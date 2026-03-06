English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • ट्रम्पचे रक्त सांडलेच पाहिजे! इराणी धर्मगुरुंचा फतवा; संघर्ष शिगेला पोहचणार, जगाचं टेन्शन वाढलं

'ट्रम्पचे रक्त सांडलेच पाहिजे!' इराणी धर्मगुरुंचा फतवा; संघर्ष शिगेला पोहचणार, जगाचं टेन्शन वाढलं

Iran Israel War Fatwa Against Trump: इस्रायलने 27 फेब्रुवारी रोजी इराणवर केलेल्या हल्ल्यामध्ये इस्रायलला अमेरिकेने मदत केली असून सध्या अमेरिका इस्रायलच्या बाजूने इराणविरुद्ध संपूर्ण ताकदीनं युद्धात उतरली असून राष्ट्राध्यक्ष ट्र्म्प यांनीच यासंदर्भातील घोषणा केली.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Mar 6, 2026, 08:06 AM IST
अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांविरोधात फतवा (प्रातिनिधिक फोटो सौजन्य वृत्तसंस्थांकडून साभार)

इराण आणि इस्रायलमधील युद्ध मागील एका आठवड्यापासून सुरु आहे. या युद्धात अमेरिकेने इस्रायलला साथ दिली आहे. मागील पाच दिवसांपासून दोन्हीकडून जोरदार हल्ले केले जात आहे. अशातच आता इराणमधील धर्मगुरू अयातुल्लाह अब्दुल्लाह जावदी-अमोली यांनी एक फतवा जारी करत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचं रक्त सांडलेचं पाहिले असं आवाहन केले आहे. धर्मगुरू अयातुल्लाह अब्दुल्लाह जावदी-अमोली यांनी जिहादचा फतवा जारी करताना त्यामध्ये, इस्रायली लोक आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे रक्त सांडलेच पाहिजे, असं आवाहन केले आहे. आज धर्माभिमानी शिया मुस्लिमांना हेच करावे लागणार आहे, असे इराणी सरकारी माध्यमांमधून संवाद साधताना धर्मगुरू अयातुल्लाह अब्दुल्लाह जावदी-अमोली यांनी म्हटले आहे. 

संघर्ष अधिक तीव्र

अमेरिका आणि इस्रायली सैन्याने इराणी लक्ष्यांवर हवाई हल्ले सुरू ठेवले आहेत, ज्यामुळे संघर्षाचा सलग सहावा दिवस सुरू आहे. तेहरानने अमेरिकन आणि अमेरिकेशी हितसंबंधांशी जोडलेल्या धोरणात्मक आणि लष्करी ठिकाणांवर हल्ले सुरु केले आहेत. इराणकडून अमेरिकेचे तळ असलेल्या इतर आखाती देशांमध्येही बॉम्ब टाकले आहेत. इराणनच्या आक्रमक धोरणामुळे संघर्ष आणखी वाढला आहे.

अत्यंत महत्वाचे धार्मिक अधिकारी

अयातुल्लाह अब्दुल्लाह जावदी अमोली हे इराणच्या प्रमुख शिया विद्वानांपैकी एक मानले जातात. अयातुल्लाह अब्दुल्लाह जावदी अमोली हे त्यांच्या देशातील एक वरिष्ठ धार्मिक अधिकारी आहेत. 1933 चा जन्म असलेले अयातुल्लाह अब्दुल्लाह जावदी अमोली यांना एक प्रभावशाली इस्लामिक तत्वज्ञानी मानले जाते. ज्यांच्या विचारांनी 1979 च्या इस्लामिक क्रांतीपासून इराणमध्ये धार्मिक आणि राजकीय चर्चा घडवून आणण्यात आली त्यामध्ये अयातुल्लाह अब्दुल्लाह जावदी अमोलींचाही समावेश होतो.

संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधून घेतले

इराण, अमेरिका आणि इस्रायलमधील वादविवाद वाढत असताना, अयातुल्लाह अब्दुल्लाह जावदी अमोलीकडून जारी केलेल्या फतव्याने संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. धर्मगुरुंनीच थेट इस्रायल आणि ट्रम्प यांचं रक्त सांडलं पाहिजे असं आवाहन केल्याने याचा मोठा भूराजकीय परिणाम होण्याची शक्यता आहे. आधीच अस्थिर असलेल्या पश्चिम आशियामध्ये अयातुल्लाह अब्दुल्लाह जावदी अमोली यांनी केलेल्या आवहानामुळे संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या प्रदेशात आणखी अस्थिरता निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

अमेरिकेविरुद्ध इराणमध्ये रोष

इराणवरील हवाई हल्ल्यांमुळे इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी 28 फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्रायलच्या हल्ल्यामध्ये ठार झाले. यानंतर देशात 40 दिवसांच्या राष्ट्रीय दुखवटा जाहीर करण्यात आला आहे. अनेक इराणी लोकांनी तेहरानमधील मुख्य चौकांमध्ये जमून अमेरिकेविरुद्ध निदर्शने केली आहेत. इराणी नेत्यांनीही खामेनींच्या मृत्युचा बदला घेण्याचे भाषा करताना थेट अमेरिकेला आव्हान दिले आहे.

इस्रायला बदला घेणे हा अधिकार

इराणचे अध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांनीही सूड घेतला जाईल असं म्हटलं आहे. "इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इराणवर केलेल्या या ऐतिहासिक गुन्ह्याच्या गुन्हेगारांचा आणि सूत्रधारांचा बदला घेणे हे प्रत्येक इराणी नागरिकाचे कायदेशीर कर्तव्य आणि अधिकार आहे," असं इराणच्या अध्यक्षांनी म्हटलं आहे. "इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इराणच्या सर्वोच्च राजकीय नेत्याची आणि जगभरातील शिया धर्माच्या प्रमुख नेत्याची हत्या मुस्लिमांविरुद्ध आणि विशेषतः शियांविरुद्ध आहे. अशाप्रकारे धर्मगुरुंची हत्या घडवून आणणे ही जगभरात सर्वत्र युद्धाची उघड घोषणा मानली जाते," असे इराणचे अध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांनी म्हटलं आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

