मेलोनींचा अत्यंत बोल्ड निर्णय; इस्रायल-इराण युद्धात इटली इराणला नडणार, पण करणार काय?

Iran Israel War Italian Prime Minister Giorgia Meloni Big Announcement: इस्रायल आणि इराणदरम्यान सुरु असलेल्या युद्धात आता इटलीने उडी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र इटली या युद्धामध्ये बचावात्मक पवित्रा घेऊन उतरणार असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. इटली आखाती देशांना हवाई दलाच्या माध्यमातून मदत करण्याच्या तयारीत आहे. इराणकडून लक्ष्य केल्या जाणाऱ्या आखाती देशांमध्ये हवाई संरक्षण प्रणाली पाठवण्याची योजना इटली आखत आहे. इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी (Giorgia Meloni) यांनीच गुरुवारी यासंदर्भात भाष्य केलं आहे.
मेलोनी यांनी गुरुवारी इटालियन रेडिओ आरटीएल 102.5 ला दिलेल्या मुलाखतीत इटली इराण आणि इस्रायल युद्धात उतरण्यात आसल्यासंदर्भातील माहिती दिली. "ब्रिटन, फ्रान्स आणि जर्मनीप्रमाणे इटली देखील आखाती देशांना मदत पाठवण्याची योजना आखत आहे. ही मदत प्रामुख्याने संरक्षण क्षेत्रात, विशेषतः हवाई संरक्षण म्हणजेच एअर डिफेन्सच्या स्वरूपात असेल," असं मेलोनी यांनी स्पष्टपणे सांगितलं.
नक्की वाचा >> इस्रायल-इराण युद्धादरम्यान रशियाकडून भारतासाठी Good News; अखेर मित्रच मित्राच्या मदतीला धावला
"आखाती देशांना आम्ही केवळ मित्र राष्ट्र असल्यामुळे मदत करत नाहीये. या प्रदेशात हजारो इटालियन नागरिक राहतात आणि सुमारे 2 हजार इटालियन सैनिक तैनात आहेत. त्यांच्या सुरक्षेसाठी हे पाऊल उचलले जात आहे," असं मेलोनी यांनी स्पष्ट केलं. "या प्रदेशात असलेल्या इटालीयन लोकांना आम्हाला सुरक्षा पुरवायची आहे. आणि ती आम्ही पुरवलीच पाहिजे," अशी स्पष्ट भूमिका मेलोनी यांनी मांडली. "आम्ही युद्धात सहभागी नाही आणि युद्धात प्रवेश करण्याचीही इच्छा नाही," (We are not at war and we do not want to enter a war.) असं मेलोनी यांनी मुलाखतीत स्पष्ट केलं आहे. मेलोनी यांचा हा निर्णय फारच धाडसी म्हणजेच बोल्ड असल्याचं बोललं जात आहे.
इराणकडून आखाती देशांमध्ये होत असलेल्या हवाई हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर मेलोनी यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. अमेरिका-इस्रायल हल्ल्यांच्या प्रत्युत्तरात इराणकडून आखाती देशांपैकी ज्या ज्या देशांमध्ये अमेरिकेची लष्करी तळं आहेत त्या देशांवर हल्ले सुरु केले आहेत.
आखाती देशांनी इटलीकडून हवाई संरक्षण यंत्रणांसंदर्भातील विनंती आधीच केली आहे. आखाती देशांना इटलीकडून एसएमपी/टी एअर डिफेन्स, अँटी ड्रोन सिस्टीम आणि एअर डिफेन्ससारख्या गोष्टींची मदत हवी आहे.
नक्की वाचा >> भारताची इराण-इस्रायल युद्धात उडी? बंदरांमधून इराणवर हल्ले? हवाई हल्लेही केले? सरकारने दिलं स्पष्टीकरण
आखाती देशांवर इराणकडून होत असलेल्या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आलेल्या विनंतीचे मूल्यमापन सुरू आहे आणि उपलब्ध संसाधनांनुसार मदत केली जाईल, अशी माहिती इटलीचे संरक्षणमंत्री गुइडो क्रोसेटो यांनीही इटलीच्या संसदेत दिली आहे. इटली 'सायप्रस'ला देखील नौदल आणि हवाई मदत पाठवत आहे. मात्र इटलीचं मुख्य लक्ष्य आखाती देशांवर आहे.
इटलीने युक्रेनसाठी दिलेल्या हवाई संरक्षण प्रणालीला हलवून आखाती देशांसाठी वापरण्यास नकार दिला आहे, पण नवीन किंवा उपलब्ध संसाधनांचा वापर करुन आखाती देशांना इराणच्या हल्ल्यांपासून वाचवण्यासाठी मदत करण्याची इटलीची तयारी आहे.