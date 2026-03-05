Explained : इस्रायलची गॉस्पेल AI सिस्टीम कसं काम करते? सेकंदात निवडलं जातं बॉम्ब हल्ल्याचं टार्गेट

Explained Israel Iran War : आजच्या काळात युद्ध केवळ बंदुकी आणि रणगाड्यांमधून लढले जात नाही, तर संगणकाच्या बंद खोलीत लिहिलेल्या ‘कोड’ आणि ‘अल्गोरिदम’मुळेही ठरते. कल्पना करा अशा यंत्राची, जी पापणी लवण्याच्या आत हजारो लोकांचा डेटा चाळते आणि सेकंदात सांगते की कोणत्या माणसाला टार्गेट बनवायचे किंवा कोणत्या इमारतीवर बॉम्ब टाकायचा. ही कुठली सायन्स-फिक्शन चित्रपटाची कहाणी नाही, तर वास्तव आहे. इस्रायलची सेना अशाच एका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिस्टम अर्थात कृत्रिम बुद्धीमत्तेचा वापर करत आहे, ज्याचे नाव आहे ‘हब्सोरा’ किंवा ‘गॉस्पेल’.
ही सिस्टम युद्धक्षेत्रात ‘डिजिटल आय’ सारखे काम करते, जे अशा ठिकाणांची निवड करते ज्यांना माणूस आठवड्यांची मेहनत करूनही शोधू शकणार नाही. पण मशीनवर एवढा विश्वास ठेवणे योग्य आहे का? एक सॉफ्टवेअर ठरवू शकतो का की कोणाचा जीव जायला हवा आणि कोणाचा नाही? याबाबत वाद आहेत, टीका होत आहेत, तरीही इस्रायल हे तंत्रज्ञान निर्भयपणे वापरत आहे. चला, समजून घेऊया की हा ‘गॉस्पेल’ यंत्रणा नेमकी काय आहे? आणि ती संपूर्ण जगासाठी चर्चेचा विषय का ठरत आहे?
‘गॉस्पेल’ किंवा ‘हब्सोरा’ हा इस्रायलच्या सेनेने विकसित केलेला अत्यंत शक्तिशाली AI-आधारित सिस्टम आहे. त्याची निर्मिती इस्रायलच्या प्रसिद्ध गुप्तचर युनिट ‘युनिट 8200’ ने केली आहे. हा एक मोठा ‘डेटा प्रोसेसिंग प्लांट’ आहे. ही सिस्टम दिवसरात्र काम करते आणि विविध स्त्रोतांमधून माहिती गोळा करते.
- ड्रोन फुटेज: युद्धक्षेत्रावर उडणाऱ्या ड्रोनमधून मिळणारा लाइव्ह व्हिडिओ.
- इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल: मोबाइल फोनवरील संभाषण, रेडिओ संदेश आणि इंटरनेट वापर.
जुन्या नोंदी: शत्रूच्या ठिकाणांचा जुना डेटाबेस.
ही AI सिस्टम या लाखोच्या संख्येनं मिळवलेल्या माहितीला काही सेकंदात जोडते. त्याहून अचूकरित्या हेरलं जातं की कोणत्या घरात संशयास्पद हालचाल आहे, कोठे शस्त्रांचा साठा असू शकतो किंवा कोठून रॉकेट डागले जाऊ शकतात. त्यानंतर तो ठिकाणांची यादी तयार करतो आणि सेनेच्या अधिकाऱ्यांना बॉम्ब हल्ल्यासाठी सूचना देतो.
इस्रायलच्या या नव्या AI सिस्टमची सर्वात आश्चर्यजनक वैशिष्ट्ये म्हणजे त्याची अविश्वसनीय गती, जी माणसाच्या मेंदूपेक्षा कितीतरी पट वेगाने काम करते. जुन्या काळाची गोष्ट करायची झाली तर, सैन्य गुप्तचरातील सुमारे २० अनुभवी अधिकारी नकाशे, छायाचित्रे आणि गुप्त दस्तऐवज चाळून वर्षभराच्या कठोर मेहनतीनंतर मुश्किलीने 50 ते 100 टार्गेट निवडू शकत होते. पण गॉस्पेल (Habsora) ने युद्धाच्या या पारंपरिक पद्धतीला पूर्णपणे बदलून टाकले आहे. जिथे माणसांना टार्गेट शोधण्यासाठी महिने लागत होते, तिथे ही सिस्टम फक्त 10 ते 12 दिवसांत 200 पेक्षा जास्त अचूक सैन्य लक्ष्यांची ओळख पटवतेय.
आजच्या डिजिटल युद्ध नीतीत त्याची क्षमता इतकी वाढली आहे की ही सिस्टम एकटीच एका दिवसात सुमारे 100 संभाव्य टार्गेट सुचवू शकते. याच कारणामुळे इस्रायल सेनेत त्याला ‘टार्गेट फैक्ट्री’ (Target Factory) असे म्हटले जाते. जसे एखाद्या आधुनिक कारखान्यात मशीनद्वारे सामान वेगाने तयार होते, तसेच ही AI सिस्टम थकल्याशिवाय आणि थांबल्याशिवाय युद्धक्षेत्रासाठी नवीन-नवीन लक्ष्यांची यादी तयार करत राहते. तांत्रिकदृष्ट्या पाहिल्यास ही सिस्टम माणसांच्या तुलनेत सुमारे 50 पट अधिक प्रभावी ठरत आहे.
