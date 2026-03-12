Iran Israel War: युद्धाच्या 13 व्या दिवशी इराणच्या सुप्रीम लीडरचं मोठं विधान; होर्मुझच्या सामुद्रधुनीसंदर्भातही घेतला निर्णय

Iran US War: अमेरिका आणि इस्त्रायलने केलेल्या हल्ल्यामुळे इराणने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज म्हणजेच होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद करण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे जगभरातील अनेक देशांसमोर तेलसंकट उभं राहिलं आहे. यादरम्यान इराणचे सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनी यांनी अमेरिकेकडून प्रत्येक मृत्यूचा बदला घेतला जाईल असं जाहीर केलं आहे. त्यांनी इशारा दिला आहे की, आम्ही अशा अनेक आघाड्यांवर कारवाई सुरु करु शकतो, ज्याची शत्रूला कल्पनाही नसेल. मोजतबा खामेनी यांनी स्पष्ट केलं आहे की, इराणने शत्रूचा रस्ता रोखला असून, होर्मुझची सामुद्रधुनी बंदच राहील.
गुरुवारी म्हणजेच 12 मार्च 2026 ला सरकारी टेलिव्हिजनवर एका न्यूज अँकरने मोजतबा खामेनी यांचं हे विधान वाचून दाखवलं. त्यांनी कॅमेऱ्यासमोर येणं टाळलं. त्यांनी इशारा दिला की, जर मध्य पूर्वेतील अमेरिकन लष्करी तळ कार्यरत राहिले तर त्यांच्यावर हल्ला केला जाऊ शकतो. त्यांचा इशारा आखाती देशांकडे होता. ते म्हणाले, "या प्रदेशातील सर्व अमेरिकन लष्करी तळ ताबडतोब बंद केले पाहिजेत".
मोजतबा खामेनी यांनी युद्धात मृत्युमुखी पडलेल्यांचा बदला घेण्याची शपथ घेतली आणि दावा केला की इराण आपल्या शत्रूकडून भरपाईची मागणी करेल. मागेल. त्यांनी म्हटलं की जर शत्रूने तसे करण्यास नकार दिला तर इराण त्यांची मालमत्ता जप्त करेल किंवा शक्य तितक्या प्रमाणात नष्ट करेल.
मोजतबा खामेनी यांनी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीसंदर्भातील आपली भूमिकाही स्पष्ट केली. त्यांनी सांगितलं की, युद्धात दबाव आणण्यासाठी इराणने धोरणात्मक मार्गाचा वापर सुरू ठेवायला हवा. त्यांनी सांगितलं की, इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद करण्याचे शस्त्र वापरत राहावे.
इराणचे त्याच्या शेजाऱ्यांबद्दलचे धोरण सहकार्याचे आहे असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. निवेदनानुसार, इराण प्रादेशिक देशांशी मैत्रीपूर्ण संबंधांना समर्थन देतो, परंतु त्यांना अमेरिकन सैन्याना मदत करण्यासंदर्भात इशाराही देण्यात आला आहे.
इराणच्या नवनियुक्त सुप्रीम लीडरने आपल्या देशातील नागरिकांच्या हत्येचा बदला घेताना अजिबात मागपुढे पाहिलं जाणार नाही असं स्पष्ट केलं आहे. त्यांनी दक्षिण इराणच्या मिनाब शहरात झालेल्या हल्ल्याचा उल्लेख केला, जिथे युद्धाच्या पहिल्याच दिवशी क्षेपणास्त्र हल्ल्यात मुलींची शाळा उद्ध्वस्त झाली होती. ते म्हणाले, "आम्ही कोणाचेही हौतात्म्य विसरणार नाही. आम्ही प्रत्येक मृत्यूचा बदला घेऊ. आम्ही आमच्या शहीदांचे रक्त वाया जाऊ देणार नाही."