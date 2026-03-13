English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • विश्व
  • US-Iran War: इराण-इस्त्रायल युद्धात आणखी दोन शक्तिशाली देशांची उडी! थेट अमेरिकेला भिडले, नेमकं काय झालं?

US-Iran War: इराण-इस्त्रायल युद्धात आणखी दोन शक्तिशाली देशांची उडी! थेट अमेरिकेला भिडले, नेमकं काय झालं?

US-Iran War: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत इराणकडून अण्वस्त्रांचा वापर करण्याचा मुद्दा उपस्थित झाला. यावेळी दोन शक्तिशाली देश आपापसात भिडले.   

शिवराज यादव | Updated: Mar 13, 2026, 04:20 PM IST
US-Iran War: इराण-इस्त्रायल युद्धात आणखी दोन शक्तिशाली देशांची उडी! थेट अमेरिकेला भिडले, नेमकं काय झालं?

US-Iran War: इराणकच्या अणुकार्यक्रमावरुन संयुक्त राष्ट्रात अमेरिकेचा रशिया व चीन यांच्याशी जोरदार वाद झाला आहे. हा वाद संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीदरम्यान झाला आहे. अमेरिकेकडे या परिषदेचं सध्याचं अध्यक्षपद आहे. या बैठकीदरम्यान, अमेरिकेने इराणसोबत सुरू असलेल्या संघर्षाचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला. इस्त्रायल-अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धाचा आज 14 वा दिवस असून, मागील दोन आठवड्यांपासून दोन्ही बाजूंनी एकमेकांवर आक्रमकपणे प्रतिहल्ले केले जात आहेत.

Add Zee News as a Preferred Source

बैठकीदरम्यान  रशिया आणि चीनने इराणवर लादलेल्या निर्बंधांवर देखरेख करणाऱ्या समितीशी संबंधित चर्चा थांबवण्याचा प्रयत्न केला. ही समिती '1737 समिती' (1737 Committee) म्हणून ओळखली जाते. यासंसदर्भात परिषदेत मतदान घेण्यात आलं. यादरम्यान हा प्रयत्न अयशस्वी ठरला. एकूण 15 सदस्यांपैकी 11 देशांनी चर्चा सुरू ठेवण्याच्या बाजूने मतदान केले, तर रशिया आणि चीनने याला विरोध केला. दोन देशांनी मतदानात सहभागी होणं टाळलं.

अमेरिकाने रशिया आणि चीनवर लावला आरोप

संयुक्त राष्ट्रातील अमेरिकेचे प्रतिनिधी माइक वाल्ट्ज यांनी रशिया आणि चीन इराणची सुरक्षा करण्याचा प्रय्तन करत आहेत असा आरोप केला. त्यांनी म्हटलं की, संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्व सदस्य राष्ट्रांनी इराणवर शस्त्रास्त्र बंदी लादली पाहिजे. शिवाय, त्यांनी क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञानाचं हस्तांतरण आणि व्यापार थांबवावा. याशिवाय संबंधित आर्थिक मालमत्ता गोठवल्या जाव्यात. याला प्रत्युत्तर देताना, संयुक्त राष्ट्रांमधील रशियाचे राजदूत वसिली नेबेन्झिया यांनी इराणच्या कथित अणुशस्त्र निर्मिती योजनांबाबत विनाकारण भीती आणि तणाव निर्माण केला जात असल्याचा आरोप अमेरिका आणि मित्रराष्ट्रांवर केला.

मोजतबा खामेनी कोमात, एक पायही कापला! इराणच्या नव्या सुप्रीम लीडरसंदर्भात धक्कादायक माहिती

 

आंतरराष्ट्रीय न्यूक्लिअर एजन्सीच्या रिपोर्टमध्ये अशा दव्यांची पुष्टी झाली नसल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. संयुक्त राष्ट्रांमधील चीनचे प्रतिनिधी फू कांग यांनीही अमेरिकेवर टीका केली. त्यांनी म्हटलं की, इराणमधील अणुसंकटासाठी अमेरिकाच जबाबदार आहे. त्यांच्या मते, चर्चा आणि मुत्सद्देगिरीची प्रक्रिया सुरू असतानाच अमेरिकेने इराणविरुद्ध बळाचा वापर केला आहे. यामुळे शांतता वाटाघाटींच्या दिशेने सुरू असलेल्या प्रयत्नांचं नुकसान झालं आहे. 

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काय म्हटलं आहे?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणचा अणुकार्यक्रमच या संघर्षाचं मुख्य कारण असल्याचं म्हटलं आहे. इराणचा संभाव्य अण्वस्त्र कार्यक्रम रोखणं फार गरजेचं असल्याचं त्यांनी सांगितलं. याच्याच आधारे अमेरिकेने इराणविरुद्ध लष्करी कारवाई सुरू केली आहे. ज्यामुळे मध्यपूर्वेत तणाव निर्माण झाला आहे. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Israel Iran warUS Iran Wardonald trumpBenjamin NetanyahuAyatollah Ali Khamenei

इतर बातम्या

'मला वाटलं तो फक्त अभिनयासाठी घेऊन गेला आहे' ; मो...

मनोरंजन