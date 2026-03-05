English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Iran Israel War: सायलेंट किलर 'मोसाद'चे हेर कतारमध्ये? बॉम्ब हल्ल्यासंदर्भातील गोपनीय माहिती समोर

Iran Israel War: इस्रायल इराण युद्धामध्ये संपूर्ण जगाचं लक्ष वेधणारं वृत्त समोर आलं असून, सर्वात घातक गुप्तचर यंत्रणा अशी ओळख असणाऱ्या इस्रायलच्या मोसादसंदर्भातील माहितीनं माजली एकच खळबळ. काय घडलं? युद्धात नजर खिळवणारं वृत्त...   

सायली पाटील | Updated: Mar 5, 2026, 06:38 PM IST
(छाया सौजन्य- एआय)/ Iran Israel War Qatar denies america Tucker Carlson claim that Mossad agents were arrested in Gulf bombing plot

Iran Israel War: अमेरिकेच्या साथीनं इस्रायलनं इराणवर हल्लाबोल केलेला असतानाच इराणनंसुद्धा अमेरिकेचे लष्करी तळ असणाऱ्या मध्यपूर्वेतील अनेक देशांना निशाण्यावर घेतलं आहे. अतिशय भयावह वस्तूस्थितीमध्येच आणखी एक धक्कादायक वृत्त समोर आलं, ज्यामध्ये जगातील सर्वात घातक गुप्तचर यंत्रणा अशी ओळख असणाऱ्या 'मोसाद'च्या हेरांना बॉम्ब हल्ल्याचा कट रचण्यासंदर्भातील कार्यवाहीसाठी अटक करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला. अमेरिकी माध्यमांमध्ये लोकप्रिय असणाऱ्या टकर कार्लसन यांनी हा दावा करत कतार आणि सौदी अरेबियातील सरकारनं ही कारवाई करत दोन्ही देशांचा घात करणाऱ्या मोसादच्या हेरांना अटक केल्याचं म्हणत संपूर्ण जगाचं लक्ष वेधलं. 

खरं काय खोटं काय? खरंच मोसादचे हेर अटकेत? 

कतारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते माजेद-अल-अन्सारी यांनी दोहामध्ये दिलेल्या माहितीनुसार कथित मोसाद हेरांची कोणतीच माहिती नसून, देशात अशी कोणतीही कार्यवाही सुरू असल्याची गुप्तचर यंत्रणांकडेही माहिती नाही. 

हेसुद्धा वाचा : कुटुंबीयांसह तात्काळ देश सोडा! पाकिस्तानातील अमेरिकन कर्मचाऱ्यांना आदेश, मुनीर यांना फुटला घाम; युद्ध तीव्र होण्याचे संकेत

 

कार्लसन यांनी ठळक बातम्यांच्या मथळ्याअंतर्गत, 'बॉम्ब हल्ल्याचा कट रचण्याच्या गुन्ह्याअंतर्गत मोसादच्या हेरांना अटक झाली' असल्याचं वृत्त प्रसिद्ध केलं होतं. ही कारवाई एक नोंद नसणारं सत्य असल्याचा दावा त्यांनी केला होता. सौदी अरेबिया आणि कतारमध्ये ही कारवाई झाल्याचं कार्लसन म्हणत असल्याचा एक व्हिडीओही समोर आला. जिथं त्यांनी इस्रायल त्या आखाती देशांमध्ये बॉम्ब हल्ले का करेल, जिथं आधीपासून इराणनं हल्ले केले? असा प्रश्न उपस्थित केला. इराणसह विविध आखाती देशांना संकटात लोटण्याचा इस्रायलचा मनसुबा असल्याची भूमिकाही त्यांनी मांडली. 

मोसादचे गुप्तहेर कतारमध्ये सक्रीय असण्याचा दावा फेटाळण्यात आला

दरम्यान कार्लसन यांनी केलेले हे दावे पाहता कतारकडूनच काही गोष्टी एका माहितीपत्रकाच्या माध्यमातून स्पष्ट करण्यात आल्या. ज्यामध्ये इराणचे हल्ले आणि एअर डिफेन्स अॅक्टीव्हिटीसंदर्भात माहिती देण्यात आली जिथं मोसादचे गुप्तहेर कतारमध्ये सक्रीय असण्याचा दावा फेटाळण्यात आला. दरम्यान, सोशल मीडियावर अमेरिकेच्या कार्लसन यांच्या वक्तव्याचा आणि दाव्यांचा व्हिडीओ व्हायरल होत असतानाच आपल्या म्हणण्याचा विपर्यास केल्याचं म्हणत स्वतंत्र वृत्तांकनाऐवजी त्याकडे दावे आणि आरोप म्हणूनच पाहिलं गेल्याची भूमिका मांडल्याचं म्हणण्यात आलं. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

