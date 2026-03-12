₹2000000000000...; युद्धामुळे अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका! तब्बल इतक्या लाख कोटींचा चुराडा

US economy suffered a loss of 2 lakh crores: इराण-इस्रायलच्या युद्धात अमेरिकेनं कोट्यवधी रूपये खर्च केले आहेत. शस्त्रसाठ्यांवर अमेरिकेनं मोठा खर्च केला आहे. इराणवर हल्ले करण्यासाठी अमेरिकेनं फाईटर जेट्स, मिसाईल्सचा वापर केला आहे. दरम्यान यात इराणनं अमेरिकेची अनेक फाईटर जेट्स पाडल्यानं अमेरिकेचं मोठं नुकसान झालं आहे.
अमेरिकेचे इराणवर जोरदार हल्ले सुरूच आहेत. महागड्या मिसाईल आणि महागड्या ड्रोनच्या माध्यमातून अमेरिका इराणवर हल्ले करतंय. मात्र या युद्धात अमेरिकेलाच याचा मोठा फटका बसतोय. कारण युद्धाच्या पहिल्या 6 दिवसात अमेरिकेच्या 2 लाख कोटींचा चुराडा झालाय. मात्र हे युद्ध अजून काही दिवस असंच सुरू राहिल्यास अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो.
अमेरिका आणि इराण युद्धाचा आजचा १३ दिवस आहे, अमेरिका आणि इस्त्रायल इराणवर संयुक्त हल्ले करतंय, त्यामुळे इराण लवकर माघार घेईल अशी अमेरिकेला आशा होती, मात्र इराणनंही जिद्दीवर पेटला असून माघार घ्यायला तयार नसल्यानं अमेरिकेला मोठं नुकसान सहन करावं लागतंय.
युद्धात अमेरिकेचं 2 लाख कोटींचं नुकसान
युद्धात अमेरिकेचं F-18, F-15 फायटर जेट्स इराणकडून खाक
इराणचे स्वस्त ड्रोन पाडण्यासाठी अमेरिकेकडून महागड्या मिसाईलचा वापर
मिसाईल लॉन्च, एअर डिफेन्सवर एका दिवसात 6 हजार 291 कोटी रूपये खर्च
हवाई हल्ले करण्यासाठी अमेरिकेकडून प्रत्येक दिवसाला 276 कोटी रूपये खर्च
ग्राऊंडवरच्या ऑपरेशनसाठी अमेरिकेकडून दिवसाला 45 कोटी रूपये खर्च
दरम्यान हे युद्ध असंच सुरू राहिल्यास अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला अजून मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. कारण इराणवर हल्ले करण्यासाठी आणि स्वत:च्या रक्षणासाठी अमेरिकेकडून मोठा खर्च केला जातोय. इराणनही अमेरिकेवर हल्ले करतंय, तसंच इराणनं पुन्हा अमेरिकेला इशारा दिलाय. त्यामुळे हे युद्ध असंच सुरू राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अमेरिकेला आणखीन मोठा आर्थिक तोटा सहन करावा लागणार आहे.
इराणचे सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनी यांनी अमेरिकेकडून प्रत्येक मृत्यूचा बदला घेतला जाईल असं जाहीर केलं आहे. त्यांनी इशारा दिला आहे की, आम्ही अशा अनेक आघाड्यांवर कारवाई सुरु करु शकतो, ज्याची शत्रूला कल्पनाही नसेल. मोजतबा खामेनी यांनी स्पष्ट केलं आहे की, इराणने शत्रूचा रस्ता रोखला असून, होर्मुझची सामुद्रधुनी बंदच राहील.
त्यांनी इशारा दिला की, जर मध्य पूर्वेतील अमेरिकन लष्करी तळ कार्यरत राहिले तर त्यांच्यावर हल्ला केला जाऊ शकतो. त्यांचा इशारा आखाती देशांकडे होता. ते म्हणाले, "या प्रदेशातील सर्व अमेरिकन लष्करी तळ ताबडतोब बंद केले पाहिजेत". मोजतबा खामेनी यांनी युद्धात मृत्युमुखी पडलेल्यांचा बदला घेण्याची शपथ घेतली आणि दावा केला की इराण आपल्या शत्रूकडून भरपाईची मागणी करेल. मागेल. त्यांनी म्हटलं की जर शत्रूने तसे करण्यास नकार दिला तर इराण त्यांची मालमत्ता जप्त करेल किंवा शक्य तितक्या प्रमाणात नष्ट करेल.