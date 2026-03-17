मिसाईल हल्ल्यातून थोडक्यात बचावले सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनी, ऑडिओ लीक; रिपोर्टमधून मोठा खुलासा

Mojtaba Khamenei narrowly escaped death: इराणचे नवे सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनी अमेरिका-इस्रालयने केलेल्या हल्ल्यातून थोडक्यात बचावले होते असा खुलासा रिपोर्टमधून झाला आहे. याच हल्ल्यात त्यांचे वडील अयातुल्ला अली खामेनी यांचा मृत्यू झाला होता. हल्ल्याच्या काही सेकंद आधी मोजतबा खामेनी तिथून निघून गेले होते. इराणच्या अंतर्गत बैठकीतील ऑडिओ रेकॉर्डिंग लीक झालं असून, त्याच्याच आधारे हा दावा करण्यात आला आहे.
28 फेब्रुवारीला 'ऑपरेशन एपिक फ्युरी' अंतर्गत करण्यात आलेल्या या हल्ल्यात, इराणचे दीर्घकाळ सत्तेवर असलेले सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या तेहरान येथील ठिकाणाला लक्ष्य करण्यात आलं होतं. या हल्ल्यात अनेक वरिष्ठ अधिकारीही मारले गेले होते.
द टेलिग्राफमधील रिपोर्टनुसार, लीक झालेल्या ऑडिओ क्लिपमध्ये 12 मार्च रोजी इराणचे वरिष्ठ धर्मगुरू आणि 'इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स' (IRGC) च्या कमांडर यांच्यात झालेल्या एका बैठकीदरम्यान करण्यात आलेली चर्चा कैद झाली आहे.
दिवंगत नेत्याच्या कार्यालयातील 'प्रोटोकॉल प्रमुख' असलेल्या मझाहीर होसेनी यांनी अधिकाऱ्यांना अशी माहिती दिल्याचे समजते की, हल्ल्याच्या काहीच वेळ आधी मोजतबा खामेनी हे आपल्या वडिलांसोबत इमारतीमध्ये उपस्थित होते. मात्र, क्षेपणास्त्रं येऊन आदळण्याच्या अगदी काही क्षण आधीच तेथून बाहेर पडले होते.
रेकॉर्डिंगमध्ये होसेनी यांच्या हवाल्याने सांगण्यात आलं आहे की, "अल्लाहची हीच इच्छा होती की, मोजतबा एखाद्या कामानिमित्त अंगणात यावेत आणि परत जावेत. ते बाहेर होते आणि वरच्या मजल्यावर जात असतानाच मिसालइने इमारतीवर हल्ला झाला".
रिपोर्टनुसार, मोजतबा खामेनी इमारतीतून बाहेर पडल्यानंतर काही वेळात, इस्रायली 'ब्लू स्पॅरो' बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांनी त्या संकुलावर हल्ला केला; यात अयातुल्ला अली खामेनी यांच्यासह डझनभर वरिष्ठ अधिकारी आणि नातेवाईक ठार झाले.
होसेनी यांनी यावेळी कथितपणे सांगितलं की, या हल्ल्यात किमान तीन क्षेपणास्त्रांचा वापर करण्यात आला होता. यातील एक क्षेपणास्त्र त्या परिसराच्या ज्या भागात सर्वोच्च नेते खामेनी उपस्थित होते, तिथे आदळले; तर दुसरे क्षेपणास्त्र वरच्या मजल्यावर असलेल्या मुजतबा खामेनी यांच्या निवासस्थानावर येऊन पडले. तिसरे क्षेपणास्त्र त्यांच्या मेहुण्यांच्या मिस्बाह अल-हुदा बाघेरी कानी यांच्या घरावर पडले.
ऑडिओ क्लिपमध्ये हल्ला किती भयानक होता याचंही वर्णन करण्यात आलं आहे. होसेनी यांनी सांगितलं की, या हल्ल्यात इराणचे लष्करप्रमुख मोहम्मद शिराजीही यात मारले गेले. त्यांचं शरिर अत्यंत विद्रूप अवस्थेत होतं. "स्फोटानंतर त्यांच्या शरिराचे तुकडे झाले होते. त्यांना काहीच मिळालं नाही. अखेर काही वेळाने काही किलो मांस मिळालं, ज्याची ओळख शरीर म्हणून पटवण्यात आली".
रिपोर्टनुसार, मोजतबा खामेनी यांच्या पायाला छोटीशी जखम झाली. पण त्यांची पत्नी हद्दाद यांचा मृत्यू झाला. खानेमी यांचा दुसरा मुलगा मुस्तफा खामेनी आणि त्यांची पत्नीही या कथित हल्ल्यातून थोडक्यात बचावल्या आहेत.