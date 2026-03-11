English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  विश्व
  इराणमधील सर्वात मोठ्या विमानतळावर हल्ला; हिजबुल्लाहला पैसा आणि शस्त्र पुरवणारी 17 विमाने एकाचवेळी उडवली

इराणमधील सर्वात मोठ्या विमानतळावर हल्ला झाला आहे. 17 विमाने एकाचवेळी उडवली आहेत. या विमानांमधून हिजबुल्लाहला पैसा आणि शस्त्र पुरवला जात होता असा दावा केला जात आहे.   

वनिता कांबळे | Updated: Mar 11, 2026, 02:41 PM IST
 Iran Israel War : इराणमधील सर्वात महत्वाच्या विमानतळावर हल्ला करत एकाचवेळी 17 विमाने नष्ट केली. इराणची राजधानी तेहरानमधील मेहराबाद आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर इस्राईलच हवाई हल्ला केला होता. या हल्ल्याचा थरार व्हिडिओ समोर आला आहे.  आयआरजीसी (इस्लामिक रेव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स) कुद्स फोर्सची 17 लष्करी वाहतूक विमाने पूर्णपणे नष्ट झाल्याचे व्हिडिओत दिसत आहेत.  

ही विमाने आयआरजीसीच्या प्रादेशिक पुरवठा नेटवर्कचा मुख्य हब म्हणून काम कर होती. यांचा वापर मध्य पूर्वातील इराण-समर्थित गटांना (विशेषतः लेबनॉनमधील हेबोल्लाहला) शस्त्रे, लढवय्ये, उपकरणे आणि रोख रक्कम यांचा पुरवठा करण्यासाठी केला जात होता. 

इस्राईल डिफेन्स फोर्सेस (IDF) ने काय सांगितले?   

मेहराबाद विमानतळ हे इराणचे मुख्य आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आहे आणि आयआरजीसीचे मुख्य ऑपरेशन हब मानले जाते. सॅटेलाइट इमेजेस आणि IDF च्या व्हिडिओत विमाने जळताना दिसत आहेत. अमेरिका, इस्रायल आणि इराणमधील युद्ध सुरूच आहे. अमेरिका आणि इस्रायल इराणवर सातत्याने हल्ले करत आहेत, तर इराण आखाती देशांनाही लक्ष्य करत आहे. 

दरम्यान, तेहरानच्या मेहराबाद विमानतळाचे उपग्रह छायाचित्र समोर आले आहेत, ज्यामध्ये शनिवारी (७ मार्च) विमानतळावर झालेल्या हल्ल्याचे दृश्य स्पष्टपणे दिसून आले आहे. अनेक विमानांचे नुकसान झाले, तर काही पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले.  इस्रायलने 7 मार्च रोजी इराणची राजधानी तेहरानमधील मेहराबाद आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर हल्ला केला. यामुळे मोठा स्फोट होऊन आग लागली. विमानतळावर जळणारे अवशेष पहायला मिळाले. संपूर्ण परिसरात काळ्या धुराचे लोट पसरले होते. इस्रायली सैन्याने रात्रभर इराणला लक्ष्य करून केलेल्या व्यापक हवाई हल्ल्यांनंतर हा हल्ला झाला.

प्लॅनेट लॅब्सने मेहराबाद विमानतळाचे उपग्रह छायाचित्रे जारी केली

अमेरिकेतील सॅन फ्रान्सिस्को येथील अर्थ इमेजिंग कंपनी प्लॅनेट लॅब्सने हे उपग्रह छायाचित्रे जारी केली आहेत. विमानतळावर एकूण 17 विमाने जळत असल्याचे दिसत आहेत. त्यापैकी काही विमावे पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाल्याचे दिसत आहे. यापूर्वी, इस्रायली लष्कराने घोषणा केली की त्यांनी मेहराबाद विमानतळावर 17 आयआरजीसी कुद्स फोर्स विमाने नष्ट केली आहेत, ज्यांचा दावा त्यांनी "हिजबुल्लाहला शस्त्रे पोहोचवत होते."

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Tags:
Israel Iran warUS Iran Wardonald trumpBenjamin NetanyahuAyatollah Ali Khamenei

