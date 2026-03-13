ट्रम्प यांना मोठा झटका! अमेरिकेचं KC-135 एअरक्राफ्ट इराकमध्ये क्रॅश, इराणसोबतच्या युद्धात US चं चौथं विमान नष्ट

US KC-135 Aircraft Crash: इराण आणि इस्त्रायल-अमेरिका युद्धातील आज 14 वा दिवस असून, दोन्ही बाजूंकडून एकमेकांवर आक्रमकपणे हल्ले केले जात आहेत. युद्धाची झळ संपूर्ण जगाला बसत असताना अजूनही दोन्ही देश माघार घेण्यास तयार नाहीत. यादरम्यान डोनाल्ड ट्रम्प यांना मोठा धक्का बसला असून अमेरिकेचं KC-135 एअरलिफ्ट विमान दुर्घटनाग्रस्त झालं आहे. अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने (CENTCOM) गुरुवारी दिलेल्या माहितीनुसार, पश्चिम इराकमध्ये अमेरिकन लष्कराचे KC-135 हे हवाई वाहतूक विमान कोसळलं आहे. यामध्ये सहभागी असलेल्या दुसऱ्या विमानाने मात्र सुखरूप लँडिंग केले. कोसळलेले विमान आणि त्यावरील कर्मचाऱ्यांचा शोध घेण्यासाठी बचाव व शोध मोहिमा तात्काळ हाती घेण्यात आल्या आहेत.
CENTCOM ने दिलेल्या माहितीनुसार, इराकच्या हवाई क्षेत्रात ही घटना घडली आहे. हे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी (Operation Epic Fury) अंतर्गत सैन्यांच्या हालचालीचा भाग होते. या घटनेत दोन विमानं सहभागी होती. एक KC-135 विमान पश्चिम इराकमध्ये दुर्घटनाग्रस्त झालं आहे. तर दुसरं विमान सुरक्षित लँड करण्यात आलं आहे.
विमान दुर्घटनाग्रस्त का झालं याचं नेमकं कारण अद्याप समजू शकलेलं नाही. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शत्रूने केलेला हल्ला किंवा गोळीबारामुळे ही दुर्घटना झालेली नाही. CENTCOM ने सांगितलं आहे की, 'कोणत्याही शत्रूचा हल्ला किंवा मित्र देशाकडून करण्यात आलेल्या गोळीबारामुळे हे झालेलं नाही. ज्याप्रमाणे स्थिती स्पष्ट होईल त्यानुसार माहिती दिली जाईल".
U.S. Central Command is aware of the loss of a U.S. KC-135 refueling aircraft. The incident occurred in friendly airspace during Operation Epic Fury, and rescue efforts are ongoing. Two aircraft were involved in the incident. One of the aircraft went down in western Iraq, and the…
KC-135 विमानाची वैशिष्ट्यं
KC-135 हे हवाई वाहतूक विमान गेल्या 60 वर्षांपासून अमेरिकन हवाई दलाच्या सेवेत कार्यरत आहे. यामध्ये साधारणपणे तीन कर्मचाऱ्यांचा चमू असतो. ज्यात एक वैमानिक, एक सह-वैमानिक आणि तिसरा कर्मचारी असतो जो इतर विमानांमध्ये इंधन भरण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या 'बूम'ला (boom) ऑपरेट करतो. काही मोहिमांसाठी एका मार्गदर्शकाचीही (navigator) आवश्यकता असते; तसंच या विमानाची क्षमता 37 प्रवाशांइतकी आहे.
मध्यपूर्वेत अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात, कुवेतमध्ये अमेरिकन सैन्याने तीन F-15E लढाऊ विमानं गमावली. CENTCOM च्य़ा माहितीनुसार, कुवेती हवाई संरक्षण दलाने चुकून ही विमाने पाडली. मैत्रीपूर्ण गोळीबारादरम्यान हा प्रकार घडला. इराणी विमाने, बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन यांचा समावेश असलेले हल्ले चालू असताना ही घटना घडली. सर्व सहा एअरक्रू सदस्य यशस्वीरित्या बाहेर पडले आणि आता सुरक्षित आहेत. सेंटकॉमने म्हटले आहे की कुवेतने ही घटना मान्य केली आहे आणि अमेरिकन सैन्य त्यांच्या बचाव प्रयत्नांसाठी आणि सहकार्याबद्दल आभारी आहे.