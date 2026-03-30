  • अमेरिकी सैनिक पर्शियन आखातातील शार्क्ससाठी उत्तम खाद्य; इराणच्या इशाऱ्याचा अर्थ काय?

'अमेरिकी सैनिक पर्शियन आखातातील शार्क्ससाठी उत्तम खाद्य'; इराणच्या इशाऱ्याचा अर्थ काय?

Iran Israel War Updates: अमेरिकेने इशारा दिल्यानंतर आता थेट इराणच्या लष्कराकडून जशास तसं उत्तर देताना अगदी शार्क माश्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Mar 30, 2026, 03:40 PM IST
'अमेरिकी सैनिक पर्शियन आखातातील शार्क्ससाठी उत्तम खाद्य'; इराणच्या इशाऱ्याचा अर्थ काय?
इराणने दिला इशारा (प्रातिनिधिक फोटो सौजन्य AI वरुन साभार)

Iran Israel War Updates: इराण आणि इस्रायमध्ये सुरु असलेल्या युद्धात सुरुवातीपासून इस्रायच्या बाजूने असलेला अमेरिकाच जास्त आक्रमक दिसत आहे. दोन्ही बाजूकडून दावे-प्रतिदावे केले जात असतानाच इराणच्या लष्कराने रविवारी अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना डिवचलं असून थेट त्यांच्यासाठी इशाराच जारी केला आहे. अमेरिकेने पर्शियन आखातामधील काही बेटांवर लष्करी कारवाई करत इराणच्या जवळ भूदल आणण्याचा विचार केला असून त्यासंदर्भातील हलचाली सुरु केल्या आहेत. मात्र या जमिनीवर आक्रमण केलं किंवा ती ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांना गंभीर परिणामांना सामोरे जावं लागेल, असं इराणने जारी केलेल्या इशाऱ्यामध्ये म्हटलं आहे. ट्रम्प यांनी आपण इराणवर जमिनीवरुन आक्रमण करण्यास तयार असल्याचं म्हटलं असून त्याला उत्तर देतानाच इराणकडून हा इशारा देण्यात आल्याने दोन्ही देशांमधील तणाव परत शिगेला पोहोचला आहे.

शार्क माशांचा हल्ला

इराणी लष्कराचं मुख्यालय असलेल्या खतम अल-अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्समधून अमेरिकेसाठी हा इशारा जारी करण्यात आला आहे. लष्कराचे प्रवक्ते ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम झुल्फिकारी यांनी एका व्हिडिओमधून अमेरिकेला इराणच्यावतीने हा इशारा दिला आहे. हे विधान केले. "अमेरिकेने जमिनीवरून कोणतेही आक्रमण केले, तर त्यांना गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल. अमेरिकन सैनिक पर्शियन आखातामधील शार्क माशांसाठी उत्तम खाद्य ठरतील, असं इराणने म्हटलं आहे. इराणचा हा आक्रमक पवित्रा या युद्धामधून ते माघार घेण्याच्या कोणत्याही विचारात सध्या तरी नसल्याचं अधोरेखित करत आहे. 

इराणने केला एपस्टीन फाइलचा उल्लेख

झुल्फिकारी यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर गंभीर आरोपही केले. "ट्रम्प इस्रायलची गुप्तचर संस्था मोसादच्या दबावाखाली आहेत आणि बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या प्रभावाखाली काम करत असल्याचं झुल्फिकारी यांनी म्हटलं आहे. तसेच, "एपस्टीन प्रकरणात सहभागी असल्यामुळे ट्रम्प यांच्यावर दबाव आणला जात आहे," असा दावाही झुल्फिकारी यांनी केला आहे. इराणच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, आमच्याविरोधात युद्ध पुकारले, तर आम्ही युद्ध किंवा आक्रमणासाठी पूर्णपणे तयार आहे. अमेरिकेने आमच्यावर हल्ला करण्याची तयारी केली आहे. मात्र यावरुनच इराणी लष्करी अधिकाऱ्यांनी इशारा दिला की, इराणचे सैन्य अमेरिकी सैन्याला संपवण्यासाठी आतुर झालं आहे. 

अमेरिकेची तयारी अन् शाब्दिक देवाण-घेवाण

गेल्या काही आठवड्यांपासून पेंटागॉन जमिनीवरुन लष्करी कारवाईची तयारी करत असल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर इराणने हा इशारा दिला आहे. अमेरिकेच्या हलेल्या योजनेमध्ये खारग बेट आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीजवळील भागांमध्ये कारवाई केली जाऊ शकते. मात्र, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी अद्याप कोणत्याही लष्करी तैनातीला किंवा जमिनीवरील कारवाईला मंजुरी दिलेली नाही. दोन्ही देशांमधील परिस्थिती तणावपूर्ण असून, शाब्दिक चकमक आणि आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी वाढल्या आहेत. आम्ही अमेरिकेच्या कोणत्याही लष्करी कारवाईला जोरदार प्रत्युत्तर देण्यासाठी तयार असल्याचे स्पष्ट संकेत इराणने दिले आहेत. या इशाऱ्यानंतर, या प्रदेशात तणाव आणखी वाढण्याची शक्यता आहे आणि आता संपूर्ण जगाचे लक्ष अमेरिकेच्या पुढील कारवाईकडे लागले आहे. खरोखरच अमेरिकेने इराणच्या प्रदेशाजवळ भूदलामार्फत कारवाई केली तर नवीन वादाला तोंड फुटून संघर्ष अधिक चिघळू शकतो.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

