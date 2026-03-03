जगभरात तेल महागणार; अर्थव्यवस्थाही कोलमडणार? इराणकडून 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद'ची घोषणा, जहाजांना आग लावण्याचा इशारा

Revolutionary Guards Announces closed of Strait of Hormuz: अमेरिका आणि इस्त्रायल यांच्यात सुरु असलेलं युद्ध आणि मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावादरम्यान इराणच्या रिवोल्यूशनरी गार्ड्सने (IRGC) सोमवारी धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचा असणारा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (जलडमरूमध्य किंवा समुद्रधुनी) पूर्णपणे बंद करण्याची घोषणा केली आहे. या मार्गाने प्रवास करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या कोणत्याही जहाजाला आगीच्या भक्ष्यस्थानी देण्यात येईल असा इशारा लष्कराने दिला आहे. IRGC च्या या निर्णयामुळे मध्यपूर्वेत तणाव वाढला असून, जागतिक स्तरावर तिसऱ्या महायुद्धाची टांगती तलवार लटकत आहे.
इराणच्या सरकारी माध्यमाने दिलेल्या वृत्तानुसार, IRGC चे कमांडर-इन-चीफचे वरिष्ठ सल्लागार ब्रिगेडिअर जनरल सरदार इब्राहिम जबारी यांनी सोमवलारी जलडमरुमध्य बंद करण्याची घोषणा केली. इराणच्या लष्कराने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, या जलमार्गाने जाणाऱ्या कोणत्याही जहाजाला जाळून टाकलं जाईल.
जबारी यांनी म्हटलं आहे की, "स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद आहे. जर कोणीही तो पार करण्याचा प्रयत्न केला तर आमचे गार्ड्स आणि नौदलाचे जवान त्या जहाजांना आग लावतील".
होर्मुझची समुद्रधुनी ही जगातील सर्वात महत्वाच्या ऊर्जा केंद्रांपैकी एक आहे, जी जागतिक तेलाच्या वापराच्या जवळजवळ पाचवा भाग आहे. ती पर्शियन आखाताला ओमानच्या आखाताशी जोडते. सौदी अरेबिया, कुवेत, इराक, कतार, बहरीन आणि युएई येथून येणारे तेल आणि वायू या अरुंद सामुद्रधुनीतून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पोहोचतात. या पुरवठ्याचा बहुतांश भाग चीनसह आशियाई देशांमध्ये जातो. जरी सौदी अरेबिया आणि युएईकडे काही पर्यायी पाइपलाइन मार्ग असले तरी, यूएस एनर्जी इन्फॉर्मेशन अॅडमिनिस्ट्रेशनच्या मते, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या बहुतेक ऊर्जा साठ्यांकडे या प्रदेशातून बाहेर पडण्यासाठी इतर कोणताही पर्यायी मार्ग नाही.
पर्शियन आखाताला जागतिक बाजारपेठेशी जोडणारा हा मार्ग बंद केल्याने कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. तणावाच्या काळात हा मार्ग बंद करण्याची धमकी इराणने यापूर्वी दिली आहे. तथापि, हा एक आंतरराष्ट्रीय जलमार्ग आहे, जिथून व्यावसायिक जहाजांना जाण्याचा अधिकार आहे. परंतु इराण आणि ओमान त्याच्या प्रादेशिक पाण्यावर नियंत्रण ठेवतात. फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला, इराणने लष्करी सरावांदरम्यान वाहतूक अंशतः प्रतिबंधित केली होती, ज्यामुळे तेलाच्या किमतीत 6 टक्के वाढ झाली होती. 1980 च्या 'टँकर युद्ध' नंतर पहिल्यांदाच पूर्णपणे बंद करण्याची ही घोषणा करण्यात आली आहे.
खेमेनी यांच्या मृत्यूनंतर तणाव असून, यामुळे आर्थिक बाजारपेठा संकटात आल्या आहेत. जर हा मार्ग मोठ्या काळासाठी बंद राहिला तर जगभरात इंधनाचा मोठा तुटवडा जाणवू शकतो.
दरम्यान, तज्ज्ञांनी या मार्गावरील कोणताही अडथळा जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी हानिकारक ठरू शकतो असं म्हटलं आहे. सध्या, आंतरराष्ट्रीय समुदाय या धोरणात्मक जलमार्गावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे, कारण तेथे कोणत्याही किरकोळ लष्करी हालचालीमुळे मोठे युद्ध होऊ शकते.