English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • विश्व
  • मिसाईल हल्ल्यातून थोडक्यात बचावले सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनी, ऑडिओ लीक; रिपोर्टमधून मोठा खुलासा

मिसाईल हल्ल्यातून थोडक्यात बचावले सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनी, ऑडिओ लीक; रिपोर्टमधून मोठा खुलासा

Mojtaba Khamenei narrowly escaped death: इराणचे सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनी अमेरिका-इस्रायलने केलेल्या हल्ल्यातून थोडक्यात बचावले आहेत, ज्यामध्ये त्यांचे वडील अयातुल्ला खामेनी यांचा मृत्यू झाला.   

शिवराज यादव | Updated: Mar 17, 2026, 02:08 PM IST
मिसाईल हल्ल्यातून थोडक्यात बचावले सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनी, ऑडिओ लीक; रिपोर्टमधून मोठा खुलासा

Mojtaba Khamenei narrowly escaped death: इराणचे नवे सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनी अमेरिका-इस्रालयने केलेल्या हल्ल्यातून थोडक्यात बचावले होते असा खुलासा रिपोर्टमधून झाला आहे. याच हल्ल्यात त्यांचे वडील अयातुल्ला अली खामेनी यांचा मृत्यू झाला होता. हल्ल्याच्या काही सेकंद आधी मोजतबा खामेनी तिथून निघून गेले होते. इराणच्या अंतर्गत बैठकीतील ऑडिओ रेकॉर्डिंग लीक झालं असून, त्याच्याच आधारे हा दावा करण्यात आला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

28 फेब्रुवारीला 'ऑपरेशन एपिक फ्युरी' अंतर्गत करण्यात आलेल्या या हल्ल्यात, इराणचे दीर्घकाळ सत्तेवर असलेले सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या तेहरान येथील ठिकाणाला लक्ष्य करण्यात आलं होतं. या हल्ल्यात अनेक वरिष्ठ अधिकारीही मारले गेले होते. 

लीक झालेल्या ऑडिओ रेकॉर्डिंगमध्ये काय आहे?

द टेलिग्राफमधील रिपोर्टनुसार, लीक झालेल्या ऑडिओ क्लिपमध्ये 12 मार्च रोजी इराणचे वरिष्ठ धर्मगुरू आणि 'इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स' (IRGC) च्या कमांडर यांच्यात झालेल्या एका बैठकीदरम्यान करण्यात आलेली चर्चा कैद झाली आहे. 

दिवंगत नेत्याच्या कार्यालयातील 'प्रोटोकॉल प्रमुख' असलेल्या मझाहीर होसेनी यांनी अधिकाऱ्यांना अशी माहिती दिल्याचे समजते की, हल्ल्याच्या काहीच वेळ आधी मोजतबा खामेनी हे आपल्या वडिलांसोबत इमारतीमध्ये उपस्थित होते. मात्र, क्षेपणास्त्रं येऊन आदळण्याच्या अगदी काही क्षण आधीच तेथून बाहेर पडले होते. 

बिल्डिंगमधून निघताच झाला हल्ला

रेकॉर्डिंगमध्ये होसेनी यांच्या हवाल्याने सांगण्यात आलं आहे की, "अल्लाहची हीच इच्छा होती की, मोजतबा एखाद्या कामानिमित्त अंगणात यावेत आणि परत जावेत. ते बाहेर होते आणि वरच्या मजल्यावर जात असतानाच मिसालइने इमारतीवर हल्ला झाला".

रिपोर्टनुसार, मोजतबा खामेनी इमारतीतून बाहेर पडल्यानंतर काही वेळात, इस्रायली 'ब्लू स्पॅरो' बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांनी त्या संकुलावर हल्ला केला; यात अयातुल्ला अली खामेनी यांच्यासह डझनभर वरिष्ठ अधिकारी आणि नातेवाईक ठार झाले.

तीन मिसाइल्सनी झाला हल्ला

होसेनी यांनी यावेळी कथितपणे सांगितलं की, या हल्ल्यात किमान तीन क्षेपणास्त्रांचा वापर करण्यात आला होता. यातील एक क्षेपणास्त्र त्या परिसराच्या ज्या भागात सर्वोच्च नेते खामेनी उपस्थित होते, तिथे आदळले; तर दुसरे क्षेपणास्त्र वरच्या मजल्यावर असलेल्या मुजतबा खामेनी यांच्या निवासस्थानावर येऊन पडले. तिसरे क्षेपणास्त्र त्यांच्या मेहुण्यांच्या मिस्बाह अल-हुदा बाघेरी कानी यांच्या घरावर पडले.

ऑडिओ क्लिपमध्ये हल्ला किती भयानक होता याचंही वर्णन करण्यात आलं आहे. होसेनी यांनी सांगितलं की, या हल्ल्यात इराणचे लष्करप्रमुख मोहम्मद शिराजीही यात मारले गेले. त्यांचं शरिर अत्यंत विद्रूप अवस्थेत होतं. "स्फोटानंतर त्यांच्या शरिराचे तुकडे झाले होते. त्यांना काहीच मिळालं नाही. अखेर काही वेळाने काही किलो मांस मिळालं, ज्याची ओळख शरीर म्हणून पटवण्यात आली".

रिपोर्टनुसार, मोजतबा खामेनी यांच्या पायाला छोटीशी जखम झाली. पण त्यांची पत्नी हद्दाद यांचा मृत्यू झाला. खानेमी यांचा दुसरा मुलगा मुस्तफा खामेनी आणि त्यांची पत्नीही या कथित हल्ल्यातून थोडक्यात बचावल्या आहेत. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Israel Iran warUS Iran Wardonald trumpBenjamin NetanyahuAyatollah Ali Khamenei

