण जगाला बसत असताना अजूनही दोन्ही देश माघार घेण्यास तयार नाहीत. यादरम्यान डोनाल्ड ट्रम्प यांना मोठा धक्का बसला असून अमेरिकेचं KC-135 एअरलिफ्ट विमान दुर्घटनाग्रस्त झालं आहे. अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने (CENTCOM) गुरुवारी दिलेल्या माहितीनुसार, पश्चिम इराकमध्ये अमेरिकन लष्कराचे KC-135 हे हवाई वाहतूक विमान कोसळलं आहे. यामध्ये सहभागी असलेल्या दुसऱ्या विमानाने मात्र सुखरूप लँडिंग केले. कोसळलेले विमान आणि त्यावरील कर्मचाऱ्यांचा शोध घेण्यासाठी बचाव व शोध मोहिमा तात्काळ हाती घेण्यात आल्या आहेत. 

CENTCOM ने दिलेल्या माहितीनुसार, इराकच्या हवाई क्षेत्रात ही घटना घडली आहे. हे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी (Operation Epic Fury) अंतर्गत सैन्यांच्या हालचालीचा भाग होते. या घटनेत दोन विमानं सहभागी होती. एक KC-135 विमान पश्चिम इराकमध्ये दुर्घटनाग्रस्त झालं आहे. तर दुसरं विमान सुरक्षित लँड करण्यात आलं आहे. 

दुर्घटनेचं कारण काय?

विमान दुर्घटनाग्रस्त का झालं याचं नेमकं कारण अद्याप समजू शकलेलं नाही. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शत्रूने केलेला हल्ला किंवा गोळीबारामुळे ही दुर्घटना झालेली नाही. CENTCOM ने सांगितलं आहे की, 'कोणत्याही शत्रूचा हल्ला किंवा मित्र देशाकडून करण्यात आलेल्या गोळीबारामुळे हे झालेलं नाही. ज्याप्रमाणे स्थिती स्पष्ट होईल त्यानुसार माहिती दिली जाईल". 

KC-135 विमानाची वैशिष्ट्यं

KC-135 हे हवाई वाहतूक विमान गेल्या 60 वर्षांपासून अमेरिकन हवाई दलाच्या सेवेत कार्यरत आहे. यामध्ये साधारणपणे तीन कर्मचाऱ्यांचा चमू असतो. ज्यात एक वैमानिक, एक सह-वैमानिक आणि तिसरा कर्मचारी असतो जो इतर विमानांमध्ये इंधन भरण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या 'बूम'ला (boom) ऑपरेट करतो. काही मोहिमांसाठी एका मार्गदर्शकाचीही (navigator) आवश्यकता असते; तसंच या विमानाची क्षमता 37 प्रवाशांइतकी आहे. 

कुवेतमध्ये अमेरिकेचं एफ-15 लढाऊ विमान पडलं

मध्यपूर्वेत अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात, कुवेतमध्ये अमेरिकन सैन्याने तीन F-15E लढाऊ विमानं गमावली. CENTCOM च्य़ा माहितीनुसार, कुवेती हवाई संरक्षण दलाने चुकून ही विमाने पाडली. मैत्रीपूर्ण गोळीबारादरम्यान हा प्रकार घडला. इराणी विमाने, बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन यांचा समावेश असलेले हल्ले चालू असताना ही घटना घडली. सर्व सहा एअरक्रू सदस्य यशस्वीरित्या बाहेर पडले आणि आता सुरक्षित आहेत. सेंटकॉमने म्हटले आहे की कुवेतने ही घटना मान्य केली आहे आणि अमेरिकन सैन्य त्यांच्या बचाव प्रयत्नांसाठी आणि सहकार्याबद्दल आभारी आहे.

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

