Explained: इराणचा जगातील सर्वात मोठ्या गॅस हबवर हल्ला, भारतावर निर्माण होणार तुटवडा? अर्थव्यवस्था होणार ठप्प?

Iran Attacks Worlds Biggest Gas Hub: इराण आणि इस्त्रायल-अमेरिका यांच्यात सुरु असलेल्या युद्धाचा सर्वात मोठा फटका आखाती देशांना बसत आहे. इराणने अमेरिकेच्या मालमत्तेला लक्ष्य करण्याबरोबरच ऊर्जा प्रकल्पांवरही हल्ले केले आहेत.   

शिवराज यादव | Updated: Mar 19, 2026, 03:22 PM IST
Iran Attacks Worlds Biggest Gas Hub: कतारमधील सर्वात मोठ्या 'लिक्विफाइड नॅचरल गॅस' (LNG) प्रकल्प रास लाफानवर इराणने मिसाईल हल्ला केला आहे. यानंतर आंतरराष्ट्रीय तेल आणि वायू बाजारांमधील अस्थिरता अधिकच तीव्र झाली आहे. इराण आणि इस्त्रायल-अमेरिका यांच्यात सुरु असलेल्या युद्धाचा सर्वात मोठा फटका आखाती देशांना बसत आहे. इराणने अमेरिकेच्या मालमत्तेला लक्ष्य करण्याबरोबरच ऊर्जा प्रकल्पांवरही हल्ले केले आहेत. यामुळे राजेशाही असणाऱ्या या देशांनी संताप व्यक्त केला आहे, 

जगातील सर्वात मोठ्या एलएनजी प्रकल्पावर हल्ला झाला असून. येथील प्रोडक्शन पूर्णपणे थांबवण्यात आलं आहे. जगभरात ज्या देशांमध्ये एलएनजीची सर्वाधिक निर्मिती केली जाते त्यामध्ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि रशियासह कतारचाही समावेश आहे. दरम्यान उत्पादन प्रक्रियेत निर्माण झालेला हा पहिलाच अडथळा नाही. मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात, इराणने कतारच्या वायू क्षेत्रांवर (gas fields) क्षेपणास्त्र हल्ले केले होते. यामुळे जगातील नैसर्गिक वायूची सर्वात मोठी निर्यातदार कंपनी असलेल्या 'कतार एनर्जी'ला (QatarEnergy) आपले उत्पादन थांबवावं लागलं होतं. जगातील नैसर्गिक वायूच्या सर्वात मोठ्या साठ्याचा भाग असलेल्या इराणच्या 'साउथ पार्स' वायू क्षेत्रावर इस्रायलने केलेल्या हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून हे हल्ले करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.

जगातील तेलाच्या एकूण पुरवठ्यापैकी पाचवा हिस्सा वाहून नेणाऱ्या 'हॉर्मुझ सामुद्रधुनी'चा मार्ग इराणने बंद केला असल्याने येथील वाहतूक ठप्प झाली आहे. याचा परिणाम म्हणून तेलाच्या किंमतींमध्ये वाढ झाली असून अनेक ठिकाणा तुटवडा निर्माण झाला आहे. 

28 फेब्रुवारी रोजी इराण आणि इस्रायलमध्ये संघर्ष सुरु आहे. अमेरिका आणि इस्रायलच्या सैन्याकडून इराणला लक्ष्य केलं जात आहे. ताज्या कारवाईत गुप्तचर प्रमुख इस्माईल खतीब यांचा खात्मा करण्यात आला. इराणमध्ये आतापर्यंत हजारो लोक मारले गेले असतानाही ते माघार घेण्यास तयार नाहीत. दरम्यान संपूर्ण मध्यपूर्वेत क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले केले जात आहेत. यामुळे जगाला ऊर्जा साधनांच्या अपुऱ्या पुरवठ्याचा सामना करावा लागत आहे. 

आता तिसऱ्या आठवड्यात पोहोचलेल्या या युद्धामुळे 'हॉर्मुझची सामुद्रधुनी' (Strait of Hormuz) एक युद्धभूमी बनली असून, मध्यपूर्वेतील प्रमुख बंदरांच्या आसपासच्या सुरक्षित क्षेत्रांमध्ये 700 हून अधिक मालवाहू जहाजे अडकून पडली आहेत.

भारतावर कसा होणार परिणाम?

या सर्व घडामोडींचा भारतासारख्या राष्ट्रांवर परिणाम होत आहे. भारत आपल्या नैसर्गिक वायूच्या एकूण गरजेपैकी सुमारे 50 टक्के वाटा आंतरराष्ट्रीय बाजारातून खरेदी करतो. विशेष म्हणजे, भारत आपल्या नैसर्गिक वायूच्या गरजेपैकी साधारणपणे 20 टक्के वाटा कतारकडून आयात करतो.

"भारत आपल्या नैसर्गिक वायूच्या गरजेपैकी 50 टक्के वाटा आंतरराष्ट्रीय बाजारातून आयात करतो. यापैकी, आम्ही आमच्या एलएनजीची (LNG) सुमारे 40 टक्के खरेदी कतारकडून करतो. याचा अर्थ असा की, भारताच्या एकूण एलएनजी आयातीपैकी साधारणपणे 20 टक्के आयात कतारमधून होते. भारताला आपल्या वायूच्या वापरामध्ये कपात करावी लागणार आहे.  विशेषतः औद्योगिक क्षेत्रातील, आणि त्याहूनही अधिक प्रकर्षाने ऊर्जा क्षेत्रातील वायूचा वापर कमी करावा लागेल," असं ऊर्जा अर्थतज्ज्ञ किरीट पारीख यांनी सांगितलं आहे.

सध्या, भारताचा दैनंदिन नैसर्गिक वायूचा वापर 189 दशलक्ष मेट्रिक स्टँडर्ड क्यूबिक मीटर्स (MMSCMD) इतका आहे. यापैकी, 97.5 MMSCMD वायूचे उत्पादन देशांतर्गत पातळीवर केले जाते.

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

