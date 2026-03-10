English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • विश्व
  • Iran Israel War: युद्ध कधी संपणार हे अमेरिका नाही, तर आम्ही ठरवणार, सुप्रीम लीडर निवडताच इराणचा ट्रम्प यांना जाहीर इशारा

Iran Israel War: 'युद्ध कधी संपणार हे अमेरिका नाही, तर आम्ही ठरवणार', सुप्रीम लीडर निवडताच इराणचा ट्रम्प यांना जाहीर इशारा

Iran Israel War: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोमवारी रात्री घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत अनेक मोठी विधानं केली आहेत. आम्ही लवकरच युद्ध संपवू असं त्यांनी म्हटलं आहे. त्यावर आता इराणने प्रतिक्रिया दिील आहे. इराण डोनाल्ड ट्रम्प यांना प्रत्युत्तर आणि इशारा दिला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Mar 10, 2026, 10:33 AM IST
Iran Israel War: 'युद्ध कधी संपणार हे अमेरिका नाही, तर आम्ही ठरवणार', सुप्रीम लीडर निवडताच इराणचा ट्रम्प यांना जाहीर इशारा

Iran Israel War: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबत सुरु असलेलं युद्ध लवकरच संपू शकतं असं म्हटलं आहे. यानंतर इराणने त्यांना चोख उत्तर दिलं आहे. इराणी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्सने (IRGC) युद्ध कधी संपणार हे आम्ही ठरवणार, अमेरिका नाही असं म्हटलं आहे. दोन्ही देशांनी घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेमुळे युद्ध संपण्यापेक्षा अधिक भडकण्याची शक्यता वाटत आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

डोनाल्ड ट्रम्प यांची रात्री 3 वाजता पत्रकार परिषद

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोमवारी फ्लोरिडामधील आपल्या डोरल नॅशनल गोल्फ क्लबमध्ये रात्री 3 वाजता (भारतीय वेळेनुसार) पत्रकार परिषद केली. त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना म्हटलं की, "मला वाटतंय फार लवकरच". यावेळी त्यांनी जर पुन्हा युद्ध सुरु झालं, तर इराणवर अधिक आक्रमकतेने हल्ला केला जाईल असा इशाराही दिला. अमेरिका आणि इस्त्रायलने आपल्या हल्ल्यांमधून ध्येय साध्य कऱण्यात आलं आहे. पण त्याने युद्ध कधी संपेल याची टाइमलाइन सांगितलेली नाही. 

Iran Israel War: 'तुम्ही हे काय केलंत,' इराणविरोधातील युद्धादरम्यान इस्त्रायल आणि अमेरिकेत पहिला वाद, US सैन्याने पाठवला मेसेज

 

ट्रम्प यांनी दावा केला होता की, जर अमेरिकेने आधी हल्ला केला नसता तर इराणने एका आठवड्याच्या आत अमेरिकेवर हल्ला करण्याची शक्यता होती. त्यांच्या दाव्यानुसार, इराणकडे मोठ्या संख्येने मिसाईल्स होती आणि ते अमेरिका, इस्त्रायल आणि मध्यपूर्वेवर मोठा हल्ला करण्याच्या तयारीत होते. 

युद्धाचा शेवट आम्ही ठरवणार - इराण

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इशारा दिला की, जर इराणने जागतिक तेल पुरवठा बाधित केला तर युद्ध आणखी वाढू शकतं. तेलाच्या किंमती आधीच वाढल्या आहेत आणि 2022 नंतर सर्वाधिक दर गाठला आहे. दरम्यान इराणने सुप्रीम लीडर म्हणून आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनी यांची निवड केली आहे, जे दिवंगत अली खामेनी यांचे सुपुत्र आहेत.

आता युद्ध नाही जिहाद होणार, इराणमधील मौलाना आक्रमक, 'हत्येचा बदला हत्येनेच घेणार', काढला फतवा

 

इराणच्या वतीने IRGC ने निवेदन प्रसिद्ध केलं आहे. "युद्धाचा शेवट आम्ही ठरवणार. प्रादेशिक समीकरणं आणि भविष्य आता आमच्या सशस्त्र दलांच्या हातात आहे. अमेरिकन सैन्य युद्ध संपवणार नाही." हे विधान ट्रम्प यांच्या या दाव्याच्या विरोधात आहे की युद्ध लवकरच संपेल.

इस्त्रायलचे इराण आणि लेबनॉनवर मोठे हल्ले

अमेरिका, इस्रायल आणि इराणमधील सुरू असलेल्या युद्धाचा आता 11 वा दिवस आहे. सोमवारी इस्रायलने मध्य इराणमध्ये नवीन हल्ले केले, ज्यामध्ये आयआरजीसी कमांड सेंटर, क्षेपणास्त्र सुविधा आणि लष्करी पायाभूत सुविधांना लक्ष्य केलं. इस्रायलने बेरूतमधील हिजबुल्लाहच्या ठिकाणांवरही हल्ले वाढवले. इस्रायलने इस्रायलवर बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले करून प्रत्युत्तर दिले.

दरम्यान, आखाती देशांमध्येही हल्ले होत आहेत. बहरीनमधील अमेरिकन नौदलाच्या सलमान बंदरावर ड्रोन हल्ल्यात अनेक लोक जखमी झाले. कुवेत आणि युएईमध्येही इराणी ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ल्यांची नोंद झाली. सौदी अरेबियात एका अमेरिकन सैनिकाचा मृत्यू झाला, ज्यामुळे मृतांची एकूण संख्या आठ झाली.

ट्रम्प यांनी यापूर्वी अमेरिका इराणमध्ये जमिनीवर सैन्य पाठवणार नाही आणि बिनशर्त आत्मसमर्पण हाच एकमेव मार्ग आहे असं म्हटलं होतं. मात्र, इराण झुकण्यास तयार नाही. तेलाच्या वाढत्या किमती जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करत असल्याने संपूर्ण जग या युद्धावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Israel Iran warUS Iran Wardonald trumpBenjamin NetanyahuAyatollah Ali Khamenei

इतर बातम्या

Ajit Pawar Death: 'अहवाल आल्यावर पाहू हे उपमुख्यमंत्री...

महाराष्ट्र बातम्या