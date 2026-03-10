Iran Israel War: 'युद्ध कधी संपणार हे अमेरिका नाही, तर आम्ही ठरवणार', सुप्रीम लीडर निवडताच इराणचा ट्रम्प यांना जाहीर इशारा

Iran Israel War: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबत सुरु असलेलं युद्ध लवकरच संपू शकतं असं म्हटलं आहे. यानंतर इराणने त्यांना चोख उत्तर दिलं आहे. इराणी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्सने (IRGC) युद्ध कधी संपणार हे आम्ही ठरवणार, अमेरिका नाही असं म्हटलं आहे. दोन्ही देशांनी घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेमुळे युद्ध संपण्यापेक्षा अधिक भडकण्याची शक्यता वाटत आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोमवारी फ्लोरिडामधील आपल्या डोरल नॅशनल गोल्फ क्लबमध्ये रात्री 3 वाजता (भारतीय वेळेनुसार) पत्रकार परिषद केली. त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना म्हटलं की, "मला वाटतंय फार लवकरच". यावेळी त्यांनी जर पुन्हा युद्ध सुरु झालं, तर इराणवर अधिक आक्रमकतेने हल्ला केला जाईल असा इशाराही दिला. अमेरिका आणि इस्त्रायलने आपल्या हल्ल्यांमधून ध्येय साध्य कऱण्यात आलं आहे. पण त्याने युद्ध कधी संपेल याची टाइमलाइन सांगितलेली नाही.
ट्रम्प यांनी दावा केला होता की, जर अमेरिकेने आधी हल्ला केला नसता तर इराणने एका आठवड्याच्या आत अमेरिकेवर हल्ला करण्याची शक्यता होती. त्यांच्या दाव्यानुसार, इराणकडे मोठ्या संख्येने मिसाईल्स होती आणि ते अमेरिका, इस्त्रायल आणि मध्यपूर्वेवर मोठा हल्ला करण्याच्या तयारीत होते.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इशारा दिला की, जर इराणने जागतिक तेल पुरवठा बाधित केला तर युद्ध आणखी वाढू शकतं. तेलाच्या किंमती आधीच वाढल्या आहेत आणि 2022 नंतर सर्वाधिक दर गाठला आहे. दरम्यान इराणने सुप्रीम लीडर म्हणून आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनी यांची निवड केली आहे, जे दिवंगत अली खामेनी यांचे सुपुत्र आहेत.
इराणच्या वतीने IRGC ने निवेदन प्रसिद्ध केलं आहे. "युद्धाचा शेवट आम्ही ठरवणार. प्रादेशिक समीकरणं आणि भविष्य आता आमच्या सशस्त्र दलांच्या हातात आहे. अमेरिकन सैन्य युद्ध संपवणार नाही." हे विधान ट्रम्प यांच्या या दाव्याच्या विरोधात आहे की युद्ध लवकरच संपेल.
अमेरिका, इस्रायल आणि इराणमधील सुरू असलेल्या युद्धाचा आता 11 वा दिवस आहे. सोमवारी इस्रायलने मध्य इराणमध्ये नवीन हल्ले केले, ज्यामध्ये आयआरजीसी कमांड सेंटर, क्षेपणास्त्र सुविधा आणि लष्करी पायाभूत सुविधांना लक्ष्य केलं. इस्रायलने बेरूतमधील हिजबुल्लाहच्या ठिकाणांवरही हल्ले वाढवले. इस्रायलने इस्रायलवर बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले करून प्रत्युत्तर दिले.
दरम्यान, आखाती देशांमध्येही हल्ले होत आहेत. बहरीनमधील अमेरिकन नौदलाच्या सलमान बंदरावर ड्रोन हल्ल्यात अनेक लोक जखमी झाले. कुवेत आणि युएईमध्येही इराणी ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ल्यांची नोंद झाली. सौदी अरेबियात एका अमेरिकन सैनिकाचा मृत्यू झाला, ज्यामुळे मृतांची एकूण संख्या आठ झाली.
ट्रम्प यांनी यापूर्वी अमेरिका इराणमध्ये जमिनीवर सैन्य पाठवणार नाही आणि बिनशर्त आत्मसमर्पण हाच एकमेव मार्ग आहे असं म्हटलं होतं. मात्र, इराण झुकण्यास तयार नाही. तेलाच्या वाढत्या किमती जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करत असल्याने संपूर्ण जग या युद्धावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.