Hormuz Safe Passage Cost: होर्मुजवर इराणकडून सुरुयं तगडी वसूली; एका टॅंकरच्या 'सुरक्षित मार्गा'साठी किती रुपये? Reoprt आला समोर!

Iran Israel War: अमेरिका-इस्रायल विरुद्ध इराण युद्धाचा 24वा दिवस सुरु आहे. जगातील सर्वात महत्वाचा तेल रस्ता 'होर्मुज खाडी' बंद झाल्याने तेल-गॅस संकट गंभीर झाले आहे. या युद्धात इराण आपल्या नियंत्रणाखालील या खाडीतून तेल टँकरांना सुरक्षित मार्ग देण्यासाठी प्रचंड पैसे घेत आहे. सध्या एका टॅंकरसाठी किती रुपये वसूल केले जात आहेत? होर्मुज खाडीमध्ये नेमकं काय चित्र आहे? सविस्तर जाणून घेऊया.
जगातील 20 टक्के तेल आणि एलएनजी या होर्मुज खाडीतूनच जाते. 28 फेब्रुवारीपासून युद्ध सुरू झाल्यापासून खाडी बंद झाली आहे. यामुळे पाकिस्तान, श्रीलंका, ब्रिटनसह भारतातही इंधन दर वाढले आहेत. भारतात एलपीजी संकट निर्माण झाले असून पेट्रोल-डीजल महाग झालंय. कंपन्यांनी पेट्रोलच्या किंमती वाढवल्या आहेत. युद्धामुळे सामान्य माणसावर महागाईचा भार पडलाय.
या सर्व पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला 48 तासांचा अल्टिमेटम दिलाय. होर्मुज खाडी पूर्णपणे उघडण्यास सांगितले असून, न केल्यास इराणी वीज केंद्रांवर हल्ल्याची धमकी दिलीय. इराणचे संसदीय अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कलीबाफ यांनी ट्रम्प यांना प्रत्युत्तर दिलंय. ट्रम्प यांचे शब्द खरे झाले तर इराण मिडल ईस्टमध्ये अमेरिका-इस्रायलच्या महत्त्वाच्या ठिकाणांवर हल्ला करेल. तसेच हल्ला झाला तर होर्मुज पूर्ण बंद होईल, असेही ते म्हणाले.
खाडी फक्त 'शत्रू देश' म्हणजेच अमेरिका-इझरायल आणि त्यांच्या सहयोगी देशांच्या जहाजांसाठी बंद आहे. इतरांसाठी खुली राहील, असे इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी सांगितले. मात्र प्रत्यक्षात इराण वसूली करत असल्याने तेल व्यापार अडकलाय. हे युद्ध लवकर संपले नाही तर जगभर तेल संकट अधिक गंभीर होणार असल्याचे तज्ज्ञ सांगत आहेत.
एका परदेशी रिपोर्टनुसार, एका टँकरसाठी 20 लाख डॉलर म्हणजेच सुमारे 18 कोटी रुपये चार्ज केले जात असल्याचे इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी सांगितले. लंडनमधील 'इराण इंटरनॅशनल'ने यासंदर्भातील माहिती दिली आहे. यामुळे जगभरातील तेल कंपन्यांवर मोठा आर्थिक बोजा पडला आहे. "युद्धाची किंमत असते. आमच्या होर्मुज खाडीतून जाणाऱ्या तेल-गॅस जहाजांकडून शुल्क घेणे स्वाभाविक आहे. यातून इराणची ताकद दिसते, असे इराण खासदार अलाएद्दीन बोरोजेर्दी यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा समितीत सांगितले. यापूर्वी लॉयड्स लिस्ट इंटेलिजन्स रिपोर्टमध्येही एक टँकर ऑपरेटरने 20 लाख डॉलर दिल्याचे उघड झाले. इराण हे पैसे 'सुरक्षित मार्ग' म्हणून वसूल करत असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र आंतरराष्ट्रीय निर्बंध असूनही ही व्यवहार शिपिंग कंपन्यांसाठी मोठी अडचण ठरताना दिसतोय.