इस्रायलने 2021 च्या संघर्षात या सिस्टमचे ट्रेलर दाखवले होते, पण 2023 च्या गाजा युद्धात त्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर झाला. आकडेवारीनुसार, या सिस्टमच्या मदतीने इस्रायल सेनेने 12000 पेक्षा जास्त संभाव्य ठिकाणांची ओळख पटवली.
इतकेच नाही, तर ‘गॉस्पेल’ सोबत आणखी एक सिस्टम काम करते ज्याला ‘फायर फॅक्ट्री’ (Fire Factory) म्हणतात. जसजसे गॉस्पेल टार्गेट निवडतो, तसतसे फायर फॅक्ट्री ठरवते की त्या टार्गेटला उडवण्यासाठी कोणता फायटर जेट जाईल, किती किलोचा बॉम्ब वापरायचा आणि हल्ला कधी करायचा. म्हणजे लक्ष्य निवडण्यापासून हल्ला करण्यापर्यंत सर्व काही संगणकाच्या नजरेखाली होते.
इस्रायलच्या सैन्य तंत्रज्ञानात ‘गॉस्पेल’ आणि ‘लॅव्हेंडर’ ही दोन वेगळी शस्त्र आहेत, जी एकमेकांस पूरक आहेत. त्यांच्यातील फरक समजून घेणे महत्त्वाचे आहे कारण त्यांचे उद्दिष्ट पूर्णपणे वेगळे आहे. जिथे ‘गॉस्पेल’ (Habsora) चे मुख्य काम भौतिक रचना म्हणजे इमारती, कार्यालये, बोगदे किंवा संशयास्पद घरांना टार्गेट म्हणून ओळखणे आहे, तिथे लॅव्हेंडर (Lavender) पूर्णपणे माणसांवर केंद्रित आहे.
लॅव्हेंडर सिस्टमची कार्यपद्धती एखाद्या भयावह चित्रपटासारखी वाटते. ती गाजातील सुमारे २३ लाख रहिवाशांचा डेटा स्कॅन करतो आणि AI च्या मदतीने प्रत्येक व्यक्तीला 1 ते 100 पर्यंत स्कोअर देते. हा स्कोअर त्या व्यक्तीच्या हालचाली दहशतवादी संघटनेशी किती जुळतात यावर आधारित असतो. ज्याचा स्कोअर जास्त असतो, त्याला सिस्टम ‘दहशतवादी’ श्रेणीत टाकते. सोप्या शब्दांत सांगायचे तर, गॉस्पेल ठरवतो की ‘कुठे’ बॉम्ब टाकायचा, तर लॅव्हेंडर ठरवतो की ‘कोणाला’ लक्ष्य बनवायचे.
जेव्हा एखादी मशीन टार्गेट निवडते, तेव्हा ती फक्त डेटा पाहते, भावना नाही आणि हेच या सिस्टमला विवादास्पद बनवते. टीकाकारांचे म्हणणे आहे:
- चुकीची शक्यता: जर एखाद्या निरपराध नागरिकाचा फोन चुकून संशयिताशी संपर्कात आला, तर AI त्यालाही टार्गेट यादीत टाकू शकतो.
- कोलॅटरल डॅमेज: मशीन सांगते की इमारतीत शस्त्रे आहेत, पण ती पाहू शकत नाही की त्या इमारतीशेजारी मुले खेळत आहेत की एखादे रुग्णालय आहे.
- जबाबदारीची कमतरता: AI च्या चुकीमुळे एखाद्या निरपराधाची जीव गेली तर जबाबदार कोण? सॉफ्टवेअर बनवणारा इंजिनियर की तो अधिकारी ज्याने फक्त संगणकाचा बटण दाबलं?
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की आपण अशा काळात पोहोचलो आहोत जिथे युद्धाचा निर्णय OODA Loop (Observe, Orient, Decide, Act – म्हणजे पाहा, समजा, निर्णय घ्या आणि हल्ला करा) वर अवलंबून आहे. AI हे चक्र इतके वेगवान करतं की माणसाला विचार करण्याची संधीच मिळत नाही.
इस्रायल सेनेचा दावा आहे की अंतिम निर्णय नेहमी माणूसच घेतो, पण टीकाकारांचा युक्तिवाद आहे की जेव्हा सिस्टम प्रत्येक मिनिटाला दर्जनभर टार्गेट देत असेल, तेव्हा एका माणसासाठी प्रत्येक टार्गेट बारकाईने तपासणे अशक्य आहे. तो फक्त मशीनवर विश्वास ठेवून ‘ओके’ चा बटण दाबत राहतो.
इस्रायलची ‘गॉस्पेल’ सिस्टम ही तंत्रज्ञानाच्या मोठ्या यशाची गोष्ट आहे, पण मानवतेसाठी हा मोठा धोक्याचा इशाराही आहे. हे युद्धाला ‘कार्यक्षम’ तर बनवत आहे, पण त्याला ‘निर्दयी’ बनवण्याचा धोकाही वाढवत आहे.