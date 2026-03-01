Iran-Israel War: इराण-इस्रायल युद्धामुळे महागाईचा भडका! पेट्रोल-डिझेल महागणार; तुमच्या खिशावर होणारे मोठे परिणाम

Iran Israel War India Economy Impact facing a crisis: पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे जागतिक बाजारपेठा हादरू लागल्या आहेत आणि त्याचे परिणाम भारतावरही उमटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. इराण आणि इस्रायल यांच्यातील संघर्ष लांबला, तर त्याचा सर्वाधिक फटका कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर बसू शकतो. भारतासारख्या आयात-आधारित अर्थव्यवस्थेसाठी हे धोक्याचे संकेत मानले जात आहेत. याशिवाय तुमच्या खिशावर होणारे ५ मोठे परिणाम नेमके कोणते आहेत याबद्दल जाणून घेऊयात...
सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात ब्रेंट क्रूडचे दर तुलनेने स्थिर असले तरी संघर्ष तीव्र झाल्यास ते झपाट्याने वाढू शकतात. दर १२०–१३० डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत गेले, तर देशांतर्गत पेट्रोल-डिझेलचे दरही १२० ते १३५ रुपये प्रतिलिटरच्या पुढे जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
भारत मोठ्या प्रमाणावर तेल आयात करतो. तेल महागल्यास आयात बिल वाढते आणि डॉलरची मागणी वाढल्याने रुपया घसरू शकतो. काही विश्लेषकांच्या मते, परिस्थिती गंभीर झाली तर रुपया प्रति डॉलर ९२ ते ९६ या पातळीपर्यंत जाऊ शकतो.
डिझेल दरवाढीचा थेट परिणाम वाहतूक खर्चावर होतो. मालवाहतूक महागली की भाजीपाला, धान्य, किराणा वस्तू यांचे दर वाढतात. त्यामुळे किरकोळ महागाई ७ टक्क्यांहून अधिक जाऊ शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
महागाई आटोक्यात ठेवण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक व्याजदर वाढवण्याचा पर्याय स्वीकारू शकते. असे झाल्यास गृहकर्ज, वाहनकर्ज आणि इतर कर्जांचे हप्ते (EMI) वाढू शकतात. नव्याने कर्ज घेणाऱ्यांनाही अधिक व्याजदराचा सामना करावा लागू शकतो.
पश्चिम आशियातील समुद्री मार्ग जागतिक तेल व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. या मार्गांमध्ये अडथळे निर्माण झाल्यास जागतिक विकासदरावर परिणाम होऊ शकतो आणि अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर ताण वाढू शकतो.
एकूणच, हा संघर्ष दीर्घकाळ चालल्यास त्याचे परिणाम केवळ सीमारेषांपुरते मर्यादित राहणार नाहीत. इंधनदर, महागाई, कर्जहप्ते आणि रुपयाची घसरण या सर्वांचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन खर्चावर होऊ शकतो. त्यामुळे पुढील काही महिने जागतिक घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे ठरेल.
इराण आणि इस्रायल यांच्यातील संघर्ष हा अचानक सुरू झालेला नाही. गेली चार दशके दोन्ही देशांमध्ये राजकीय, सामरिक आणि वैचारिक पातळीवर तीव्र विरोध कायम आहे. हा संघर्ष प्रामुख्याने अप्रत्यक्ष स्वरूपात सुरू राहिला, जिथे इराणवर हेझबोल्ला आणि हमास यांसारख्या गटांना पाठिंबा देण्याचा आरोप आहे, तर इस्रायल त्यांच्या विरोधात कारवाया करत आला आहे. याशिवाय इराणच्या अणुकार्यक्रमावरून इस्रायलने वारंवार आक्षेप घेतले असून सीरिया आणि महत्त्वाच्या समुद्री मार्गांवरील हालचालींमुळे तणाव वाढत राहतो; त्यामुळे हा वाद केवळ दोन देशांपुरता मर्यादित नसून संपूर्ण पश्चिम आशियातील सामरिक आणि राजकीय स्थैर्याशी जोडलेला आहे.